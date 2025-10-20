ONLINE: West Ham se Součkem v sestavě hostí v dohrávce anglické ligy Brentford

West Hamu vůbec nevyšel vstup do nového ročníku a už po pěti kolech odvolal trenéra Grahama Pottera. Toho nahradil Nuno Espírito Santo, jenž skončil na lavičce Nottinghamu.
Ve West Hamu zatím čeká na premiérové vítězství – nejprve uhrál remízu s Evertonem (1:1), pak jeho svěřenci prohráli na Arsenalu (0:2). Aktuálně mají čtyři body a jsou předposlední.
Brentford, který v létě přišel o několik opor i trenéra Franka, se také pohybuje ve spodních patrech tabulky – se sedmi body je šestnáctý.
Kdo vzájemný zápas zvládne lépe?
Aréola – Walker-Peters, Todibo, Kilman, Scarles – Irving, Souček, M. Fernandes – Bowen (C), Paquetá, Summerville.
Kelleher – Kayode, Collins (C), van den Berg, Ajer – J. Henderson, Jarmoljuk – Ouattara, Damsgaard, Schade – Thiago.
Hermansen – Mavropanos, Wan-Bissaka, Diouf, Rodríguez, Magassa, Potts, C. Wilson, Marshall.
Valdimarsson – Henry, Pinnock, Janelt, Jensen, Lewis-Potter, Nelson, Onyeka, Carvalho.
Rozhodčí: Madley – Hopton, TaylorPřejít na online reportáž