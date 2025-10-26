ONLINE: Krejčí v základu proti Burnley, v akci také City či vedoucí Arsenal

Šestý zápas Ladislava Krejčího v anglické Premier League. V devátém kole hraje český obránce v základu Wolverhamptonu proti Burnley. V akci jsou také Manchester City či vedoucí Arsenal, který čelí Crystal Palace. Úvodní nedělní utkání sledujte od 15 hodin v podrobných online reportážích.

Nešťastný Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu poté, co si v závěru utkání proti Sunderlandu vstřelil vlastní gól | foto: Reuters

Krejčí je s Wolverhamptonem stále na posledním místě, naposledy podlehl 0:2 Sunderlandu, předtím dvakrát remizoval 1:1 s Brightonem a Tottenhamem. Na vítězství v lize tedy stále čeká.

Pohádka Sunderlandu nekončí. Na hráče jsem hrdý, řekl kouč. Co další řada seriálu?

Náskok v čele tabulky může udržet Arsenal, který hostí Crystal Palace. Třetí Manchester City chce přeskočit druhý Sunderland, překvapení aktuálního ročníku. Hraje na Aston Ville.

Čtvrtým souběžným utkáním je souboj Bournemouthu s Nottinghamem.

Od 17:30 půjde do akce Tottenham na Evertonu.

Premier League
9. kolo 26. 10. 2025 15:00
Wolverhampton Wolverhampton : Burnley FC Burnley FC 0:0 (-:-)
Sestavy:
Johnstone – Hoever, S. Bueno, Krejčí, H. Bueno – Munetsi, André, Bellegarde – Arias, Strand Larsen (C), R. Gomes.
Sestavy:
Dúbravka – Walker, Tuanzebe, Estève, Hartman – Cullen (C), Florentino – Bruun Larsen, Ugochukwu, Anthony – Flemming.
Náhradníci:
Sá – Wolfe, J. Gomes, Hwang Hi-čchan, Agbadou, Arokodare, T. Gomes, López, Tchatchoua.
Náhradníci:
Weiß – Foster, Edwards, Tchaouna, Ekdal, Pires, Broja, Medžbrí, Laurent.

Rozhodčí: Harrington – West, Antrobus

Premier League
9. kolo 26. 10. 2025 15:00
Arsenal Arsenal : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)
Sestavy:
Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Calafiori – Eze, Zubimendi, Rice – Saka (C), Gyökeres, Trossard.
Sestavy:
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Pino – Mateta.
Náhradníci:
Arrizabalaga – C. Mosquera, White, Hincapié, Martinelli, Nørgaard, Nwaneri, Merino, Lewis-Skelly.
Náhradníci:
Benítez – Lerma, Nketiah, Uche, Clyne, Hughes, Canvot, Sosa, Devenny.

Rozhodčí: Bramall – Bennett, Greenhalgh

Premier League
9. kolo 26. 10. 2025 15:00
Aston Villa Aston Villa : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Kamara, Amadou Onana – McGinn (C), Rogers, Buendía – Watkins.
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Dias, Stones, Gvardiol – Reijnders – Bobb, Foden, B. Silva (C), Savinho – Haaland.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Mings, Barkley, Malen, Sancho, Maatsen, Bogarde, Guessand.
Náhradníci:
Trafford – Aké, Marmúš, Kovačić, Cherki, Doku, N. González, O'Reilly, Lewis.

Rozhodčí: Michael Oliver. Asistenti: Stuart Burt, Ian Hussin. Čtvrtý rozhodčí: Rob Jones. VAR: John Brooks. AVAR: Nick Hopton

Premier League
9. kolo 26. 10. 2025 15:00
Bournemouth Bournemouth : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Petrović – Á. Jiménez, Milosavljević, Senesi, Truffert – Scott, Adams – Tavernier (C), Kluivert, Semenyo – Kroupi.
Sestavy:
Sels – Savona, Milenković, Murillo, N. Williams – Luiz, E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
Náhradníci:
W. Dennis – Adlí, Brooks, Cook, Christie, Diakité, Gannon-Doak, Soler, Ünal.
Náhradníci:
Victor – Awoniyi, J. Cunha, Domínguez, Hutchinson, Kalimuendo, Sangaré, Morato, Yates.

Rozhodčí: Barrott – Mainwaring, Smith

Premier League
9. kolo 26. 10. 2025 17:30
Everton Everton : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Craig Pawson. Asistenti: Lee Betts, Mat Wilkes. Čtvrtý rozhodčí: Lewis Smith. VAR: Stuart Attwell. AVAR: Constantine Hatzidakis

9. kolo

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 6 1 1 15:3 19
2. Sunderland AFCSunderland 9 5 2 2 11:7 17
3. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 17:6 16
4. Manchester UnitedManchester Utd. 9 5 1 3 15:14 16
5. BournemouthBournemouth 8 4 3 1 14:11 15
6. LiverpoolLiverpool 9 5 0 4 16:14 15
7. TottenhamTottenham 8 4 2 2 14:7 14
8. ChelseaChelsea 9 4 2 3 17:11 14
9. Crystal PalaceCrystal Palace 8 3 4 1 12:8 13
10. BrentfordBrentford 9 4 1 4 14:14 13
11. Newcastle UnitedNewcastle 9 3 3 3 9:8 12
12. Aston VillaAston Villa 8 3 3 2 8:8 12
13. BrightonBrighton 9 3 3 3 14:15 12
14. EvertonEverton 8 3 2 3 9:9 11
15. Leeds UnitedLeeds 9 3 2 4 9:14 11
16. FulhamFulham 9 2 2 5 9:14 8
17. Burnley FCBurnley 8 2 1 5 9:15 7
18. NottinghamNottingham 8 1 2 5 5:15 5
19. West HamWest Ham 9 1 1 7 7:20 4
20. WolverhamptonWolves 8 0 2 6 5:16 2

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

ONLINE: Krejčí v základu proti Burnley, v akci také City či vedoucí Arsenal

