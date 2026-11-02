ONLINE: Newcastle s Horníčkem v dohrávce anglické ligy hostí Everton

O víkendu došlo v anglické lize ke změně v čele tabulky.
Manchester City po druhé porážce za sebou klesl na druhou příčku, první je o tři body Arsenal. Ten před cestou do Prahy k zápasu Champions League na Slavii zvládl šlágr v Liverpoolu (1:0).
Newcastle naposled zvítězil na Crystalu Palace (2:0), bylo to jeho teprve třetí vítězství sezony. Pokud uspěje v dohrávce, dotáhne se na šestý Brentford.
Everton z posledních tří zápasů uhrál jen bod i proto, že tým je neproduktivní. V posledních pěti utkáních dal jen tři branky.