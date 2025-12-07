ONLINE: Souček chybí v sestavě, West Ham hraje v Brightonu. Poté jde do akce Fulham

Fotbalový reprezentant Tomáš Souček chybí v základní sestavě West Hamu. Jeho zápas v Brightonu můžete od 15.00 sledovat v online reportáži. Druhý nedělní duel začne v 17.30, v londýnském derby Fulham hostí Crystal Palace.

Tomáš Souček z West Hamu slaví gól proti Burnley, vlevo se s ním raduje El Hadji Malick Diouf. | foto: Reuters

West Ham sice v týdnu ve vloženém kole remizoval na Manchesteru United, ale v tabulce je třetí od konce. Aby se dotáhl na soupeře před sebou, potřebuje vyhrát.

Souček na United odehrál 83 minut a když po vystřídání obcházel hřiště, spoluhráči vyrovnali na 1:1. Tentokrát začíná na lavici.

Brighton naposled doma podlehl Aston Ville 3:4.

Premier League
15. kolo 7. 12. 2025 15:00
zápas probíhá
Brighton Brighton : West Ham West Ham 0:0 (0:0)
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Baleba, Gómez – Minteh, Rutter, De Cuyper – Welbeck.
Sestavy:
Aréola – Mavropanos, Todibo, Kilman – Wan-Bissaka, Rodríguez, Paquetá, Diouf – Summerville, M. Fernandes – Bowen (C).
Náhradníci:
Steele – Boscagli, Coppola, Gruda, Hinshelwood, Knight, Kostoulas, Oriola, Veltman.
Náhradníci:
Žluté karty:
10. Kadıoğlu, 51. Dunk
Žluté karty:

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long

Premier League
15. kolo 7. 12. 2025 17:30
Fulham Fulham : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 15 10 3 2 28:9 33
2. Manchester CityManchester City 15 10 1 4 35:16 31
3. Aston VillaAston Villa 15 9 3 3 22:15 30
4. ChelseaChelsea 15 7 4 4 25:15 25
5. EvertonEverton 15 7 3 5 18:17 24
6. Crystal PalaceCrystal Palace 14 6 5 3 18:11 23
7. Sunderland AFCSunderland 15 6 5 4 18:17 23
8. LiverpoolLiverpool 15 7 2 6 24:24 23
9. TottenhamTottenham 15 6 4 5 25:18 22
10. BrightonBrighton 14 6 4 4 24:20 22
11. Newcastle UnitedNewcastle 15 6 4 5 21:19 22
12. Manchester UnitedManchester Utd. 14 6 4 4 22:21 22
13. BournemouthBournemouth 15 5 5 5 21:24 20
14. BrentfordBrentford 15 6 1 8 21:24 19
15. FulhamFulham 14 5 2 7 19:22 17
16. Leeds UnitedLeeds 15 4 3 8 19:29 15
17. NottinghamNottingham 15 4 3 8 14:25 15
18. West HamWest Ham 14 3 3 8 16:28 12
19. Burnley FCBurnley 15 3 1 11 16:30 10
20. WolverhamptonWolves 14 0 2 12 7:29 2

18. - 20.: Zostup

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Ryneš srazil na zem provokujícího soupeře. Měl vidět červenou, shodli se experti

Radost Pardubických hráčů po gólu Samuela Šimka na 3:0 proti Spartě.

V tu chvíli se nezachovala ideálně žádná strana. „Viděli jsme několik nefér gest,“ poukázal na záběry expert Jakub Podaný. Jakmile pardubičtí fotbalisté na Spartě skórovali z přímého kopu, bujně...

Artis Brno - Sparta 1:2, favorita spasila penalta v závěru. Postup zařídil Rrahmani

Kevin-Prince Milla v hlavičkovém souboji s obránci Artisu Brno.

Sparťanští fotbalisté jsou posledními čtvrtfinalisty domácího poháru. V dohrávaném duelu porazili druholigový Artis Brno 2:1, když v samotném závěru rozhodl z penalty Rrahmani. Sparta předtím vedla...

Los MS 2026: Fotbalisté by hráli v Mexiku s domácím týmem, Koreou a Jižní Afrikou

Wayne Gretzky přiřazuje vítěze „české“ části baráže ke skupině A s domácím...

Nejdřív Jižní Korea, pak Jižní Afrika a na závěr Mexiko. Pokud čeští fotbalisté v březnové baráži uspějí, na mistrovství světa se v létě utkají ve skupině A s národními mužstvy z Asie, Afriky a...

ONLINE: Karviná - Ostrava 0:0, šance jsou na obou stranách, stále se hraje bez gólu

Sledujeme online
Momentka ze zápasu Karviné s Baníkem Ostrava.

Slezské derby. V tabulce dělí nedělní soupeře patnáct bodů a zatímco jeden se zaslouženě pohybuje ve skupině o titul, druhý se trápí u dna. Ale kdo by si před sezonou tipl, že tím lepším bude...

7. prosince 2025  15:05,  aktualizováno  16:03

Jablonec - Bohemians 1:0, rozhodl Chramosta, gól dal po dvou měsících

Jablonečtí hráči slaví s trenérem Lubošem Kozlem trefu Jana Chramosty.

Fotbalový útočník Jan Chramosta, člen klubu ligových kanonýrů stovkařů, po dlouhé době skóroval. V pokutovém území počkal, až mu míč skočí a krásně se ze čtrnácti metrů položil do střely. Gól z...

7. prosince 2025  12:40,  aktualizováno  15:04

Triumf nad Spartou jako bič. Budeme se bít ze všech sil, zní z Pardubic před derby

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Senzační vítězství 4:2 nad Spartou na Letné z minulého týdne má pro pardubické fotbalisty dvě roviny. První je ta, že v klubu po dlouhé době mohl zavládnout čirý optimismus a dobrý pocit z toho, že...

7. prosince 2025  11:25

Hradec čeká derby s novými majiteli za zády. Chceme tři body, hlásí Šenk

Choreo domácích fanoušků Hradce Králové v zápase proti Jablonci

Možná si na to ještě někdo vzpomene. Před 20 lety, na jaře roku 2005, měli fotbalisté Hradce Králové vyrazit do Pardubic na tehdy druholigové derby. V situaci, kdy jako na smilování čekali na to,...

7. prosince 2025  10:12

Planka a jeho pikantní duel. Při posledním utkání Baníku s Karvinou hrál za soupeře

David Planka z Baníku u míče při utkání s Hradcem.

Ve čtvrtém kole první ligy byl u výhry fotbalistů MFK Karviná v Ostravě nad Baníkem 2:1. Nyní bude záložník David Planka na druhé straně. S Baníkem nastoupí v neděli do 18. kola nejvyšší tuzemské...

7. prosince 2025  7:30

Priske: Museli jsme si některé věci vyříkat. A Vindahl? Vy novináři jste na něj tvrdí

Sparťanský trenér Brian Priske

Celý zápas to vypadalo na remízu. Pak se mezi stopery zjevil ve skluzu Rrahmani a rozhodl. Fotbalová Sparta si z Olomouce odvezla po výhře 1:0 všechny tři body a na Slavii po 18. ligovém kole ztrácí...

7. prosince 2025  6:57

V Miami se jásá, Messi rozšířil sbírku trofejí. Ve finále MLS zařídil dva góly

Lionel Messi se raduje z vítězství ve finále play off MLS.

Hvězdný fotbalista Lionel Messi si připsal další úspěch do své už tak bohaté sbírky triumfů, s Miami vyhrál zámořskou MLS. Inter ve finále play off porazil Vancouver 3:1, kapitán argentinských mistrů...

6. prosince 2025  23:23

Barcelona zvládla osmigólovou přestřelku s Betisem, hattrickem se blýskl Torres

Barcelonský útočník Ferran Torres slaví hattrick.

Barcelona ve španělské fotbalové lize porazila s přispěním hattricku Ferrána Torrese domácí Betis Sevilla 5:3 a v tabulce si pojistila vedoucí pozici před Realem Madrid. Villarreal přetlačil Getafe...

6. prosince 2025  21:35,  aktualizováno  23:09

Ostrý Kadeřábek: Chválit se za správný přístup? Ne! Ten by měl být samozřejmostí

Sparťanský obránce Patrik Vydra se snaží v utkání proti Olomouci odvrátit míč...

Celý zápas oddřel, vítězný gól ale zařídil až jeho náhradník. Pavel Kadeřábek, krajní obránce fotbalové Sparty, přenechal deset minut před koncem svou netradiční pozici levého beka Johnu Mercadovi,...

6. prosince 2025  21:25

Arsenal srazil gól v závěru, City se lídrovi přiblížilo. Liverpool předvedl další kolaps

Liverpoolský útočník Hugo Ekitiké střílí gól v utkání proti Leedsu.

Sobotní program 15. kola anglické Premier League odstartoval porážkou lídra. Arsenal po gólu v nastavení podlehl rozjeté Aston Ville 1:2, Manchester City se díky vítězství 3:0 nad Sunderlandem...

6. prosince 2025  13:25,  aktualizováno  21:10

Kaneův jubilejní hattrick udržel Bayern stoprocentním, Leverkusen nebodoval

Útočník Harry Kane z Bayernu se raduje ze svého gólu.

Fotbalisté Bayernu Mnichov i díky desátému bundesligovému hattricku Harryho Kanea zvítězili ve Stuttgartu 5:0 a dál vévodí soutěži bez porážky. Tři góly dal i útočník Lipska Yan Diomande, jeho tým...

6. prosince 2025  18:13,  aktualizováno  21:02

