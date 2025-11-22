ONLINE: Chelsea hraje v Burnley, pak jdou do akce West Ham i Wolverhampton

Souček v posledním zápase před reprezentační přestávkou vstřelil Burnley (3:2) svůj osmatřicátý gól v Premier League, kterým dorovnal Patrika Bergera. Každá další jeho trefa bude nově rekordní.
West Ham, kterému sezona příliš nevychází, má za sebou dvě vítězství. Bournemouth, který se dlouho držel v elitní pětce, po dvou prohrách klesl na osmou příčku.
Poslední Wolverhampton s českým fotbalistou Ladislavem Krejčím hostí Crystal Palace. Pokud konečně nezvítězí, jeho situace začne být dost beznadějná, tým zatím uhrál jen dva body za remízy.
Mistrovský Liverpool, který z posledních šesti ligových zápasů pětkrát prohrál, hosté Nottingham.
Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn
Rozhodčí: Barrott – Wood, Greenhalgh – Doughty
Rozhodčí: Thomas Bramall
Dúbravka – Walker, Tuanzebe, Estève, Hartman – Florentino, Cullen (C) – Tchaouna, Ugochukwu, Anthony – Flemming.
Sánchez – R. James (C), Chalobah, Adarabioyo, Cucurella – Santos, Fernández – P. Neto, Pedro, Gittens – Delap.
Weiß – Ekdal, Pires, Medžbrí, Laurent, Bruun Larsen, Foster, Broja, Edwards.
Jörgensen – Acheampong, Badiashile, Gusto, Hato, Caicedo, Estêvão, Garnacho, Guiu.
Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus