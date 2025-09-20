ONLINE: Liverpool hraje s Evertonem, pak jdou do akce West Ham i Wolverhampton

Autor: ,
Sledujeme online   13:20
Zůstanou fotbalisté Liverpoolu stoprocentní i po městském derby? Jejich souboj s Evertonem od 13.30 otevře 5. kolo Premier League, v sobotu se pak hraje dalších šest zápasů. Všechny můžete sledovat v online reportážích.

Do hlavičkového souboje před bránou Evertonu se zapojil kde kdo, včetně brankáře Jordana Pickforda. | foto: Reuters

Liverpool je obhájcem titulu a novou sezonu začal impozantně. Zatím vyhrál všechna ligová utkání, uspěl i v týdnu proti Atlétiku Madrid v Champions League. A ve všech pěti duelech soupeře zlomil až v samém závěru.

I Everton prožívá povedený start, na úvod sice podlehl nováčkovi z Leedsu, ale pak ze tří zápasů získal sedm bodů.

Pokud by překvapil a na Anfieldu vyhrál, může se na lídra dotáhnout zatím devítibodový Tottenham, který hraje v Brightonu.

Představí se i mužstva, která v kádru mají české reprezentanty. West Ham, kde působí Tomáš Souček, hostí Crystal Palace. A poslední Wolverhampton s Ladislavem Krejčím se pokusí první body získat proti Leedsu.

Šlágrem sobotního programu je souboj Manchesteru United proti Chelsea.

Premier League
5. kolo 20. 9. 2025 13:30
zápas probíhá
Liverpool Liverpool : Everton Everton 2:0 (-:-)
Góly:
10. Gravenberch
29. Ekitiké
Góly:
Sestavy:
Alisson – Bradley, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Saláh, Szoboszlai, Gakpo – Ekitiké.
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Garner – Gueye, Mykolenko – Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish – Beto.
Náhradníci:
Mamardašvili – Gomez, Endō, Wirtz, Isak, C. Jones, Robertson, Frimpong, Ngumoha.
Náhradníci:
Travers – N. Patterson, McNeil, Barry, Dibling, Coleman, Alcaráz, Aznou, Iroegbunam.
Žluté karty:
Žluté karty:
28. Ndiaye

Rozhodčí: England – Betts, Ledger

Přejít na online reportáž
Premier League
5. kolo 20. 9. 2025 18:30
Manchester United FC Manchester United FC : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
5. kolo 20. 9. 2025 16:00
Burnley FC Burnley FC : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
5. kolo 20. 9. 2025 21:00
Fulham Fulham : Brentford Brentford 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
5. kolo 20. 9. 2025 16:00
Brighton Brighton : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
5. kolo 20. 9. 2025 16:00
West Ham West Ham : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
5. kolo 20. 9. 2025 16:00
Wolverhampton Wolverhampton : Leeds United FC Leeds United FC 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn

Přejít na online reportáž

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

5. kolo

Wolverhampton vs. Leeds United FC //www.idnes.cz/sport
20.9. 16:00
  • 2.84
  • 3.17
  • 2.78
West Ham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
20.9. 16:00
  • 3.25
  • 3.41
  • 2.34
Burnley FC vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
20.9. 16:00
  • 3.42
  • 3.41
  • 2.26
Brighton vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
20.9. 16:00
  • 2.27
  • 3.81
  • 3.09
Manchester United FC vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
20.9. 18:30
  • 2.66
  • 3.71
  • 2.62
Fulham vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
20.9. 21:00
  • 2.10
  • 3.46
  • 3.78
Sunderland AFC vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
21.9. 15:00
  • 3.62
  • 3.27
  • 2.16
Bournemouth vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
21.9. 15:00
  • 2.36
  • 3.50
  • 2.98
Arsenal vs. Manchester City FC //www.idnes.cz/sport
21.9. 17:30
  • 1.91
  • 3.76
  • 3.96

6. kolo

Brentford vs. Manchester United FC //www.idnes.cz/sport
27.9. 13:30
  • 2.88
  • 3.66
  • 2.25
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. LiverpoolLiverpool 4 4 0 0 9:4 12
2. ArsenalArsenal 4 3 0 1 9:1 9
3. TottenhamTottenham 4 3 0 1 8:1 9
4. BournemouthBournemouth 4 3 0 1 6:5 9
5. ChelseaChelsea 4 2 2 0 9:3 8
6. EvertonEverton 4 2 1 1 5:3 7
6. Sunderland AFCSunderland 4 2 1 1 5:3 7
8. Manchester City FCManchester City 4 2 0 2 8:4 6
9. Crystal PalaceCrystal Palace 4 1 3 0 4:1 6
10. Newcastle UnitedNewcastle 4 1 2 1 3:3 5
11. FulhamFulham 4 1 2 1 3:4 5
12. BrentfordBrentford 4 1 1 2 5:7 4
13. BrightonBrighton 4 1 1 2 4:6 4
14. Manchester United FCManchester Utd. 4 1 1 2 4:7 4
15. NottinghamNottingham 4 1 1 2 4:8 4
16. Leeds United FCLeeds 4 1 1 2 1:6 4
17. Burnley FCBurnley 4 1 0 3 4:7 3
18. West HamWest Ham 4 1 0 3 4:11 3
19. Aston VillaAston Villa 4 0 2 2 0:4 2
20. WolverhamptonWolves 4 0 0 4 2:9 0

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia - Bodö/Glimt 2:2, strhující bitva, hosté smazali manko a v závěru srovnali

Slávističtí fotbalisté v Lize mistrů mířili k vítězství, vedli o dvě branky, ale nakonec v úvodním zápase hlavní fáze remizovali s Bodö/Glimt 2:2. Vyrovnávací gól dostali v poslední minutě z brejku,...

Hradec Kr. - Sparta 2:1, lídr poprvé prohrál, oba góly dostal v prvních šesti minutách

Sparťanští fotbalisté v ligové sezoně poprvé prohráli. V osmém kole v Hradci Králové inkasovali během úvodních šesti minut dvě branky, vzápětí sice Birmančevič snížil, ale přes snahu ve druhém...

Fotbalové přestupy ONLINE: Mourinho míří do Benfiky. Jásir patří Olomouci

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Ostuda hradeckého ředitele: napadl gólmana Sparty a dostal červenou kartu

Během srpna ve třech zápasech za sebou dostali tři hradečtí fotbalisté červené karty. V následujících třech se vyloučení vyvarovali, jenže v neděli proti Spartě se neudržel sportovní ředitel Jiří...

Životní styl nebyl dobrý. Takhle pokračovat nemůžu, říká Rosický o svém zdraví

Před více než třemi měsíci ležel v nemocnici a přemýšlel, jak dál. „Když se vám něco takového stane, když vás to dožene až sem, tak o životě přemýšlíte. Proč se to stalo, co udělat jinak. Situace mě...

ONLINE: Liverpool hraje s Evertonem, pak jdou do akce West Ham i Wolverhampton

Sledujeme online

Zůstanou fotbalisté Liverpoolu stoprocentní i po městském derby? Jejich souboj s Evertonem od 13.30 otevře 5. kolo Premier League, v sobotu se pak hraje dalších šest zápasů. Všechny můžete sledovat v...

20. září 2025  13:20

Český fotbal tíží jeho prostředí. Rosický o přestupech, plánech i fungování Sparty

Běžně tolik obsáhlých rozhovorů neposkytuje. „Ale ne proto, že bych je neměl rád. Jen znám svou roli a vím, kdy být vidět mám a kdy naopak ne,“ pravil s úsměvem sparťanský sportovní ředitel Tomáš...

20. září 2025

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

20. září 2025

Sparťan, co měl svatozář. Nároďák odvedl z boje o zlato, Káďu obdivoval i Bernabéu

Premium

Každý ho zná jako ikonu železné Sparty. Malého velkého kapitána, fotbalového básníka a modlu rudého dresu. Takže když se v květnu 1914 po Praze rozkřiklo, že by Karel Pešek řečený Káďa, což je...

20. září 2025

Lyon s Karabcem a Šulcem porazil ve francouzské lize Angers a dotáhl PSG

Lyon s českými fotbalisty Adamem Karabcem a Pavlem Šulcem porazil ve francouzské lize Angers 1:0 a bodově se dotáhl na vedoucí Paris St. Germain. Obhájce titulu a vítěz Ligy mistrů má k dobru nedělní...

19. září 2025  22:53

Černá Hora mění kouče, Prosinečki neustál ránu od Čechů a facku od Chorvatů

Od fotbalistů Černé Hory byl po nedávných porážkách s českou reprezentací (0:2) a Chorvatskem (0:4) v kvalifikaci mistrovství světa odvolán trenér Robert Prosinečki. Chorvatského kouče nahradil Mirko...

19. září 2025  20:36

Prostějov v druhé lize porazil Ústí, rozhodl Mirvald. Vlašim remizovala s Chrudimí

Fotbalisté Prostějova zvítězili v 10. kole druhé ligy v Ústí nad Labem 2:1. Hanáci se v neúplné tabulce posunuli na deváté místo tři body za šesté Severočechy. V utkání týmů ze spodku tabulky Vlašim...

19. září 2025  20:25

Fotbalistky Slavie se v Evropském poháru utkají s Austrií, Spartu čeká Ferencváros

Fotbalistky Slavie čeká po vyřazení v kvalifikaci Ligy mistryň 2. předkolo nově založeného Evropského poháru, v němž se utkají s Austrií Vídeň. Sparta, jež do nejsilnější klubové soutěže rovněž...

19. září 2025  18:01

Třesk ve vedení Slovácka. Končí Pojezný, fanoušci se bouří proti majitelům

V Uherském Hradišti pomáhal zakládat před 25 lety v éře Miroslava Valenty fotbalovou akademii, devět let šéfoval 1.FC Slovácko z pozice výkonného ředitele. Teď Petr Pojezný, který na začátku června...

19. září 2025  17:52

Peltu před nástupem do vězení hospitalizovali. Aktuálně je v domácí péči

Nejpozději 6. října by měl nastoupit do vězení, teď je ale fotbalový boss Miroslav Pelta v domácí péči poté, co byl zhruba týden hospitalizován. „Příští týden nastupuje k dalším zákrokům do...

19. září 2025  16:21

Slávista Holeš má poraněný vnitřní postranní vaz v koleni. Stihne derby?

Slávistický stoper Tomáš Holeš, který kvůli zranění nedohrál středeční utkání v Lize mistrů proti Bodö/Glimt (2:2), možná nestihne derby na Spartě. Očekávaný ligový souboj se hraje za dva týdny v...

19. září 2025  15:23

O tohle United přišli. Rashford parádně rozhodl a říká: V Barceloně cítím důvěru

Když po zápase přímo na trávníku zodpovídal otázky reportérů, příznivci fotbalové Barcelony hlasitě skandovali jeho jméno. A upřímně - může se jim někdo divit? Vždyť Marcus Rashford, jehož v Anglii...

19. září 2025

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.