ONLINE: United snížili v Brentfordu, pak jdou do akce City, Chelsea i Wolves

V týdnu se v Anglii hrál Ligový pohár. Až na Burnley a Nottingham nikdo z prvoligových celků neselhal.
V souboji dvou týmů z Premier League domácí Wolverhampton zdolal Everton 2:0. Pro tým českého obránce Ladislava Krejčího to bylo první vítězství v sezoně. Získá i první body v Premier League? Favoritem je však domácí Tottenham, za který v týdnu proti třetiligovému Doncasteru dostal šanci český brankář Antonín Kinský.
9. Thiago
20. Thiago
26. Šeško
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Hickey – J. Henderson, Jarmoljuk – Ouattara, Damsgaard, Schade – Thiago.
Bayındır – de Ligt, Maguire, Shaw – Dalot, Ugarte, B. Fernandes (C), Dorgu – Mbeumo, M. Cunha – Šeško.
Valdimarsson – Ajer, Henry, Janelt, Jensen, Lewis-Potter, Milambo, Onyeka, Pinnock.
Heaton, Lammens – Fredricson, Heaven, León, Mainoo, Mount, Yoro, Zirkzee.
