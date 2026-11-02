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Kdyby spadl, píská se penalta! Útočníkovi Liverpoolu vyčítají, že ustál tahání za dres

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  15:00
Útočník Liverpoolu Alexander Isak během utkání proti Arsenalu.

Útočník Liverpoolu Alexander Isak během utkání proti Arsenalu. | foto: Reuters

Kouč Liverpoolu Andoni Iraola během utkání proti Arsenalu.
Liverpoolský Jeremy Jacquet (vlevo) se snaží nepustit k míči Kaie Havertze z...
Noni Madueke z Arsenalu (vlevo) a liverpoolský Milos Kerkez
Fotbalisté Arsenalu se radují z gólu Kaie Havertze (vpravo).
8 fotografií
Krátce po inkasované brance mohli mít fotbalisté Liverpoolu skvělou příležitost na vyrovnání. Timber ve vápně očividně zatáhl za dres skákajícího Isaka, sudí však tenhle okamžik vůbec nezaregistroval. „Kdyby spadl, stoprocentně by to odpískali,“ zlobil se kouč Andoni Iraola po porážce 0:1 ve šlágru s Arsenalem.

Arsenal šel do vedení zásluhou v 16. minutě, když Havertz nasměroval do odkryté brány Riceův centr.

A jen o čtyři minuty později následoval inkriminovaný souboj Isaka s Timberem.

Barcola centroval z levé strany, Isak se rozeběhl směrem k brance a Timber ho začal tahat za dres. Švédský útočník však navzdory tomu vyskočil a jen o kousek míč nezasáhl. Právě proto nejspíš sudí Atwell penaltu nenařídil.

„Nechápu, že si toho video nevšimne. Mají na stadionu 50 kamer, možná víc. Museli to vidět,“ kroutil hlavou kapitán Van Dijk.

„To zatažení bylo očividné. Isak byl před ním a hlavičkoval by na bránu, ale k míči se kvůli tomu nedostal. Příště mu musím říct ať spadne. Očividně hráči musí padat, jinak se podobné souboje pískat nebudou,“ zlobil se Iraola.

Reakce Isaka byla celkově dost překvapivá.

Kromě toho, že nespadl, tak pak ani výrazněji neprotestoval. Sice se otočil na Timbera, ale nezdálo se, že by ho jakkoliv konfrontoval kvůli nedovolenému bránění.

Útočník Liverpoolu Alexander Isak během utkání proti Arsenalu.

„Je skoro až nepřirozené, že to neprodal víc. Když vás takhle zatáhnou, většina hráčů by se mohla zbláznit. Bylo zvláštní, jak se zachoval,“ kroutil hlavou Gary Neville ve studiu televize Sky Sports.

„Jednoho z nejlepších útočníků zatáhnou a zabrání mu hlavičkovat. Proč by to měl prodávat víc? Ať VAR dělá svou práci,“ oponoval mu však někdejší zadák Liverpool Jamie Carragher. „Všichni jsme to viděli, proč by měl v takové situaci teatrálně padat,“ přitakal Ian Wright, jenž v minulosti kopal za Arsenal.

„Je absurdní, že se o tomhle vůbec bavíme. Alex se zachoval sportovně a snažil se dosáhnout na míč. Ale bohužel hráči očividně musí spadnout, aby to rozhodčí zaregistroval. Ať se pak nediví, že hráči padají,“ navázal Iraola.

Kdo se naopak hodně intenzivně snažil vymodlit si faul a třeba i vyloučení, byl záložník Mac Allister. Ten se během hromadné šarvátky teatrálně skácel poté, co ho konfrontoval Madueke.

„Podle mě tam nebylo nic a rozhodčí to viděl stejně. Byl jsem v přirozeném pohybu a on se snažil vymodlit pro mě červenou kartu. Budu upřímný, věděl jsem, že VAR může zasáhnout. Vždycky záleží na interpretaci, ale naštěstí nezasáhl,“ popsal křídelník Arsenalu.

„Chtěl jsem, aby Liverpool vyhrál, ale je dobře, že ho nevyloučil,“ uznal Carragher. „Ta reakce byla přehnaná a ostudná,“ doplnil Neville.

„VAR potvrdil, že ke hrubému nesportovnímu chování nedošlo,“ napsal na sociální sítě účet Premier League Match Centre, jenž komentuje sporné momenty. K zatažení Isaka se však předtím nevyjádřil...

Arsenal každopádně nakonec uhájil vedení 1:0 a po výhře se posunul do čela tabulky.

A už ve středu ho čeká zápas v Lize mistrů na Slavii.

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9. kolo

Newcastle United vs. Everton //www.idnes.cz/sport
2.11. 21:00
  • 2.20
  • 3.63
  • 3.36

10. kolo

Everton vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
6.11. 21:00
  • 1.71
  • 4.11
  • 4.67
Leeds United vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
7.11. 13:30
  • 2.56
  • 3.38
  • 2.78
Fulham vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
7.11. 16:00
  • 2.16
  • 3.68
  • 3.03
Arsenal vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
7.11. 16:00
  • 1.15
  • 8.07
  • 15.70
Nottingham vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
7.11. 18:30
  • 4.46
  • 4.12
  • 1.68
Brighton vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:00
  • 1.91
  • 3.87
  • 3.56
Crystal Palace vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:00
  • 4.64
  • 4.26
  • 1.63
Sunderland AFC vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:00
  • 3.46
  • 3.62
  • 2.00
Ipswich Town vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
8.11. 15:00
  • 3.58
  • 3.80
  • 1.92
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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 9 8 0 1 14:5 24
2. Manchester CityManchester City 9 7 0 2 20:10 21
3. BrightonBrighton 9 6 1 2 24:7 19
4. ChelseaChelsea 9 5 1 3 19:15 16
5. LiverpoolLiverpool 9 4 3 2 11:9 15
6. BrentfordBrentford 9 3 5 1 16:9 14
7. BournemouthBournemouth 9 3 3 3 14:13 12
8. TottenhamTottenham 9 3 3 3 10:10 12
9. Aston VillaAston Villa 9 3 3 3 10:13 12
10. Hull CityHull City 9 2 5 2 11:10 11
11. Leeds UnitedLeeds 9 2 5 2 9:8 11
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 3 2 3 12:14 11
13. Ipswich TownIpswich 9 3 2 4 14:18 11
14. EvertonEverton 8 2 4 2 8:9 10
15. FulhamFulham 9 2 3 4 9:11 9
16. Coventry CityCoventry 9 3 0 6 9:16 9
17. Manchester UnitedManchester Utd. 9 1 4 4 10:15 7
18. Crystal PalaceCrystal Palace 9 2 1 6 9:21 7
19. NottinghamNottingham 9 1 3 5 6:12 6
20. Sunderland AFCSunderland 9 1 2 6 7:17 5

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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