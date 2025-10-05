ONLINE: Wolverhampton s Krejčím hraje na Brightonu, pak v akci City proti Brentfordu

Wolverhampton doufá, že se konečně nastartuje. Zatím je poslední a teprve před týdnem proti Tottenhamu získal svůj první bod za remízu 1:1. Naproti tomu Brighton se drží ve středu tabulky a naposledy zdolal Chelsea 3:1.
Zajímavou podívanou slibuje také duel Newcastlu proti Nottinghamu, kometě loňské sezony. Oba týmy se totiž překvapivě pohybují ve spodních patrech tabulky. Který z nich uspěje?
Dále hraje ještě Everton proti rozjetému Crystal Palace a Aston Villa hostí nováčka z Burnley. Večer pak 7. kolo uzavře Manchester City zápasem na Brentfordu.
Liverpool padl v závěru s Chelsea, do čela jde Arsenal. Slaví United i Tottenham
Po sobotě je jisté, že přes reprezentační přestávku bude na čele tabulky Arsenal, jenž porazil v londýnském derby West Ham a odskočil Liverpoolu. Obhájci titulu nezvládli zápas na Chelsea (1:2).
Johnstone – Tchatchoua, S. Bueno, Krejčí, H. Bueno – André, J. Gomes (C), Munetsi – Arias, Strand Larsen, Hwang Hi-čchan.
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Baleba, Ayari – Minteh, Gómez, Gruda – Welbeck.
Sá – Wolfe, Agbadou, Arokodare, Y. Mosquera, R. Gomes, Hoever, Bellegarde, López.
Steele – Tzimas, Rutter, Watson, Kostoulas, Milner, Boscagli, De Cuyper, Coppola.
Rozhodčí: Gillett – Betts, DaviesPřejít na online reportáž
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Guimarães, Tonali, Joelinton (C) – Elanga, Woltemade, A. Gordon.
Sels – Milenković, J. Cunha, Morato – Savona, E. Anderson, Yates (C), N. Williams – Ndoye, Wood, Gibbs-White.
Ramsdale – H. Barnes, Krafth, Lascelles, Miley, J. Murphy, Osula, Schär, Willock.
Victor – Bakwa, Domínguez, Hudson-Odoi, Hutchinson, I. Jesus, McAtee, Murillo, Sangaré.
Rozhodčí: Bankes – Smart, AntrobusPřejít na online reportáž
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Mykolenko – Garner, Gueye – Ndiaye, Dibling, Grealish – Barry.
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Pino – Mateta.
Travers, King – Alcaráz, Aznou, Beto, Coleman, Iroegbunam, McNeil, N. Patterson.
Benítez – Canvot, Cardines, Devenny, Hughes, Lerma, Nketiah, Sosa, Cristantus.
Rozhodčí: Salisbury – Perry, MeredithPřejít na online reportáž
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Bogarde, Kamara – Malen, McGinn (C), Rogers – Watkins.
Dúbravka – Walker, Tuanzebe, Laurent, Estève, Hartman – Tchaouna, Cullen (C), Florentino, Anthony – Foster.
Bizot – Lindelöf, Barkley, Elliott, Buendía, Jimoh, Maatsen, Amadou Onana, Guessand.
Weiß – Worrall, Bruun Larsen, Ugochukwu, Edwards, Humphreys, Flemming, Broja, Medžbrí.
Rozhodčí: Kitchen – Cook, Taylor.Přejít na online reportáž