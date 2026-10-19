ONLINE: Dohrávka anglické ligy, Tottenham v bráně s Kinským hostí nováčka Coventry

Tottenham se v minulé sezoně jen tak tak udržel a trápí se i v novém ročníku. Momentálně je poslední a jako jediný tým nadále čeká na první vítězství.
Aktuálně má tři body, což je o tři méně než Coventry, které vyhrálo poslední dvě utkání – nejprve nad Nottinghamem (1:0) a naposledy překvapivě vysoko porazilo Newcastle (4:1).
Kinský – Adarabioyo, van Hecke, van de Ven (C) – A. Gray, Tonali, Maddison, Robertson – Kudus, Marmúš – Solanke.
Rushworth – van Ewijk, B. Thomas, Pinnock, Jay Dasilva – Yirenkyi, Grimes (C) – Thomas-Asante, Rudoni, Sakamoto – Cherif.
Dúbravka – B. Davies, M. Fernandes, Gallagher, Kulusevski, Olusesi, Senesi, Tel, Williams-Barnett.
Bentley – Awoniyi, Hamer, Kesler-Hayden, Mason-Clark, Mfuni, Onyeka, Simms, Torp.
Rozhodčí: Madley – Hopton, TaylorPřejít na online reportáž