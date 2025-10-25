ONLINE: Chelsea hraje proti Sunderlandu, v akci i Newcastle. Večer nastoupí Liverpool

Možná vás překvapí, že Chelsea a nováček ze Sunderlandu mají v tuto chvíli shodně čtrnáct bodů a dělí je pouze skóre – Chelsea je pátá, Sunderland sedmý. Kdo zvládne vzájemný zápas lépe?
Sobotní zápasy 9. kola Premier League ONLINE
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
Naopak Newcastle je až čtrnáctý, přitom v Lize mistrů vyhrál dva ze tří zápasů. Proti Fulhamu se chce výsledkově chytnout i v domácí soutěži.
Kdo se naopak možná konečně chytnul, je Manchester United. Ten v minulém kole zvítězil na půdě Liverpoolu 2:1 a poskočil na devátou příčku, jen o bod před Brighton, což je jeho sobotní soupeř.
West Ham pokračuje v trápení, se Součkem v sestavě nestačil v předehrávce na Leeds
A ve 21 hodin program uzavře Liverpool, který v lize prohrál už třikrát v řadě a klesl z prvního místa na třetí. V týdnu nicméně deklasoval Frankfurt v Lize mistrů 5:1 a proti Brenfordu na to chce navázat.
V páteční předehrávce West Ham padl na půdě Leedsu a prohrál potřetí v řadě.
Sánchez – R. James (C), Acheampong, Chalobah, Cucurella – Caicedo, Fernández – P. Neto, Pedro, Garnacho – Guiu.
Roefs – Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava, Hume – B. Traoré, Sadiki, Xhaka (C), Le Fée – Isidor.
Jörgensen – Adarabioyo, Hato, Fofana, Santos, Lavia, Gittens, Estêvão, George.
A. Patterson – Masuaku, Neil, O'Nien, Rigg, H. Jones, Talbi, Brobbey, Mayenda.
Rozhodčí: Madley – Hopton, Taylor
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Joelinton, Guimarães (C), Miley – J. Murphy, Woltemade, A. Gordon.
Leno (C) – Tete, Diop, Bassey, Sessegnon – Lukić, Berge – A. Traoré, Smith Rowe, Iwobi – R. Jiménez.
Ramsdale – H. Barnes, Elanga, Krafth, Osula, Schär, J. Ramsey, Tonali, Willock.
Lecomte – Andersen, Cairney, Castagne, Cuenca, J. King, Kevin, Reed, Kusi-Asare.
Rozhodčí: Bankes – Smart, Meredith
Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn – Ward