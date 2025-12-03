ONLINE: Leeds vede nad Chelsea, z duelu Brightonu a Aston Villy je přestřelka

Šest zápasů je ve středu večer na programu ve vloženém 14. kola fotbalové Premier League. Vedoucí Arsenal hostí Brentford, po úterní výhře Manchesteru City na Fulhamu má už jen dvoubodový náskok. Třetí Chelsea se představí na hřišti nováčka v Leedsu, mistrovský Liverpool hraje proti dalšímu z noviců Sunderlandu. Utkání můžete sledovat v online reportážích, začíná se od 20.30.
Mikel Merino dává první branku Arsenalu proti Brentfordu.

Mikel Merino dává první branku Arsenalu proti Brentfordu. | foto: Reuters

Mikel Merino z Arsenalu slaví svůj gól proti Brentfordu.
Mikel Merino dává první gól Arsenalu v utkání s Brentfordem.
Noni Madueke se usmívá po úvodní brance Mikela Merina.
Stefanos Tzimas (vlevo) z Brightonu a Amadou Onana z Aston Villy.
Už v úterý Manchesteru City vyhrál na Fulhamu, Newcastle porazil Tottenham a Bournemouth podlehl doma Evertonu. Vložené kolo se dohraje ve čtvrtek duelem Manchester United – West Ham.

Beznadějně poslední Wolverhampton, v jehož kádru je i český obránce Ladislav Krejčí, hostí Nottingham. Wolverhampton od začátku sezony ve třinácti duelech získal jen dva body za remízy.

Premier League
14. kolo 3. 12. 2025 20:30
zápas probíhá
Arsenal Arsenal : Brentford Brentford 1:0 (1:0)
Góly:
11. Merino
Góly:
Sestavy:
Raya – White, C. Mosquera (44. Timber), Hincapié, Calafiori – Zubimendi, Rice, Ødegaard (C) – Madueke, Merino, Martinelli.
Sestavy:
Kelleher – Ajer, van den Berg, Pinnock – Kayode, Jarmoljuk, Janelt, Jensen (C), Henry – Ouattara, Schade.
Náhradníci:
Arrizabalaga – G. Jesus, Saka, Gyökeres, Nørgaard, Eze, Nwaneri, Lewis-Skelly.
Náhradníci:
Valdimarsson – J. Henderson, Thiago, Onyeka, Collins, Lewis-Potter, Damsgaard, Arthur, Donovan.

Rozhodčí: Harrington – Meredith, Massey-Ellis

Premier League
14. kolo 3. 12. 2025 21:15
zápas probíhá
Liverpool Liverpool : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)
Sestavy:
Becker – Gomez, Konaté, van Dijk (C), Robertson – Gravenberch, MacAllister – Szoboszlai, Wirtz, Gakpo – Isak.
Sestavy:
Roefs – Hume, Mukiele, Ballard, Alderete, Mandava – Talbi, Xhaka (C), Sadiki, Le Fée – Brobbey.
Náhradníci:
Mamardašvili – Kerkez, Endō, Jones, Nyoni, Saláh, Chiesa, Ekitiké, Ngumoha.
Náhradníci:
Patterson – O'Nien, Geertruida, Neil, Adingra, Mundle, Traoré, Mayenda, Isidor.

Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Holmes

Premier League
14. kolo 3. 12. 2025 20:30
zápas probíhá
Burnley FC Burnley FC : Crystal Palace Crystal Palace 0:1 (0:1)
Góly:
Góly:
44. Muñoz
Sestavy:
Dúbravka – Walker, Ekdal, Estève, Hartman – Tchaouna (46. Bruun Larsen), Cullen (C), Florentino, Anthony – Flemming, Foster.
Sestavy:
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton, Lerma, Mitchell – Kamada, Pino – Mateta.
Náhradníci:
Weiß – Worrall, Ugochukwu, Edwards, Pires, Broja, Medžbrí, Laurent.
Náhradníci:
Matthews, Benítez – Nketiah, Uche, Clyne, Hughes, Esse, Canvot, Devenny.

Rozhodčí: Kirk – Burt, Mainwaring

Premier League
14. kolo 3. 12. 2025 20:30
zápas probíhá
Brighton Brighton : Aston Villa Aston Villa 2:2 (2:2)
Góly:
9. van Hecke
29. Torres (vla.)
Góly:
37. Watkins
45+7. Watkins
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Baleba, Gómez – Minteh, Gruda, De Cuyper – Tzimas (24. Hinshelwood).
Sestavy:
Bizot – Cash, Konsa, Torres, Maatsen – Kamara, Amadou Onana – McGinn (C), Rogers, Guessand – Watkins.
Náhradníci:
Steele – Veltman, Coppola, Knight, Oriola, Welbeck, Kostoulas, Boscagli.
Náhradníci:
Hollingshead – Lindelöf, Digne, Bogarde, Tielemans, Buendía, Malen, Sancho, García.
Žluté karty:
45+9. Verbruggen
Žluté karty:

Rozhodčí: A. Madley – N. Hopton, C. Taylor

Premier League
14. kolo 3. 12. 2025 20:30
zápas probíhá
Wolverhampton Wolverhampton : Nottingham Nottingham 0:0 (0:0)
Sestavy:
Johnstone – Y. Mosquera, Agbadou, T. Gomes (C) – Tchatchoua, André, J. Gomes, Wolfe – Arias, Strand Larsen, Bellegarde.
Sestavy:
Sels – Savona, Milenković, Morato, N. Williams – Sangaré, E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White (C), Hutchinson – I. Jesus.
Náhradníci:
Sá – Doherty, S. Bueno, Hoever, Munetsi, Chirewa, Hwang Hi-čchan, Arokodare, Mané.
Náhradníci:
Victor – J. Cunha, Boly, Z. Abbott, Hudson-Odoi, Domínguez, Yates, McAtee, Kalimuendo.
Žluté karty:
Žluté karty:
19. Milenković

Rozhodčí: Robinson – West, Scholes.

Premier League
14. kolo 3. 12. 2025 21:15
zápas probíhá
Leeds United Leeds United : Chelsea Chelsea 1:0 (-:-)
Góly:
6. Bijol
Góly:
Sestavy:
Perri – Bijol, Rodon, Struijk – Bogle, Tanaka, Ampadu (C), Stach, Gudmundsson – Calvert-Lewin, Nmecha.
Sestavy:
Sánchez – Chalobah, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella – Santos, Fernández (C) – Estêvão, Pedro, Gittens – Delap.
Náhradníci:
Darlow – Piroe, Aaronson, Okafor, Harrison, Bornauw, Justin, Gnonto, Grujev.
Náhradníci:
Jörgensen – P. Neto, Palmer, Hato, R. James, Gusto, Acheampong, Guiu, Garnacho.

Rozhodčí: England – Ledger, Howson

14. kolo

13. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 13 9 3 1 25:7 30
2. Manchester CityManchester City 14 9 1 4 32:16 28
3. ChelseaChelsea 13 7 3 3 24:12 24
4. Aston VillaAston Villa 13 7 3 3 16:11 24
5. BrightonBrighton 13 6 4 3 21:16 22
6. Sunderland AFCSunderland 13 6 4 3 17:13 22
7. Manchester UnitedManchester Utd. 13 6 3 4 21:20 21
8. LiverpoolLiverpool 13 7 0 6 20:20 21
9. EvertonEverton 14 6 3 5 15:17 21
10. Crystal PalaceCrystal Palace 13 5 5 3 17:11 20
11. TottenhamTottenham 14 5 4 5 23:18 19
12. BrentfordBrentford 13 6 1 6 21:20 19
13. Newcastle UnitedNewcastle 14 5 4 5 19:18 19
14. BournemouthBournemouth 14 5 4 5 21:24 19
15. FulhamFulham 14 5 2 7 19:22 17
16. NottinghamNottingham 13 3 3 7 13:22 12
17. Leeds UnitedLeeds 13 3 2 8 13:25 11
18. West HamWest Ham 13 3 2 8 15:27 11
19. Burnley FCBurnley 13 3 1 9 15:27 10
20. WolverhamptonWolves 13 0 2 11 7:28 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

