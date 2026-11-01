ONLINE: Liverpool - Arsenal 0:1, hosté ve vedení, trefuje se Havertz

Liverpool se po dvou výhrách v řadě dostal do pozic zajišťující Ligu mistrů. V týdnu postoupil do dalšího kola Ligového poháru na penalty přes Chelsea. Na Anfieldu s Arsenalem prohrál naposledy v roce 2012.
Naproti tomu Arsenal v týdnu překvapivě prohrál s Fleetwoodem ze čtvrté ligy. V lize se mu však daří a body ztratil pouze s Brightonem (0:3).
16. Havertz
Alisson – Araújo, Jacquet, van Dijk (C), Kerkez – Mac Allister, Nyoni – Barcola, Wirtz, Gakpo – Isak.
Raya – J. Timber, Konsa, Magalhães, Calafiori – Rice, Guimarães – Madueke, Ødegaard (C), Tzolis – Havertz.
Mamardašvili – Gomez, Tsimikas, Szoboszlai, Koumas, Ngumoha, V. Muñoz, Endó, Gravenberch.
Arrizabalaga – Mosquera, White, Hincapié, Eze, Gyökeres, Merino, Zubimendi, Lewis-Skelly.
30. (lavička)
Rozhodčí: Madley – Hopton, WoodPřejít na online reportáž