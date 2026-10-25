ONLINE: Brighton hraje na Liverpoolu, v akci Manchester United či Newcastle

Brighton, který v domácí soutěži táhne sérii čtyř vítězství v řadě, chce odčinit překvapivou čtvrteční remízu z Jablonce (0:0). Liverpool v týdnu zdolal Villareal 4:3.
Nedělní zápasy 8. kola Premier League ONLINE
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Trápící se Manchester United chce přerušit sérii sedmi soutěžních utkání bez výhry – čeká ho Bournemouth, který je v tabulce o pouhý bod za ním. Bod dělí také Newcastle a Crystal Palace.
Od 15 hodin nastoupí ještě Hull proti Brentfordu, v 17.30 se pak utkají Sunderland s Leedsem.
17. Wirtz
21. Isak
Alisson – Araújo, Jacquet, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Gakpo, Wirtz, Barcola – Isak.
Verbruggen – Kadıoğlu (6. Costinha), Vušković, Dunk (C), Boscagli – Groß, Andrés – Gómez, Ayari, De Cuyper – Kostoulas.
Mamardašvili – Chiesa, Endó, Gomez, Koumas, McConnell, Ngumoha, Nyoni, Tsimikas.
Steele – David, Hadžám, Hinshelwood, O'Riley, Osman, Rutter, Yalcouyé.
45+3. Boscagli
Rozhodčí: Barrott – Nunn, SmithPřejít na online reportáž
38. Rayan
43. Tavernier
Lammens – Dalot, Yoro, Maguire (C), Heaven – Santos, Baleba – Diallo, Tielemans, Mount – Mbeumo.
Petrović – Smith (C), Hill, Silva, Truffert – Adams, Cook – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanilson.
Darlow – M. Cunha, de Ligt, B. Fernandes, T. Fletcher, Lacey, L. Martínez, Mazráwí, Zirkzee.
Di Gregorio – Adlí, Brooks, Christie, Diakité, Gannon-Doak, Kroupi, Rodríguez, Soler.
22. Santos, 37. Heaven, 40. Tielemans, 45+3. Maguire
27. Adams
Rozhodčí: Gillett – Davies, GreenhalghPřejít na online reportáž
Benítez – C. Richards, Disasi, Canvot – Chalaili, Wharton (C), Kamada, Mitchell – McNeil, Pino – Mateta.
Horníček – Dedić, Schär, Burn (C), Hall – González, Joelinton – Murphy, Willock, Barnes – Osula.
Matthews – Lerma, Nketiah, W. Hughes, Osorio, Doucouré, Guessand, Mingueza, Chilwell.
Pope – Botman, Bamba, Wissa, Thiaw, Steur, Touré, Elanga, Ramsey.
36. González, 45+1. Schär
Rozhodčí: Tierney – Long, StevensPřejít na online reportáž
24. McBurnie
Tzolakis – Coyle (C), Ajayi, Egan, Herrington, Giles – Bellúmí, Iroegbunam, Slater, Stroud – McBurnie.
Kelleher – Kayode, van den Berg, Ajer, Hickey – Jensen (C), M. Sangaré – D. Ouattara, Schade, Lewis-Potter – Thiago.
Phillips – Cho, Crooks, Gelhardt, McNair, Morita, Norton-Cuffy, Vaz, S. Thomas.
Valdimarsson – Anthony, Collins, Diouf, Damsgaard, Fredrick, G. Nunes, Schuster, C. Wilson.
23. Hickey
Rozhodčí: Jones – Howson, JamesPřejít na online reportáž