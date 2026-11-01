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ONLINE: Liverpool - Arsenal 0:1, hosté ve vedení, trefuje se Havertz

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Sledujeme online   17:20aktualizováno  17:47

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Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu Kaie Havertze (vpravo). | foto: Reuters

Liverpool hostí v neděli jediný zápas fotbalové Premier league. Na Anfieldu hraje londýnský Arsenal, který dosud v sezoně ztratil pouze jednou. Souboj týmů z vrchní části tabulky můžete sledovat v online reportáži od 18.00.

Liverpool se po dvou výhrách v řadě dostal do pozic zajišťující Ligu mistrů. V týdnu postoupil do dalšího kola Ligového poháru na penalty přes Chelsea. Na Anfieldu s Arsenalem prohrál naposledy v roce 2012.

Naproti tomu Arsenal v týdnu překvapivě prohrál s Fleetwoodem ze čtvrté ligy. V lize se mu však daří a body ztratil pouze s Brightonem (0:3).

Premier League
9. kolo 1. 11. 2026 17:30
zápas probíhá
Liverpool Liverpool : Arsenal Arsenal 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
16. Havertz
Sestavy:
Alisson – Araújo, Jacquet, van Dijk (C), Kerkez – Mac Allister, Nyoni – Barcola, Wirtz, Gakpo – Isak.
Sestavy:
Raya – J. Timber, Konsa, Magalhães, Calafiori – Rice, Guimarães – Madueke, Ødegaard (C), Tzolis – Havertz.
Náhradníci:
Mamardašvili – Gomez, Tsimikas, Szoboszlai, Koumas, Ngumoha, V. Muñoz, Endó, Gravenberch.
Náhradníci:
Arrizabalaga – Mosquera, White, Hincapié, Eze, Gyökeres, Merino, Zubimendi, Lewis-Skelly.
Žluté karty:
30. (lavička)
Žluté karty:

Rozhodčí: Madley – Hopton, Wood

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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9. kolo

Newcastle United vs. Everton //www.idnes.cz/sport
2.11. 21:00
  • 2.29
  • 3.65
  • 2.99

10. kolo

Everton vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
6.11. 21:00
  • 1.71
  • 3.92
  • 4.51
Leeds United vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
7.11. 13:30
  • 2.52
  • 3.30
  • 2.73
Fulham vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
7.11. 16:00
  • 2.09
  • 3.71
  • 3.17
Arsenal vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
7.11. 16:00
  • 1.15
  • 7.90
  • 15.90
Nottingham vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
7.11. 18:30
  • 4.33
  • 4.07
  • 1.71
Brighton vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:00
  • 1.91
  • 3.86
  • 3.58
Sunderland AFC vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:00
  • 3.43
  • 3.59
  • 2.02
Crystal Palace vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:00
  • 4.75
  • 4.33
  • 1.61
Ipswich Town vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:00
  • 3.56
  • 3.79
  • 1.93
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

9. kolo

8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 9 7 0 2 20:10 21
2. ArsenalArsenal 8 7 0 1 13:5 21
3. BrightonBrighton 9 6 1 2 24:7 19
4. ChelseaChelsea 9 5 1 3 19:15 16
5. LiverpoolLiverpool 8 4 3 1 11:8 15
6. BrentfordBrentford 9 3 5 1 16:9 14
7. BournemouthBournemouth 9 3 3 3 14:13 12
8. TottenhamTottenham 9 3 3 3 10:10 12
9. Aston VillaAston Villa 9 3 3 3 10:13 12
10. Hull CityHull City 9 2 5 2 11:10 11
11. Leeds UnitedLeeds 9 2 5 2 9:8 11
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 3 2 3 12:14 11
13. Ipswich TownIpswich 9 3 2 4 14:18 11
14. EvertonEverton 8 2 4 2 8:9 10
15. FulhamFulham 9 2 3 4 9:11 9
16. Coventry CityCoventry 9 3 0 6 9:16 9
17. Manchester UnitedManchester Utd. 9 1 4 4 10:15 7
18. Crystal PalaceCrystal Palace 9 2 1 6 9:21 7
19. NottinghamNottingham 9 1 3 5 6:12 6
20. Sunderland AFCSunderland 9 1 2 6 7:17 5

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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