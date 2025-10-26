ONLINE: Krejčí v základu proti Burnley, v akci také City či vedoucí Arsenal

Krejčí je s Wolverhamptonem stále na posledním místě, naposledy podlehl 0:2 Sunderlandu, předtím dvakrát remizoval 1:1 s Brightonem a Tottenhamem. Na vítězství v lize tedy stále čeká.
Pohádka Sunderlandu nekončí. Na hráče jsem hrdý, řekl kouč. Co další řada seriálu?
Náskok v čele tabulky může udržet Arsenal, který hostí Crystal Palace. Třetí Manchester City chce přeskočit druhý Sunderland, překvapení aktuálního ročníku. Hraje na Aston Ville.
Čtvrtým souběžným utkáním je souboj Bournemouthu s Nottinghamem.
Od 17:30 půjde do akce Tottenham na Evertonu.
Johnstone – Hoever, S. Bueno, Krejčí, H. Bueno – Munetsi, André, Bellegarde – Arias, Strand Larsen (C), R. Gomes.
Dúbravka – Walker, Tuanzebe, Estève, Hartman – Cullen (C), Florentino – Bruun Larsen, Ugochukwu, Anthony – Flemming.
Sá – Wolfe, J. Gomes, Hwang Hi-čchan, Agbadou, Arokodare, T. Gomes, López, Tchatchoua.
Weiß – Foster, Edwards, Tchaouna, Ekdal, Pires, Broja, Medžbrí, Laurent.
Rozhodčí: Harrington – West, AntrobusPřejít na online reportáž
Raya – Timber, Saliba, Magalhães, Calafiori – Eze, Zubimendi, Rice – Saka (C), Gyökeres, Trossard.
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Pino – Mateta.
Arrizabalaga – C. Mosquera, White, Hincapié, Martinelli, Nørgaard, Nwaneri, Merino, Lewis-Skelly.
Benítez – Lerma, Nketiah, Uche, Clyne, Hughes, Canvot, Sosa, Devenny.
Rozhodčí: Bramall – Bennett, GreenhalghPřejít na online reportáž
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Kamara, Amadou Onana – McGinn (C), Rogers, Buendía – Watkins.
Donnarumma – M. Nunes, Dias, Stones, Gvardiol – Reijnders – Bobb, Foden, B. Silva (C), Savinho – Haaland.
Bizot – Lindelöf, Mings, Barkley, Malen, Sancho, Maatsen, Bogarde, Guessand.
Trafford – Aké, Marmúš, Kovačić, Cherki, Doku, N. González, O'Reilly, Lewis.
Rozhodčí: Michael Oliver. Asistenti: Stuart Burt, Ian Hussin. Čtvrtý rozhodčí: Rob Jones. VAR: John Brooks. AVAR: Nick HoptonPřejít na online reportáž
Petrović – Á. Jiménez, Milosavljević, Senesi, Truffert – Scott, Adams – Tavernier (C), Kluivert, Semenyo – Kroupi.
Sels – Savona, Milenković, Murillo, N. Williams – Luiz, E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – I. Jesus.
W. Dennis – Adlí, Brooks, Cook, Christie, Diakité, Gannon-Doak, Soler, Ünal.
Victor – Awoniyi, J. Cunha, Domínguez, Hutchinson, Kalimuendo, Sangaré, Morato, Yates.
Rozhodčí: Barrott – Mainwaring, SmithPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Craig Pawson. Asistenti: Lee Betts, Mat Wilkes. Čtvrtý rozhodčí: Lewis Smith. VAR: Stuart Attwell. AVAR: Constantine HatzidakisPřejít na online reportáž