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ONLINE: Brighton hraje na Liverpoolu, v akci Manchester United či Newcastle

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Sledujeme online   14:50

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Liverpoolský záložník Ryan Gravenberch si hlídá míč v souboji s Chemou Andresem z Brightonu. | foto: AP

Pěti nedělními zápasy pokračuje program 8. kola anglické fotbalové ligy. Ve šlágru se od 15 hodin představí rozjetý Brighton na půdě Liverpoolu, ve stejný čas hraje také Manchester United proti Bournemouthu či Newcastle na Crystal Palace. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Brighton, který v domácí soutěži táhne sérii čtyř vítězství v řadě, chce odčinit překvapivou čtvrteční remízu z Jablonce (0:0). Liverpool v týdnu zdolal Villareal 4:3.

Nedělní zápasy 8. kola Premier League ONLINE

Každé utkání sledujeme minutu po minutě

Trápící se Manchester United chce přerušit sérii sedmi soutěžních utkání bez výhry – čeká ho Bournemouth, který je v tabulce o pouhý bod za ním. Bod dělí také Newcastle a Crystal Palace.

Od 15 hodin nastoupí ještě Hull proti Brentfordu, v 17.30 se pak utkají Sunderland s Leedsem.

Premier League
8. kolo 25. 10. 2026 15:00
zápas probíhá
Liverpool Liverpool : Brighton Brighton 2:0 (2:0)
Góly:
17. Wirtz
21. Isak
Góly:
Sestavy:
Alisson – Araújo, Jacquet, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Gakpo, Wirtz, Barcola – Isak.
Sestavy:
Verbruggen – Kadıoğlu (6. Costinha), Vušković, Dunk (C), Boscagli – Groß, Andrés – Gómez, Ayari, De Cuyper – Kostoulas.
Náhradníci:
Mamardašvili – Chiesa, Endó, Gomez, Koumas, McConnell, Ngumoha, Nyoni, Tsimikas.
Náhradníci:
Steele – David, Hadžám, Hinshelwood, O'Riley, Osman, Rutter, Yalcouyé.
Žluté karty:
Žluté karty:
45+3. Boscagli

Rozhodčí: Barrott – Nunn, Smith

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Premier League
8. kolo 25. 10. 2026 15:00
zápas probíhá
Manchester United Manchester United : Bournemouth Bournemouth 0:2 (0:2)
Góly:
Góly:
38. Rayan
43. Tavernier
Sestavy:
Lammens – Dalot, Yoro, Maguire (C), Heaven – Santos, Baleba – Diallo, Tielemans, Mount – Mbeumo.
Sestavy:
Petrović – Smith (C), Hill, Silva, Truffert – Adams, Cook – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanilson.
Náhradníci:
Darlow – M. Cunha, de Ligt, B. Fernandes, T. Fletcher, Lacey, L. Martínez, Mazráwí, Zirkzee.
Náhradníci:
Di Gregorio – Adlí, Brooks, Christie, Diakité, Gannon-Doak, Kroupi, Rodríguez, Soler.
Žluté karty:
22. Santos, 37. Heaven, 40. Tielemans, 45+3. Maguire
Žluté karty:
27. Adams

Rozhodčí: Gillett – Davies, Greenhalgh

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Premier League
8. kolo 25. 10. 2026 15:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Newcastle United Newcastle United 0:0 (0:0)
Sestavy:
Benítez – C. Richards, Disasi, Canvot – Chalaili, Wharton (C), Kamada, Mitchell – McNeil, Pino – Mateta.
Sestavy:
Horníček – Dedić, Schär, Burn (C), Hall – González, Joelinton – Murphy, Willock, Barnes – Osula.
Náhradníci:
Matthews – Lerma, Nketiah, W. Hughes, Osorio, Doucouré, Guessand, Mingueza, Chilwell.
Náhradníci:
Pope – Botman, Bamba, Wissa, Thiaw, Steur, Touré, Elanga, Ramsey.
Žluté karty:
Žluté karty:
36. González, 45+1. Schär

Rozhodčí: Tierney – Long, Stevens

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Premier League
8. kolo 25. 10. 2026 15:00
zápas probíhá
Hull City Hull City : Brentford Brentford 1:0 (1:0)
Góly:
24. McBurnie
Góly:
Sestavy:
Tzolakis – Coyle (C), Ajayi, Egan, Herrington, Giles – Bellúmí, Iroegbunam, Slater, Stroud – McBurnie.
Sestavy:
Kelleher – Kayode, van den Berg, Ajer, Hickey – Jensen (C), M. Sangaré – D. Ouattara, Schade, Lewis-Potter – Thiago.
Náhradníci:
Phillips – Cho, Crooks, Gelhardt, McNair, Morita, Norton-Cuffy, Vaz, S. Thomas.
Náhradníci:
Valdimarsson – Anthony, Collins, Diouf, Damsgaard, Fredrick, G. Nunes, Schuster, C. Wilson.
Žluté karty:
Žluté karty:
23. Hickey

Rozhodčí: Jones – Howson, James

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Premier League
8. kolo 25. 10. 2026 17:30
Sunderland AFC Sunderland AFC : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

8. kolo

Sunderland AFC vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
25.10. 17:30
  • 3.03
  • 3.17
  • 2.62

9. kolo

Chelsea vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
31.10. 13:30
  • 2.00
  • 3.83
  • 3.32
Manchester City vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:00
  • 1.66
  • 4.36
  • 4.32
Bournemouth vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:00
  • 2.17
  • 3.41
  • 3.21
Hull City vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:00
  • 2.57
  • 3.44
  • 2.58
Coventry City vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:00
  • 2.77
  • 3.29
  • 2.49
Brentford vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
31.10. 16:00
  • 1.96
  • 3.70
  • 3.52
Tottenham vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
31.10. 18:30
  • 1.59
  • 4.29
  • 4.93
Aston Villa vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
31.10. 21:00
  • 1.92
  • 3.71
  • 3.65
Liverpool vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
1.11. 17:30
  • 3.06
  • 3.55
  • 2.19
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

8. kolo

7. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 8 7 0 1 20:9 21
2. ArsenalArsenal 8 7 0 1 13:5 21
3. BrightonBrighton 7 5 1 1 23:5 16
4. ChelseaChelsea 8 4 1 3 17:15 13
5. LiverpoolLiverpool 7 3 3 1 9:8 12
6. Aston VillaAston Villa 8 3 2 3 9:12 11
7. BrentfordBrentford 7 2 4 1 13:8 10
8. Leeds UnitedLeeds 7 2 4 1 9:6 10
9. EvertonEverton 8 2 4 2 8:9 10
10. Ipswich TownIpswich 8 3 1 4 12:16 10
11. Hull CityHull City 7 2 3 2 8:7 9
12. TottenhamTottenham 8 2 3 3 8:10 9
13. FulhamFulham 8 2 2 4 8:10 8
14. Newcastle UnitedNewcastle 7 2 2 3 10:14 8
15. Manchester UnitedManchester Utd. 7 1 4 2 10:10 7
16. Crystal PalaceCrystal Palace 7 2 1 4 9:17 7
17. BournemouthBournemouth 7 1 3 3 9:13 6
18. NottinghamNottingham 8 1 3 4 6:10 6
19. Coventry CityCoventry 8 2 0 6 6:15 6
20. Sunderland AFCSunderland 7 1 1 5 6:14 4

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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