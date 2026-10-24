ONLINE: City hrají na Aston Ville, pak v akci Arsenal. Večer derby Chelsea-Tottenham

Manchester City je po sedmi odehraných zápasech jediným stoprocentním týmem v lize. Čeká ho ale Aston Villa, která se postupně rozjíždí.
Sobotní program 8. kola Premier League ONLINE
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Obhájce titulu Arsenal je o tři body za City a proti Evertonu si nepřipouští žádné zaváhání.
Zápas mezi Fulhamem a Coventry je soubojem dvou týmů ze spodku tabulky – Fulham je v pásmu sestupu, ale ztrácí na nováčka pouhý bod, takže ho nutně potřebuje porazit.
Ve spodku tabulky je také Tottenham, který chce zaskočit Chelsea, která táhne sérii dvou vítězství v řadě.
Suzuki – Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen – Kamara, Gomes – Alysson, Manzambi, McGinn (C) – Jackson.
Donnarumma – Chusanov, Dias (C), Guéhi, Gvardiol – Anderson, Fernández – Ndiaye, Cherki, Doku – Haaland.
Bizot – Mings, Barkley, Buendía, Mbaye, Bogarde, Goretzka, Madjo, Hemmings.
Rulli – Kovačić, Ajt-Núrí, Reis, Búaddí, N. O'Reilly, Foden, McAidoo, Lewis.
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