ONLINE: Souček chybí v sestavě, West Ham hraje v Brightonu. Poté jde do akce Fulham

West Ham sice v týdnu ve vloženém kole remizoval na Manchesteru United, ale v tabulce je třetí od konce. Aby se dotáhl na soupeře před sebou, potřebuje vyhrát.
Souček na United odehrál 83 minut a když po vystřídání obcházel hřiště, spoluhráči vyrovnali na 1:1. Tentokrát začíná na lavici.
Brighton naposled doma podlehl Aston Ville 3:4.
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Baleba, Gómez – Minteh, Rutter, De Cuyper – Welbeck.
Aréola – Mavropanos, Todibo, Kilman – Wan-Bissaka, Rodríguez, Paquetá, Diouf – Summerville, M. Fernandes – Bowen (C).
Steele – Boscagli, Coppola, Gruda, Hinshelwood, Knight, Kostoulas, Oriola, Veltman.
10. Kadıoğlu, 51. Dunk
Rozhodčí: Hooper – Holmes, LongPřejít na online reportáž