ONLINE: West Ham i se Součkem bojuje v předehrávce anglické ligy na Leedsu

West Ham se nutně potřebuje chytit. V aktuálním ročníku totiž dosud získal jen čtyři body a je předposlední. Nuno Espírito Santo, který nahradil odvolaného Grahama Pottera, zatím s mužstvem získal ve třech ligových zápasech jediný bod.
Po remíze na Evertonu (1:1) následovala porážka 0:2 na Arsenalu a stejným výsledek West Ham padl i v pondělí proti Brentfordu. Jak si povede proti Leedsu?
Ten zatím po návratu do nejvyšší soutěže dokázal dvakrát vyhrát a dvakrát remizovat a je s osmi body šestnáctý. Souboj s West Hamem je pro něj z hlediska boje o záchranu klíčový.
Další čtyři zápasy 9. kola se odehrají v sobotu, zbylých pět je na programu v neděli.
Perri – Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson – Longstaff, Ampadu (C), Tanaka – Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor.
Aréola – Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf – Souček, Scarles – Bowen (C), Irving, Summerville – Paquetá.
Darlow – Justin, Struijk, Harrison, Grujev, James, Nmecha, Piroe, Stach.
Hermansen – Walker-Peters, Julio, Fernandes, Rodríguez, Magassa, Potts, Wilson, Marshall.
Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, PerryPřejít na online reportáž