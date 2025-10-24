ONLINE: West Ham i se Součkem bojuje v předehrávce anglické ligy na Leedsu

V pondělí dohrávkou zakončili osmé kolo, teď předehrávkou odstartují to deváté. Fotbalisté West Ham, v jejichž sestavě nechybí český záložník Tomáš Souček, hrají od 21 hodin na půdě nováčka z Leedsu. Zápas můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Brankář West Hamu Areola předvádí famózní zákrok v zápase s Brentfordem. | foto: Reuters

West Ham se nutně potřebuje chytit. V aktuálním ročníku totiž dosud získal jen čtyři body a je předposlední. Nuno Espírito Santo, který nahradil odvolaného Grahama Pottera, zatím s mužstvem získal ve třech ligových zápasech jediný bod.

Po remíze na Evertonu (1:1) následovala porážka 0:2 na Arsenalu a stejným výsledek West Ham padl i v pondělí proti Brentfordu. Jak si povede proti Leedsu?

Ten zatím po návratu do nejvyšší soutěže dokázal dvakrát vyhrát a dvakrát remizovat a je s osmi body šestnáctý. Souboj s West Hamem je pro něj z hlediska boje o záchranu klíčový.

Další čtyři zápasy 9. kola se odehrají v sobotu, zbylých pět je na programu v neděli.

Premier League
9. kolo 24. 10. 2025 21:00
Leeds United Leeds United : West Ham West Ham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Perri – Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson – Longstaff, Ampadu (C), Tanaka – Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor.
Sestavy:
Aréola – Wan-Bissaka, Todibo, Kilman, Diouf – Souček, Scarles – Bowen (C), Irving, Summerville – Paquetá.
Náhradníci:
Darlow – Justin, Struijk, Harrison, Grujev, James, Nmecha, Piroe, Stach.
Náhradníci:
Hermansen – Walker-Peters, Julio, Fernandes, Rodríguez, Magassa, Potts, Wilson, Marshall.

Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Perry

Tipsport - partner programu

9. kolo

Leeds United vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
24.10. 21:00
  • 1.80
  • 3.78
  • 4.79
Newcastle United vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
25.10. 16:00
  • 1.64
  • 4.06
  • 5.67
Chelsea vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
25.10. 16:00
  • 1.41
  • 5.00
  • 8.21
Manchester United vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
25.10. 18:30
  • 2.02
  • 4.05
  • 3.50
Brentford vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
25.10. 21:00
  • 4.29
  • 4.29
  • 1.78
Wolverhampton vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
26.10. 15:00
  • 1.97
  • 3.30
  • 4.28
Bournemouth vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
26.10. 15:00
  • 1.80
  • 3.81
  • 4.47
Aston Villa vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
26.10. 15:00
  • 4.25
  • 3.91
  • 1.81
Arsenal vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
26.10. 15:00
  • 1.43
  • 4.71
  • 7.36
Everton vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
26.10. 17:30
  • 2.36
  • 3.36
  • 3.09
Kompletní los
8. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 6 1 1 15:3 19
2. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 17:6 16
3. LiverpoolLiverpool 8 5 0 3 14:11 15
4. BournemouthBournemouth 8 4 3 1 14:11 15
5. ChelseaChelsea 8 4 2 2 16:9 14
6. TottenhamTottenham 8 4 2 2 14:7 14
7. Sunderland AFCSunderland 8 4 2 2 9:6 14
8. Crystal PalaceCrystal Palace 8 3 4 1 12:8 13
9. Manchester UnitedManchester Utd. 8 4 1 3 11:12 13
10. BrightonBrighton 8 3 3 2 12:11 12
11. Aston VillaAston Villa 8 3 3 2 8:8 12
12. EvertonEverton 8 3 2 3 9:9 11
13. BrentfordBrentford 8 3 1 4 11:12 10
14. Newcastle UnitedNewcastle 8 2 3 3 7:7 9
15. FulhamFulham 8 2 2 4 8:12 8
16. Leeds UnitedLeeds 8 2 2 4 7:13 8
17. Burnley FCBurnley 8 2 1 5 9:15 7
18. NottinghamNottingham 8 1 2 5 5:15 5
19. West HamWest Ham 8 1 1 6 6:18 4
20. WolverhamptonWolves 8 0 2 6 5:16 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

