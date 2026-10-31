ONLINE: Chelsea hostí United, pak v akci City proti Brightonu či Tottenham

Chelsea naposledy prohrála derby s Tottenhamem, pořád se však drží na předních příčkách. Naproti tomu United se trápí, jsou šestnáctí a jen bod je dělí od pásma sestupu.
Sobotní zápasy 9. kola Premier League ONLINE
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Komu se naopak daří, jsou městští rivalové ze City, kteří vévodí tabulce. Naposledy však nezvládli zápas s Aston Villou a před Arsenalem jsou jen o skóre. Brighton je za nimi na třetí příčce a ztrácí pět bodů.
Od 16 hodin hraje také Bournemouth proti Leedsu, Nottingham na Brentfordu, v duelu nováčků se střetávají Hull s Ipswichem a jiný nováček Coventry nastoupí proti Sunderlandu.
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V 18.30 jde do akce Tottenham, který se po dvou výhrách vzdálil dnu tabulky a formu chce potvrdit proti trápícímu se Crystal Palace.
Rozjíždí se také Aston Villa, která v lize neprohrála čtyřikrát v řadě. Na dobrou sérii chce navázat proti Fulhamu od 21 hodin.
Zatímco v sobotu se hraje osm zápasů, v neděli je na programu jen šlágr kola mezi Liverpoolem a Arsenalem a v pondělí pak v dohrávce nastoupí Everton proti Newcastlu.
Penders – Acheampong, W. Fofana, Colwill – Neto, Caicedo (C), Lavia, Palestra – Estêvão, C. Palmer – Rogers.
Lammens – Yoro, Maguire, L. Martínez, Dalot – Santos, Baleba – Diallo, B. Fernandes (C), M. Cunha – Mbeumo.
Sharman-Lowe – Barco, Chavarría, Emegha, Gusto, Nicoll-Jazuli, Quenda, Welbeck, Subuloye.
Darlow – de Ligt, Heaven, Lacey, Mainoo, Mazráwí, Mount, Tielemans, Zirkzee.
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