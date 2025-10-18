ONLINE: Chelsea stále bez Palmera hraje v Nottinghamu. Pak v akci Křejčí i City

V sobotu je na programu dohromady hned sedm zápasů.
Českého diváka zajímá především souboj Sunderlandu s Wolverhamptonem, za nějž nastupuje obránce Ladislav Krejčí a výkop je v 16 hodin. Krejčí v posledním týmu soutěže navazuje na předchozí dvě remízy 1:1 s Tottenhamem a Brightonem.
ONLINE: Utkání osmého kola Premier League
Sledujeme minutu po minutě
Do akce jde do akce také pátý Manchester City, který hostí osmý Everton.
Hlavní zápas od 18.30 čeká vedoucí Arsenal, jenž se pokusí uhájit první příčku na Fulhamu. Druhý Liverpool pak čeká šlágr proti Manchesteru United až v neděli.
Sobotní rozpis doplňují ještě souboje mezi Brightonem a Newcastlem, Burnley a Leedsem či Crystal Palace a Bournemouthem.
50. Acheampong
Sels – Milenković, Morato, Murillo, N. Williams, Luiz – Sangaré, Zinčenko, Gibbs-White (C) – Awoniyi (46. I. Jesus), E. Anderson.
Sánchez – R. James (C), Chalobah, Acheampong, Cucurella – Gusto, Lavia (46. Caicedo) – P. Neto, Santos (46. Guiu), Garnacho (46. Gittens) – Pedro.
Victor – J. Cunha, Domínguez, Hudson-Odoi, Ndoye, Savona, Wood, Yates.
Jörgensen – Adarabioyo, Buonanotte, Estêvão, George, Hato.
42. Morato
Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin – KirkPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Jones – Davies, Greenhalgh – BackhousePřejít na online reportáž