ONLINE: Chelsea hraje proti Sunderlandu, v akci i Newcastle. Večer nastoupí Liverpool

Čtyři zápasy 9. kola nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Od 16 hodin hraje Chelsea doma se Sunderlandem a Newcastle přivítá Fulham. V 18.30 pak nastoupí Manchester United proti Brightonu a ve 21 hodin Liverpool vyzve Brentford. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Moisés Caicedo z Chelsea (vpravo) slaví s Enzem Fernándezem gól proti Liverpoolu. | foto: AP

Možná vás překvapí, že Chelsea a nováček ze Sunderlandu mají v tuto chvíli shodně čtrnáct bodů a dělí je pouze skóre – Chelsea je pátá, Sunderland sedmý. Kdo zvládne vzájemný zápas lépe?

Sobotní zápasy 9. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Naopak Newcastle je až čtrnáctý, přitom v Lize mistrů vyhrál dva ze tří zápasů. Proti Fulhamu se chce výsledkově chytnout i v domácí soutěži.

Kdo se naopak možná konečně chytnul, je Manchester United. Ten v minulém kole zvítězil na půdě Liverpoolu 2:1 a poskočil na devátou příčku, jen o bod před Brighton, což je jeho sobotní soupeř.

West Ham pokračuje v trápení, se Součkem v sestavě nestačil v předehrávce na Leeds

A ve 21 hodin program uzavře Liverpool, který v lize prohrál už třikrát v řadě a klesl z prvního místa na třetí. V týdnu nicméně deklasoval Frankfurt v Lize mistrů 5:1 a proti Brenfordu na to chce navázat.

V páteční předehrávce West Ham padl na půdě Leedsu a prohrál potřetí v řadě.

Premier League
9. kolo 25. 10. 2025 16:00
zápas probíhá
Chelsea Chelsea : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)
Sestavy:
Sánchez – R. James (C), Acheampong, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Fernández – P. Neto, Pedro, Garnacho – Guiu.
Sestavy:
Roefs – Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava, Hume – B. Traoré, Sadiki, Xhaka (C), Le Fée – Isidor.
Náhradníci:
Jörgensen – Adarabioyo, Hato, Fofana, Santos, Lavia, Gittens, Estêvão, George.
Náhradníci:
A. Patterson – Masuaku, Neil, O'Nien, Rigg, H. Jones, Talbi, Brobbey, Mayenda.

Rozhodčí: Madley – Hopton, Taylor

Premier League
9. kolo 25. 10. 2025 16:00
zápas probíhá
Newcastle United Newcastle United : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Joelinton, Guimarães (C), Miley – J. Murphy, Woltemade, A. Gordon.
Sestavy:
Leno (C) – Tete, Diop, Bassey, Sessegnon – Lukić, Berge – A. Traoré, Smith Rowe, Iwobi – R. Jiménez.
Náhradníci:
Ramsdale – H. Barnes, Elanga, Krafth, Osula, Schär, J. Ramsey, Tonali, Willock.
Náhradníci:
Lecomte – Andersen, Cairney, Castagne, Cuenca, J. King, Kevin, Reed, Kusi-Asare.
Žluté karty:
Žluté karty:
3. Tete

Rozhodčí: Bankes – Smart, Meredith

Premier League
9. kolo 25. 10. 2025 18:30
Manchester United Manchester United : Brighton Brighton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn – Ward

Premier League
9. kolo 25. 10. 2025 21:00
Brentford Brentford : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
9. kolo

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 6 1 1 15:3 19
2. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 17:6 16
3. LiverpoolLiverpool 8 5 0 3 14:11 15
4. BournemouthBournemouth 8 4 3 1 14:11 15
5. ChelseaChelsea 8 4 2 2 16:9 14
6. TottenhamTottenham 8 4 2 2 14:7 14
7. Sunderland AFCSunderland 8 4 2 2 9:6 14
8. Crystal PalaceCrystal Palace 8 3 4 1 12:8 13
9. Manchester UnitedManchester Utd. 8 4 1 3 11:12 13
10. BrightonBrighton 8 3 3 2 12:11 12
11. Aston VillaAston Villa 8 3 3 2 8:8 12
12. EvertonEverton 8 3 2 3 9:9 11
13. Leeds UnitedLeeds 9 3 2 4 9:14 11
14. BrentfordBrentford 8 3 1 4 11:12 10
15. Newcastle UnitedNewcastle 8 2 3 3 7:7 9
16. FulhamFulham 8 2 2 4 8:12 8
17. Burnley FCBurnley 8 2 1 5 9:15 7
18. NottinghamNottingham 8 1 2 5 5:15 5
19. West HamWest Ham 9 1 1 7 7:20 4
20. WolverhamptonWolves 8 0 2 6 5:16 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

