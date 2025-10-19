ONLINE: Tottenham hostí Aston Villu, pak šlágr Liverpool - Manchester United

Fotbalisté Tottenhamu by rádi udrželi třetí příčku v tabulce. V osmém kole anglické Premier League hostí třináctou Aston Villu. Utkání před šlágrem víkendu sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.

Fotbalisté Tottenhamu slaví gól proti Leedsu. | foto: Reuters

Hned poté v 17.30 naváže derby Liverpoolu s Manchesterem United, což je největší zápas kola.

Liverpool potřebuje po dvou porážkách navázat vítězně, aby mu neutekl vedoucí Arsenal, který jeho zaváhání využil. Manchester United na desátém místě zase potřebuje body, aby se vrátil do boje o pohárové příčky.

Kdo bude úspěšnější?

Premier League
8. kolo 19. 10. 2025 15:00
zápas probíhá
Tottenham Tottenham : Aston Villa Aston Villa 1:0 (-:-)
Góly:
5. Bentancur
Góly:
Sestavy:
Vicario – Porro, Danso, van de Ven (C), Spence – Bentancur, Palhinha – Kudus, Simons, Odobert – Tel.
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Amadou Onana, Kamara – Guessand, Rogers, McGinn (C) – Malen.
Náhradníci:
Kinský – Richarlison, A. Gray, Bergvall, Johnson, P. Sarr, Kolo Muani, Byfield.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Barkley, Elliott, Buendía, Watkins, Sancho, Maatsen, Bogarde.

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long

Premier League
8. kolo 19. 10. 2025 17:30
Liverpool Liverpool : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 6 1 1 15:3 19
2. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 17:6 16
3. LiverpoolLiverpool 7 5 0 2 13:9 15
4. BournemouthBournemouth 8 4 3 1 14:11 15
5. TottenhamTottenham 7 4 2 1 13:5 14
6. ChelseaChelsea 8 4 2 2 16:9 14
7. Sunderland AFCSunderland 8 4 2 2 9:6 14
8. Crystal PalaceCrystal Palace 8 3 4 1 12:8 13
9. BrightonBrighton 8 3 3 2 12:11 12
10. EvertonEverton 8 3 2 3 9:9 11
11. Manchester UnitedManchester Utd. 7 3 1 3 9:11 10
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 2 3 3 7:7 9
13. Aston VillaAston Villa 7 2 3 2 6:7 9
14. FulhamFulham 8 2 2 4 8:12 8
15. Leeds UnitedLeeds 8 2 2 4 7:13 8
16. BrentfordBrentford 7 2 1 4 9:12 7
17. Burnley FCBurnley 8 2 1 5 9:15 7
18. NottinghamNottingham 8 1 2 5 5:15 5
19. West HamWest Ham 7 1 1 5 6:16 4
20. WolverhamptonWolves 8 0 2 6 5:16 2

18. - 20.: Zostup

19. října 2025  12:30,  aktualizováno  14:57

ONLINE: Tottenham hostí Aston Villu, pak šlágr Liverpool - Manchester United

