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ONLINE: Chelsea hostí United, pak v akci City proti Brightonu či Tottenham

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Sledujeme online   13:20

Fotbalisté Chelsea se radují z gólu, který vstřelil Joao Pedro. | foto: Reuters

Hned osm zápasů nabízí sobotní program 9. kola anglické fotbalové ligy. Vykopává ho ve 13.30 Chelsea proti Manchesteru United, od 16 hodin následuje další atraktivní duel mezi Manchesterem City a Brightonem. Od 18.30 nastoupí Tottenham, od 21 hodin pak Aston Villa. Všechna utkání sledujeme minutu po minutě.

Chelsea naposledy prohrála derby s Tottenhamem, pořád se však drží na předních příčkách. Naproti tomu United se trápí, jsou šestnáctí a jen bod je dělí od pásma sestupu.

Sobotní zápasy 9. kola Premier League ONLINE

Každé utkání sledujeme minutu po minutě

Komu se naopak daří, jsou městští rivalové ze City, kteří vévodí tabulce. Naposledy však nezvládli zápas s Aston Villou a před Arsenalem jsou jen o skóre. Brighton je za nimi na třetí příčce a ztrácí pět bodů.

Od 16 hodin hraje také Bournemouth proti Leedsu, Nottingham na Brentfordu, v duelu nováčků se střetávají Hull s Ipswichem a jiný nováček Coventry nastoupí proti Sunderlandu.

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V 18.30 jde do akce Tottenham, který se po dvou výhrách vzdálil dnu tabulky a formu chce potvrdit proti trápícímu se Crystal Palace.

Rozjíždí se také Aston Villa, která v lize neprohrála čtyřikrát v řadě. Na dobrou sérii chce navázat proti Fulhamu od 21 hodin.

Zatímco v sobotu se hraje osm zápasů, v neděli je na programu jen šlágr kola mezi Liverpoolem a Arsenalem a v pondělí pak v dohrávce nastoupí Everton proti Newcastlu.

Premier League
9. kolo 31. 10. 2026 13:30
zápas probíhá
Chelsea Chelsea : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Penders – Acheampong, W. Fofana, Colwill – Neto, Caicedo (C), Lavia, Palestra – Estêvão, C. Palmer – Rogers.
Sestavy:
Lammens – Yoro, Maguire, L. Martínez, Dalot – Santos, Baleba – Diallo, B. Fernandes (C), M. Cunha – Mbeumo.
Náhradníci:
Sharman-Lowe – Barco, Chavarría, Emegha, Gusto, Nicoll-Jazuli, Quenda, Welbeck, Subuloye.
Náhradníci:
Darlow – de Ligt, Heaven, Lacey, Mainoo, Mazráwí, Mount, Tielemans, Zirkzee.

Rozhodčí: Bankes – Beswick, Antrobus

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Premier League
9. kolo 31. 10. 2026 16:00
Manchester City Manchester City : Brighton Brighton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Pawson – Betts, James

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Premier League
9. kolo 31. 10. 2026 16:00
Bournemouth Bournemouth : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
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Premier League
9. kolo 31. 10. 2026 16:00
Brentford Brentford : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
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Premier League
9. kolo 31. 10. 2026 16:00
Coventry City Coventry City : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)
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Premier League
9. kolo 31. 10. 2026 16:00
Hull City Hull City : Ipswich Town Ipswich Town 0:0 (-:-)
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Premier League
9. kolo 31. 10. 2026 18:30
Tottenham Tottenham : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)
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Premier League
9. kolo 31. 10. 2026 21:00
Aston Villa Aston Villa : Fulham Fulham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Barrott – Nunn, Smith

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

9. kolo

Manchester City vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:00
  • 1.73
  • 4.24
  • 4.66
Hull City vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:00
  • 2.88
  • 3.48
  • 2.55
Bournemouth vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:00
  • 2.15
  • 3.20
  • 3.96
Coventry City vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:00
  • 3.14
  • 3.41
  • 2.40
Brentford vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:00
  • 2.15
  • 3.83
  • 3.32
Tottenham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
31.10. 18:30
  • 1.67
  • 4.24
  • 5.08
Aston Villa vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
31.10. 21:00
  • 2.22
  • 3.55
  • 3.37
Liverpool vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
1.11. 17:30
  • 2.89
  • 3.43
  • 2.45
Newcastle United vs. Everton //www.idnes.cz/sport
2.11. 21:00
  • 2.34
  • 3.64
  • 2.91

10. kolo

Everton vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
6.11. 21:00
  • 1.70
  • 3.94
  • 4.50
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 8 7 0 1 20:9 21
2. ArsenalArsenal 8 7 0 1 13:5 21
3. BrightonBrighton 8 5 1 2 23:7 16
4. LiverpoolLiverpool 8 4 3 1 11:8 15
5. ChelseaChelsea 8 4 1 3 17:15 13
6. BrentfordBrentford 8 2 5 1 14:9 11
7. Leeds UnitedLeeds 8 2 5 1 9:6 11
8. Newcastle UnitedNewcastle 8 3 2 3 12:14 11
9. Aston VillaAston Villa 8 3 2 3 9:12 11
10. Hull CityHull City 8 2 4 2 9:8 10
11. EvertonEverton 8 2 4 2 8:9 10
12. Ipswich TownIpswich 8 3 1 4 12:16 10
13. BournemouthBournemouth 8 2 3 3 12:13 9
14. TottenhamTottenham 8 2 3 3 8:10 9
15. FulhamFulham 8 2 2 4 8:10 8
16. Manchester UnitedManchester Utd. 8 1 4 3 10:13 7
17. Crystal PalaceCrystal Palace 8 2 1 5 9:19 7
18. NottinghamNottingham 8 1 3 4 6:10 6
19. Coventry CityCoventry 8 2 0 6 6:15 6
20. Sunderland AFCSunderland 8 1 2 5 6:14 5

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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ONLINE: Chelsea hostí United, pak v akci City proti Brightonu či Tottenham

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