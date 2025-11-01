ONLINE: Arsenal před cestou na Slavii vede v Burnley, Krejčí hraje na Fulhamu

Fotbalisté Arsenalu před pondělní cestou do Prahy k utkání Ligy mistrů hrají v 10. kole Premier League na hřišti kurážného nováčka Burnley. V sobotu je na programu, který startuje od 16.00, dalších šest zápasů, všechny můžete sledovat v online reportážích.

Ladislav Krejčí (vpravo) a Jorgen Strand Larsen z Wolverhamptonu během rozcvičení před utkáním proti Fulhamu | foto: Reuters

Arsenal je lídrem anglické ligy, má čtyřbodový náskok, vyhrál čtyřikrát za sebou. Burnley má dvě vítězství za sebou, naposled zvítězilo ve Wolverhamptonu nad posledním týmem tabulky 3:2 gólem v samém závěru.

Wolverhampton s Ladislavem Krejčím se o první výhru ligové sezony pokusí v Londýně proti domácímu Fulhamu.

Šlágrem sobotního dějství je duel Tottenhamu proti Chelsea. Mistrovský Liverpoolu po čtyřech ligových porážkách za sebou program uzavře soubojem od 21.00 proti Aston Ville.

Premier League
10. kolo 1. 11. 2025 18:30
Tottenham Tottenham : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Gillett – Wood, Smith – Barrott

Premier League
10. kolo 1. 11. 2025 16:00
zápas probíhá
Fulham Fulham : Wolverhampton Wolverhampton 1:0 (-:-)
Góly:
9. Sessegnon
Góly:
Sestavy:
Leno – Tete, Andersen (C), Bassey, Sessegnon – Iwobi, Berge – H. Wilson, J. King, Kevin – R. Jiménez.
Sestavy:
Johnstone – Agbadou, S. Bueno, T. Gomes (C) – Hoever, Munetsi, Krejčí, H. Bueno – Arias, Bellegarde – Strand Larsen.
Náhradníci:
Lecomte – Cairney, Castagne, Chukwueze, Cuenca, Lukić, Muniz, Smith Rowe, A. Traoré.
Náhradníci:
Sá – André, Arokodare, Hwang Hi-čchan, J. Gomes, López, Y. Mosquera, Tchatchoua, Wolfe.

Rozhodčí: Brooks

Premier League
10. kolo 1. 11. 2025 16:00
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Sels – Savona, Milenković, Murillo, N. Williams – E. Anderson, Luiz (14. Yates) – Ndoye, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Sestavy:
Lammens – Yoro, de Ligt, Shaw – Diallo, Casemiro, B. Fernandes (C), Dalot – Mbeumo, M. Cunha – Šeško.
Náhradníci:
Victor – Awoniyi, Hutchinson, Kalimuendo, McAtee, Morato, Sangaré, J. Cunha.
Náhradníci:
Bayındır – Dorgu, Heaven, Maguire, Mainoo, Mazráwí, Mount, Ugarte, Zirkzee.

Rozhodčí: England – Ledger, Howson

Premier League
10. kolo 1. 11. 2025 16:00
zápas probíhá
Burnley FC Burnley FC : Arsenal Arsenal 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
14. Gyökeres
Sestavy:
Dúbravka – Walker, Tuanzebe, Estève, Hartman – Cullen (C), Florentino – Anthony, Laurent, Ugochukwu – Flemming.
Sestavy:
Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Calafiori – Eze, Zubimendi, Rice – Saka (C), Gyökeres, Trossard.
Náhradníci:
Weiß – Bruun Larsen, Edwards, Tchaouna, Ekdal, Pires, Broja, Medžbrí, A. Barnes.
Náhradníci:
Arrizabalaga – C. Mosquera, White, Hincapié, Nørgaard, Nwaneri, Merino, Lewis-Skelly, Dowman.

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin

Premier League
10. kolo 1. 11. 2025 16:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Brentford Brentford 0:0 (-:-)
Sestavy:
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Kamada, Lerma, Mitchell – I. Sarr, Pino – Mateta.
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Ajer – Jarmoljuk, J. Henderson – Ouattara, Damsgaard, Schade – Thiago.
Náhradníci:
Benítez – Canvot, Cardines, Clyne, Devenny, Esse, Hughes, Sosa, Uche.
Náhradníci:
Valdimarsson – Carvalho, Henry, Janelt, Jensen, Lewis-Potter, Nelson, Onyeka, Pinnock.

Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus

Premier League
10. kolo 1. 11. 2025 21:00
Liverpool Liverpool : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Attwell – Hopton, Taylor

Premier League
10. kolo 1. 11. 2025 16:00
zápas probíhá
Brighton Brighton : Leeds United Leeds United 1:0 (-:-)
Góly:
12. Welbeck
Góly:
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Baleba, Ayari – Minteh, Rutter, Gómez – Welbeck.
Sestavy:
Perri – Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson – Longstaff, Ampadu (C), Tanaka – Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor.
Náhradníci:
Steele – Boscagli, Coppola, De Cuyper, Kostoulas, Oriola, Tzimas, Watson, Knight.
Náhradníci:
Darlow – Grujev, Harrison, Justin, Nmecha, Piroe, D. James, Stach, Struijk.

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring – Martin

9. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 9 7 1 1 16:3 22
2. BournemouthBournemouth 9 5 3 1 16:11 18
3. TottenhamTottenham 9 5 2 2 17:7 17
4. Sunderland AFCSunderland 9 5 2 2 11:7 17
5. Manchester CityManchester City 9 5 1 3 17:7 16
6. Manchester UnitedManchester Utd. 9 5 1 3 15:14 16
7. LiverpoolLiverpool 9 5 0 4 16:14 15
8. Aston VillaAston Villa 9 4 3 2 9:8 15
9. ChelseaChelsea 9 4 2 3 17:11 14
10. Crystal PalaceCrystal Palace 9 3 4 2 12:9 13
11. BrentfordBrentford 9 4 1 4 14:14 13
12. Newcastle UnitedNewcastle 9 3 3 3 9:8 12
13. BrightonBrighton 9 3 3 3 14:15 12
14. EvertonEverton 9 3 2 4 9:12 11
15. Leeds UnitedLeeds 9 3 2 4 9:14 11
16. Burnley FCBurnley 9 3 1 5 12:17 10
17. FulhamFulham 9 2 2 5 9:14 8
18. NottinghamNottingham 9 1 2 6 5:17 5
19. West HamWest Ham 9 1 1 7 7:20 4
20. WolverhamptonWolves 9 0 2 7 7:19 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Velká teplická premiéra. Rapper Katannah vystoupí o přestávce zápasu s Plzní

Sport a show v jednom. Teplice v neděli hostí v ligovém magnetu Viktorii Plzeň a domácí klub slibuje hudební premiéru, jakou český fotbal ještě nezažil. O přestávce totiž fanoušky pobaví rapper...

31. října 2025  16:08

Hapal se vrací do Olomouce. Sigma ho jmenovala sportovním manažerem

Spekulovalo se o tom už když před třemi týdny skončil na lavičce fotbalistů Baníku Ostrava. Teď je vše oficiální. Pavel Hapal se stává generálním sportovním manažerem Sigmy Olomouc, jejíž dres v...

31. října 2025  15:39

