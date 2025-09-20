ONLINE: Liverpool hraje s Evertonem, pak jdou do akce West Ham i Wolverhampton

Liverpool je obhájcem titulu a novou sezonu začal impozantně. Zatím vyhrál všechna ligová utkání, uspěl i v týdnu proti Atlétiku Madrid v Champions League. A ve všech pěti duelech soupeře zlomil až v samém závěru.
I Everton prožívá povedený start, na úvod sice podlehl nováčkovi z Leedsu, ale pak ze tří zápasů získal sedm bodů.
Pokud by překvapil a na Anfieldu vyhrál, může se na lídra dotáhnout zatím devítibodový Tottenham, který hraje v Brightonu.
Představí se i mužstva, která v kádru mají české reprezentanty. West Ham, kde působí Tomáš Souček, hostí Crystal Palace. A poslední Wolverhampton s Ladislavem Krejčím se pokusí první body získat proti Leedsu.
Šlágrem sobotního programu je souboj Manchesteru United proti Chelsea.
10. Gravenberch
29. Ekitiké
Alisson – Bradley, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Saláh, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké.
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Garner – Gueye, Mykolenko – Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish – Beto.
Mamardašvili – Gomez, Endō, Wirtz, Isak, C. Jones, Robertson, Frimpong, Ngumoha.
Travers – N. Patterson, McNeil, Barry, Dibling, Coleman, Alcaráz, Aznou, Iroegbunam.
28. Ndiaye
Rozhodčí: England – Betts, Ledger
Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn