Záložník nejlepším útočníkem? Arsenal spoléhá na Merina. Je úžasný, smekl kouč

  12:04
Do Arsenalu přicházel jako záložník, ale kvůli četným absencím se postupně vyprofiloval i jako hrotový útočník. A na téhle pozici je španělský fotbalista Mikel Merino až nečekaně úspěšný. A možná i platnější, než jiní hroťáci v kádru londýnského celku.
Záložník Arsenalu Mikel Merino slaví gól do sítě Brentfordu.

foto: AP

Možná si ještě vzpomínáte, jak před několika týdny dvěma góly po půli pomohl skolit pražskou Slavii (3:0) v Lize mistrů. To byl první ze série zápasů, kdy se devětadvacetiletý Španěl musel vrátit na hrot.

A nastoupil tam i ve středu ve 14. kole proti Brentfordu (2:0), kde vstřelil vítěznou branku a pak ještě přihrál na gól Sakovi.

„Zase byl úžasný, s ním je celý tým mnohem lepší,“ pochvaloval si kouč Arteta, který Merinovi vděčí i za bod z víkendového derby s Chelsea (1:1).

Liverpool se Sunderlandem jen remizoval, Leeds si poradil s Chelsea. Vyhrál i Arsenal

Přitom když se podíváte na sestřih jeho gólů, po chvilce začne být poněkud monotónní.

Drtivou většinu jich totiž vstřelí po centru, při němž ve vápně využije svého skvělého výběru místa, schopnosti perfektně načasovat výskok a umění balon umístit mimo dosah brankáře. Převážně hlavou, ale nedělá mu problém ani zakončení nohou, což ukázal třeba u první trefy na Slavii.

I proto ho soupeřova obrana nezvládá zastavit, i když přesně ví, co přijde.

„Ten jeho gól, to je prostě neuvěřitelná herní chytrost. To načasování, jak si v souboji vybojuje výhodnou pozici a pak hlavou zakončí,“ rozplýval se Arteta ve středu večer.

Mimochodem, od začátku minulé sezony dal Merino napříč všemi soutěžemi už osm branek hlavou, což je zdaleka nejvíce ze všech hráčů anglické ligy v tomto období.

Když si dáte dohromady dříve popsané herní vlastnosti s jeho 189 centimetrů vysokou postavou, díváte se na prototyp ideálního útočníka.

Přesto ho ze zálohy vyhnala až personální krize v Arsenalu.

V loňské sezoně se totiž postupně zranili Gabriel Jesus a Kai Havertz, kteří jsou na marodce i v současnosti. V létě sice přišel švédský kanonýr Gyökeres, ale ten si zatím na tvrdou anglickou ligu nezvykl, a navíc ho v poslední době také trápily zdravotní problémy.

Arsenal má však výhodu, že může sáhnout po Merinovi. A teď řeší dilema, zda ho tam nenechat natrvalo, minimálně v určitých typech zápasů. Jeho přínos totiž nespočívá pouze v gólech.

„Vybavuju si akci, kdy přihrál Martinu Ödegaardovi, ale ten na míč nedosáhl. A co udělá Merino? Uběhne 40 metrů, aby u rohového praporku ztracený míč vybojoval a založil další akci. Je prostě všude,“ chválil svého krajana Arteta.

Merino s fotbalem začínal ve španělské Osasuně. V tamním B-týmu se dokonce v létě 2013 jen těsně minul s otcem, který ho předtím pět let trénoval. Ze Španělska pak Mikel zamířil do Německa a posléze do Anglie, v Dortmundu ani v Newcastlu se však neprosadil a od roku 2018 patřil k nenápadným oporám Realu Sociedad.

Zpět na místě činu: Merino rozhodl, pak slavil jako táta. Neuvěřitelné, žasl

Zlomem v jeho kariéře bylo loňské Euro v Německu, na němž vstřelil vítězný gól v prodloužení semifinále s Německem (2:1). Španělé pak celý šampionát vyhráli.

Když po něm pak Arsenal sáhl, asi nečekal, že právě získal kvalitního středopolaře i gólového útočníka v jedné osobě.

Německo uspělo s kandidaturou na ženské Euro 2029, šampionát přivítá osm měst

Německá reprezentantka Klara Bühlová (vpravo) v souboji se Španělkou Irene...

Mistrovství Evropy fotbalistek uspořádá v roce 2029 Německo. Země, která je s osmi zlaty nejúspěšnější v ženské kategorii, dostala přednost před kandidaturou Polska a společným projektem Dánska se...

3. prosince 2025  17:25

Solidární platby z evropských pohárů: na kolik si přijde každý klub české ligy?

Slávistická radost po vedoucí trefě proti Bodö/Glimt.

S částkou minimálně kolem dvaceti milionů korun mohou opět počítat ty české fotbalové kluby, které se neprobojovaly do základní fáze některého z evropských pohárů. Jde o tzv. platby solidarity, které...

3. prosince 2025  16:03

