Liverpool musí počkat, fotbal v Anglii stojí do konce dubna

Fotbalisté Liverpoolu se radují z prvního ze tří gólů ve vítězném zápase s West Hamem United.

dnes 14:17

V té době by už dávno byl znám šampion. Liverpoolští fotbalisté si však na korunovaci mistra Premier League musí počkat minimálně do května. Fotbalové soutěže v Anglii totiž zůstanou kvůli šíření koronaviru přerušené do 30. dubna.

