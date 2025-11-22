ONLINE: Chelsea hraje v Burnley, pak jdou do akce West Ham i Wolverhampton

Vytvoří Tomáš Souček z West Hamu český rekord v počtu branek v Premier League? To je zásadní otázka pro víkendové jedenáctí dějství anglické fotbalové ligy. V sobotu se hraje sedm zápasů, West Ham se představí od 16.00 v Bournemouthu. Program zahájí už od 13.30 duel Chelsea v Burnley. Všechna utkání můžete sledovat v online reportáži.

Tomáš Souček a jeho první gól v anglické Premier League. | foto: Julian Finney / POOL / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Souček v posledním zápase před reprezentační přestávkou vstřelil Burnley (3:2) svůj osmatřicátý gól v Premier League, kterým dorovnal Patrika Bergera. Každá další jeho trefa bude nově rekordní.

West Ham, kterému sezona příliš nevychází, má za sebou dvě vítězství. Bournemouth, který se dlouho držel v elitní pětce, po dvou prohrách klesl na osmou příčku.

Poslední Wolverhampton s českým fotbalistou Ladislavem Krejčím hostí Crystal Palace. Pokud konečně nezvítězí, jeho situace začne být dost beznadějná, tým zatím uhrál jen dva body za remízy.

Mistrovský Liverpool, který z posledních šesti ligových zápasů pětkrát prohrál, hosté Nottingham.

Premier League
12. kolo 22. 11. 2025 16:00
Wolverhampton Wolverhampton : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn

Přejít na online reportáž
Premier League
12. kolo 22. 11. 2025 16:00
Fulham Fulham : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
12. kolo 22. 11. 2025 16:00
Liverpool Liverpool : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
12. kolo 22. 11. 2025 18:30
Newcastle United Newcastle United : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Barrott – Wood, Greenhalgh – Doughty

Přejít na online reportáž
Premier League
12. kolo 22. 11. 2025 16:00
Brighton Brighton : Brentford Brentford 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
12. kolo 22. 11. 2025 16:00
Bournemouth Bournemouth : West Ham West Ham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Thomas Bramall

Přejít na online reportáž
Premier League
12. kolo 22. 11. 2025 13:30
zápas probíhá
Burnley FC Burnley FC : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Sestavy:
Dúbravka – Walker, Tuanzebe, Estève, Hartman – Florentino, Cullen (C) – Tchaouna, Ugochukwu, Anthony – Flemming.
Sestavy:
Sánchez – R. James (C), Chalobah, Adarabioyo, Cucurella – Santos, Fernández – P. Neto, Pedro, Gittens – Delap.
Náhradníci:
Weiß – Ekdal, Pires, Medžbrí, Laurent, Bruun Larsen, Foster, Broja, Edwards.
Náhradníci:
Jörgensen – Acheampong, Badiashile, Gusto, Hato, Caicedo, Estêvão, Garnacho, Guiu.

Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus

Přejít na online reportáž
11. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 11 8 2 1 20:5 26
2. Manchester CityManchester City 11 7 1 3 23:8 22
3. ChelseaChelsea 11 6 2 3 21:11 20
4. Sunderland AFCSunderland 11 5 4 2 14:10 19
5. TottenhamTottenham 11 5 3 3 19:10 18
6. Aston VillaAston Villa 11 5 3 3 13:10 18
7. Manchester UnitedManchester Utd. 11 5 3 3 19:18 18
8. LiverpoolLiverpool 11 6 0 5 18:17 18
9. BournemouthBournemouth 11 5 3 3 17:18 18
10. Crystal PalaceCrystal Palace 11 4 5 2 14:9 17
11. BrightonBrighton 11 4 4 3 17:15 16
12. BrentfordBrentford 11 5 1 5 17:17 16
13. EvertonEverton 11 4 3 4 12:13 15
14. Newcastle UnitedNewcastle 11 3 3 5 11:14 12
15. FulhamFulham 11 3 2 6 12:16 11
16. Leeds UnitedLeeds 11 3 2 6 10:20 11
17. Burnley FCBurnley 11 3 1 7 14:22 10
18. West HamWest Ham 11 3 1 7 13:23 10
19. NottinghamNottingham 11 2 3 6 10:20 9
20. WolverhamptonWolves 11 0 2 9 7:25 2

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

ONLINE: Chelsea hraje v Burnley, pak jdou do akce West Ham i Wolverhampton

Sledujeme online
Tomáš Souček a jeho první gól v anglické Premier League.

Vytvoří Tomáš Souček z West Hamu český rekord v počtu branek v Premier League? To je zásadní otázka pro víkendové jedenáctí dějství anglické fotbalové ligy. V sobotu se hraje sedm zápasů, West Ham...

22. listopadu 2025  13:20

Kdybych měl dva životy, oba dva ti dám... Slavia představila novou hymnu

ZASE NA STADIONU. Po uvolnění opatření mohlo do Edenu na duel Slavie s...

Fotbalová Slavia má novou klubovou hymnu. Od slávistů pro slávisty. Její příprava trvala tři roky a vůbec poprvé zazní v Edenu před výkopem vršovického derby proti Bohemians 1905, které se hraje v...

22. listopadu 2025  12:22

Dárek k velké stovce? Další rozšíření MS. Jihoameričané sní o turnaji pro 64 zemí

Znovuzvolený předseda FIFA Gianni Infantino na kongresu ve rwandském Kigali.

Historicky první šampionát s 48 účastníky vypukne až příští rok v červnu, od zítřka přesně za 200 dnů. Přesto už se několik týdnů v zákulisí peče návrh, podle kterého by mělo fotbalové mistrovství...

22. listopadu 2025  10:15

Napětí v Mostě. Hádky na zastupitelstvu města. Kdo bude řídit fotbalový klub?

Vladimír Wagner, předseda OFS Most a zástupce Souše, mluví na čtvrtečním...

Ve fotbalovém Baníku Most-Souš to vře. Na posledním jednání mosteckého zastupitelstva se řešila i budoucnost klubu, pátého celku třetí ligy. Spojení mezi Mostem a Baníkem Souš, které trvá od roku...

22. listopadu 2025  10:09

Sever nedáme, vzkázala Sigma Spartě. Dva tábory ho dostaly, my ne, diví se Pražané

Choreo sparťanských fanoušků během utkání v Olomouci

Fanoušci napříč republikou ji nazývají „mušlí,“ místní fandové toto označení nesnáší. Severní tribuna Androva stadionu v Olomouci patří mezi ikonická místa v kolonce českých fotbalových stadionů, je...

21. listopadu 2025  17:37

Ze Slovenska do Slovácka. Spousta lidí mi říká, že jsem magor, říká trenér Skuhravý

Trenér Roman Skuhravý po příchodu do Slovácka.

Pro Slovácko nebyl první volbou. Nový trenér posledního týmu Chance ligy Roman Skuhravý to ale neřeší. Od úterního příchodu do Uherského Hradiště se soustředí, aby mužstvo co nejdříve poznal a...

21. listopadu 2025

Válka gangů na pozadí oslav. Trenér Haiti v zemi nikdy nebyl, přesto ji dostal na MS

Postup na mistrovství světa ve fotbale je na Haiti velká událost.

Kvalifikovali se na druhé mistrovství světa v historii. Fotbalisté karibského Haiti mají ale jedno specifikum, jejich trenér totiž zemi zmítanou chaosem nikdy nenavštívil. „Je to nemožné, protože...

21. listopadu 2025  14:04

Vyléčil třísla, ale zlomil si malíček. Palmer si prodlouží pauzu

Cole Palmer z Chelsea slaví se spoluhráči trefu ve finále MS klubů proti PSG.

Fotbalista Chelsea Cole Palmer si zkomplikoval blížící se návrat po zranění třísel dalším zraněním. Trenér londýnského klubu Enzo Maresca oznámil, že si útočník o víkendu doma při nešťastné nehodě...

21. listopadu 2025  13:19

Byl jsem připravený odejít, přiznal Sychra. Pardubicím podle něj narostlo sebevědomí

Pardubický Vojtěch Sychra s míčem před Bensonem Sakalou z Bohemians

Brzy čtyřiadvacetiletý křídelník dlouhodobě patří k tomu nejlepšímu, čím disponuje kádr pardubických fotbalistů, takže když pak jejich trenér Jan Trousil na tiskové konferenci po posledním utkání v...

21. listopadu 2025

Baráž o MS ve fotbale 2026: program, Češi, výsledky, kde sledovat

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině L na druhém místě a v březnu 2026 je čeká baráž, kterou odstartují domácím duelem s...

21. listopadu 2025  12:37

Češi jsou skvělý los, píší Irové. Trenér však varoval: Také mě málem vyhodili

Irský národní tým slaví vítězný gól Troye Parrotta v utkání s Maďarskem.

Vysněný soupeř, na kterém si reprezentanti smlsnou. Irská média jsou po losu baráže o mistrovství světa plná optimismu. Trenér tamního národního týmu, Heimir Hallgrímsson z Islandu, však varoval:...

21. listopadu 2025  11:05

Pokuta i podmínka. UEFA trestá Sigmu za nepokoje fanoušků, Noah má stejný trest

Hráči Olomouce před zápasem proti Noahu.

Sigma Olomouc dostala od UEFA pokutu 10 000 eur (242 000 korun) za výtržnosti fanoušků při utkání Konferenční ligy na stadionu arménského Noahu. Součástí trestu je i podmínečný zákaz prodeje...

21. listopadu 2025  10:50

