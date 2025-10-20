ONLINE: West Ham se Součkem v sestavě hostí v dohrávce anglické ligy Brentford

Program 8. kola anglické fotbalové ligy uzavírá pondělní zápas West Hamu, v jehož sestavě nechybí český záložník Tomáš Souček, s Brentfordem. Utkání má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Radost Jarroda Bowena z vyrovnávacího gólu do sítě Evertonu. | foto: AP

West Hamu vůbec nevyšel vstup do nového ročníku a už po pěti kolech odvolal trenéra Grahama Pottera. Toho nahradil Nuno Espírito Santo, jenž skončil na lavičce Nottinghamu.

Ve West Hamu zatím čeká na premiérové vítězství – nejprve uhrál remízu s Evertonem (1:1), pak jeho svěřenci prohráli na Arsenalu (0:2). Aktuálně mají čtyři body a jsou předposlední.

Brentford, který v létě přišel o několik opor i trenéra Franka, se také pohybuje ve spodních patrech tabulky – se sedmi body je šestnáctý.

Kdo vzájemný zápas zvládne lépe?

Premier League
8. kolo 20. 10. 2025 21:00
West Ham West Ham : Brentford Brentford 0:0 (-:-)
Sestavy:
Aréola – Walker-Peters, Todibo, Kilman, Scarles – Irving, Souček, M. Fernandes – Bowen (C), Paquetá, Summerville.
Sestavy:
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Ajer – J. Henderson, Jarmoljuk – Ouattara, Damsgaard, Schade – Thiago.
Náhradníci:
Hermansen – Mavropanos, Wan-Bissaka, Diouf, Rodríguez, Magassa, Potts, C. Wilson, Marshall.
Náhradníci:
Valdimarsson – Henry, Pinnock, Janelt, Jensen, Lewis-Potter, Nelson, Onyeka, Carvalho.

Rozhodčí: Madley – Hopton, Taylor

8. kolo

West Ham vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
20.10. 21:00
  • 2.91
  • 3.31
  • 2.62

9. kolo

Leeds United vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
24.10. 21:00
  • 2.07
  • 3.47
  • 3.66
Newcastle United vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
25.10. 16:00
  • 1.63
  • 4.06
  • 5.45
Chelsea vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
25.10. 16:00
  • 1.43
  • 4.76
  • 7.22
Manchester United vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
25.10. 18:30
  • 2.04
  • 3.81
  • 3.21
Brentford vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
25.10. 21:00
  • 4.32
  • 4.28
  • 1.68
Wolverhampton vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
26.10. 15:00
  • 1.96
  • 3.33
  • 3.96
Bournemouth vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
26.10. 15:00
  • 1.70
  • 3.94
  • 4.50
Aston Villa vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
26.10. 15:00
  • 3.67
  • 3.84
  • 1.89
Arsenal vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
26.10. 15:00
  • 1.44
  • 4.50
  • 6.80
Kompletní los
8. kolo

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 6 1 1 15:3 19
2. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 17:6 16
3. LiverpoolLiverpool 8 5 0 3 14:11 15
4. BournemouthBournemouth 8 4 3 1 14:11 15
5. ChelseaChelsea 8 4 2 2 16:9 14
6. TottenhamTottenham 8 4 2 2 14:7 14
7. Sunderland AFCSunderland 8 4 2 2 9:6 14
8. Crystal PalaceCrystal Palace 8 3 4 1 12:8 13
9. Manchester UnitedManchester Utd. 8 4 1 3 11:12 13
10. BrightonBrighton 8 3 3 2 12:11 12
11. Aston VillaAston Villa 8 3 3 2 8:8 12
12. EvertonEverton 8 3 2 3 9:9 11
13. Newcastle UnitedNewcastle 8 2 3 3 7:7 9
14. FulhamFulham 8 2 2 4 8:12 8
15. Leeds UnitedLeeds 8 2 2 4 7:13 8
16. BrentfordBrentford 7 2 1 4 9:12 7
17. Burnley FCBurnley 8 2 1 5 9:15 7
18. NottinghamNottingham 8 1 2 5 5:15 5
19. West HamWest Ham 7 1 1 5 6:16 4
20. WolverhamptonWolves 8 0 2 6 5:16 2

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

