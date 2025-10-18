ONLINE: Chelsea stále bez Palmera hraje v Nottinghamu. Pak v akci Křejčí i City

Chybět jim bude ještě dalších šest týdnů. Pořád bez Colea Palmera hrají fotbalisté Chelsea v osmém kole Premier League v Nottinghamu. Utkání sledujte v podrobné online reportáži.

Moisés Caicedo z Chelsea (vpravo) slaví s Enzem Fernándezem gól proti Liverpoolu. | foto: AP

V sobotu je na programu dohromady hned sedm zápasů.

Českého diváka zajímá především souboj Sunderlandu s Wolverhamptonem, za nějž nastupuje obránce Ladislav Krejčí a výkop je v 16 hodin. Krejčí v posledním týmu soutěže navazuje na předchozí dvě remízy 1:1 s Tottenhamem a Brightonem.

ONLINE: Utkání osmého kola Premier League

Sledujeme minutu po minutě

Do akce jde do akce také pátý Manchester City, který hostí osmý Everton.

Hlavní zápas od 18.30 čeká vedoucí Arsenal, jenž se pokusí uhájit první příčku na Fulhamu. Druhý Liverpool pak čeká šlágr proti Manchesteru United až v neděli.

Sobotní rozpis doplňují ještě souboje mezi Brightonem a Newcastlem, Burnley a Leedsem či Crystal Palace a Bournemouthem.

Premier League
8. kolo 18. 10. 2025 13:30
zápas probíhá
Nottingham Nottingham : Chelsea Chelsea 0:1 (0:0)
Góly:
Góly:
50. Acheampong
Sestavy:
Sels – Milenković, Morato, Murillo, N. Williams, Luiz – Sangaré, Zinčenko, Gibbs-White (C) – Awoniyi (46. I. Jesus), E. Anderson.
Sestavy:
Sánchez – R. James (C), Chalobah, Acheampong, Cucurella – Gusto, Lavia (46. Caicedo) – P. Neto, Santos (46. Guiu), Garnacho (46. Gittens) – Pedro.
Náhradníci:
Victor – J. Cunha, Domínguez, Hudson-Odoi, Ndoye, Savona, Wood, Yates.
Náhradníci:
Jörgensen – Adarabioyo, Buonanotte, Estêvão, George, Hato.
Žluté karty:
42. Morato
Žluté karty:

Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin – Kirk

Premier League
8. kolo 18. 10. 2025 16:00
Sunderland AFC Sunderland AFC : Wolverhampton Wolverhampton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Jones – Davies, Greenhalgh – Backhouse

Premier League
8. kolo 18. 10. 2025 16:00
Manchester City Manchester City : Everton Everton 0:0 (-:-)
Premier League
8. kolo 18. 10. 2025 16:00
Brighton Brighton : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Premier League
8. kolo 18. 10. 2025 16:00
Burnley FC Burnley FC : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
Premier League
8. kolo 18. 10. 2025 16:00
Crystal Palace Crystal Palace : Bournemouth Bournemouth 0:0 (-:-)
Premier League
8. kolo 18. 10. 2025 18:30
Fulham Fulham : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 7 5 1 1 14:3 16
2. LiverpoolLiverpool 7 5 0 2 13:9 15
3. TottenhamTottenham 7 4 2 1 13:5 14
4. BournemouthBournemouth 7 4 2 1 11:8 14
5. Manchester CityManchester City 7 4 1 2 15:6 13
6. Crystal PalaceCrystal Palace 7 3 3 1 9:5 12
7. ChelseaChelsea 7 3 2 2 13:9 11
8. EvertonEverton 7 3 2 2 9:7 11
9. Sunderland AFCSunderland 7 3 2 2 7:6 11
10. Manchester UnitedManchester Utd. 7 3 1 3 9:11 10
11. Newcastle UnitedNewcastle 7 2 3 2 6:5 9
12. BrightonBrighton 7 2 3 2 10:10 9
13. Aston VillaAston Villa 7 2 3 2 6:7 9
14. FulhamFulham 7 2 2 3 8:11 8
15. Leeds UnitedLeeds 7 2 2 3 7:11 8
16. BrentfordBrentford 7 2 1 4 9:12 7
17. NottinghamNottingham 7 1 2 4 5:12 5
18. Burnley FCBurnley 7 1 1 5 7:15 4
19. West HamWest Ham 7 1 1 5 6:16 4
20. WolverhamptonWolves 7 0 2 5 5:14 2

18. - 20.: Zostup

Faerské ostrovy - Česko 2:1, trapas v kvalifikaci o MS, přežije ho trenér Hašek?

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech V samostatné historii toho český fotbal mnoho horšího nezažil. Porážka od titěrných Faerských ostrovů, které mají jen pětapadesát tisíc obyvatel? Ostuda s velkým O! Reprezentace padla v Tórshavnu...

Hašek u fotbalové reprezentace končí. Přijde dočasný kouč, pak nastoupí cizinec?

Ivan Hašek už není trenérem národního mužstva fotbalistů. Ve středu dopoledne ho vedení asociace (FAČR) odvolalo. Stalo se tak třetí den po ostudné kvalifikační porážce na Faerských ostrovech (1:2)....

Koubek, Bílek, Trpišovský, či snad cizinec? Kdo by mohl vést fotbalovou reprezentaci

Jestli Ivan Hašek u fotbalové reprezentace skončí ještě před závěrem kvalifikace o mistrovství světa, se po výbuchu na Faerských ostrovech (1:2) jeví jako téměř jisté. Hlavní slovo při jeho případném...

Neakceptovatelný výkon, zlobí se Nedvěd. Po návratu do Česka chce situaci řešit

Od našeho zpravodaje na Faerských ostrovech Za výkon českých fotbalistů v zápase na Faerských ostrovech se fanouškům omluvil. „Z mé pozice generálního manažera českých reprezentací to vnímám jako svoji povinnost,“ prohlásil Pavel Nedvěd....

Klidně ten gól hoďte na mě. Jak Černý odešel z televizního rozhovoru

Jeho chování před televizní kamerou kritizují fanoušci víc než výkon a ostudnou porážku národního mužstva na Faerských ostrovech (1:2). Fotbalový reprezentant Václav Černý při pozápasovém rozhovoru...

Baník a Karviná poprvé s novými trenéry. Snad fanoušci pomůžou, těší se Galásek

Fotbalisty MFK Karviná převzal ve středu, ve čtvrtek se do týmu vrátilo šest reprezentantů a už v sobotu v 15.00 Karvinští ve 20. kole první ligy hostí Sigmu Olomouc. Pořádně hektické dny má za sebou...

18. října 2025  12:15

Fotbal už není černá díra a dá se v něm vydělat. Expert vysvětluje příliv miliardářů

Premium

Jako by snad každý, kdo chce v Česku něco znamenat, potřeboval svůj fotbalový klub. Taky jste si toho všimli? Hned deset prvoligových značek za poslední dva roky skoupili bohatí a vlivní a někteří...

18. října 2025

Artis prohrál v Příbrami, Lerch začal v Jihlavě porážkou s Českými Budějovicemi

Jihlavští fotbalisté v premiéře pod novým trenérem Jiřím Lerchem v utkání 13. kola druhé ligy prohráli s Českými Budějovicemi 0:1. Příbram porazila Artis Brno 1:0. Opava remizovala s Ústím nad Labem...

17. října 2025  20:44

Špatné rozhodnutí. Zákaz vstupu fanoušků z Izraele kritizuje i britský premiér Starmer

Že se sport a politika nemíchá je snad už dávno vyvrácený mýtus. Zákaz vstupu izraelských fanoušků na fotbalový zápas Aston Villy v anglickém Birminghamu začínají kritizovat i britští politici,...

17. října 2025  13:10,  aktualizováno  14:54

Čeští fotbalisté se po propadáku s Faery sesunuli v žebříčku FIFA

Čeští fotbalisté se v žebříčku FIFA po remíze s Chorvatskem a šokující porážce na Faerských ostrovech propadli o pět příček na 44. místo. V čele pořadí národních týmů zůstalo Španělsko před...

17. října 2025  14:38,  aktualizováno  14:46

Fotbalistky Sparty se v Evropském poháru střetnou s Young Boys Bern

Fotbalistky pražské Sparty se v úvodním kole hlavní fáze Evropského poháru utkají s Young Boys Bern. Dvojzápas zahájí 11., nebo 12. listopadu doma, odveta se odehraje o týden později ve Švýcarsku....

17. října 2025  14:10

A teď ještě proměňovat šance. Talent Barát o vysněném posunu do áčka Slovácka

Do balonu začal kopat v pěti letech doma v Pustiměři na Vyškovsku, jen pár kilometrů od vesnice Hoštice-Heroltice, odkud pochází Milan Petržela. Teď se Daniel Barát se svým fotbalovým vzorem a...

17. října 2025  13:22

Oldo, nehoň se tak! Zemřel nejstarší fotbalový sudí, pískal do 89 let. I díky sauně

Když před pěti roky pobíhal po pažitu s leckdy o šest desetiletí mladšími hochy a uděloval jim žluté a červené karty, stal se Oldřich Švancara v 84 letech nejstarším aktivním fotbalovým rozhodčím v...

17. října 2025  12:19

Povede české fotbalisty cizinec? Inspirací můžou být sousedé i slavné reprezentace

V samostatné historii dosud českou fotbalovou reprezentaci nevedl žádný cizinec. Podle šéfa asociace Davida Trundy je to však po odvolání Ivana Haška preferovaná dlouhodobá varianta. Pokud k tomu...

17. října 2025  11:20

Lídr Táborska i střelců. Nečekali jsme, že budeme prohánět Zbrojovku, říká Matějka

Když v Táboře v létě hledali gólového útočníka do druholigového týmu, asi nemohli vybrat lépe. Lukáš Matějka znovu potvrzuje, že je na něj spoleh a branky střílí pravidelně. V dosavadních dvanácti...

17. října 2025  9:48

Žádní izraelští fanoušci, nařídila Aston Villa. Absurdní, píše židovská organizace

Téměř po roce, kdy po zápase mezi Ajaxem Amsterdam a Maccabi Tel Aviv došlo k nepokojům, se ve spojení s izraelským klubem řeší další kontroverze. Jeho fanoušci nebudou moct 6. listopadu navštívit...

16. října 2025  21:13

