ONLINE: Wolverhampton s Krejčím hraje na Brightonu, pak v akci City proti Brentfordu

Autor: ,
Sledujeme online   14:55
Hned čtyři zápasy od 15 hodin nabízí nedělní program 7. kola anglické fotbalové ligy. Do akce jde mimo jiné také český obránce Ladislav Krejčí, jehož Wolverhampton hraje na půdě Brightonu. V 17.30 pak nastoupí Manchester City proti Brentfordu. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Ladislav Krejčí během utkání s Evertonem. | foto: MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / ProfimediaProfimedia.cz

Wolverhampton doufá, že se konečně nastartuje. Zatím je poslední a teprve před týdnem proti Tottenhamu získal svůj první bod za remízu 1:1. Naproti tomu Brighton se drží ve středu tabulky a naposledy zdolal Chelsea 3:1.

Zápasy 7. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Zajímavou podívanou slibuje také duel Newcastlu proti Nottinghamu, kometě loňské sezony. Oba týmy se totiž překvapivě pohybují ve spodních patrech tabulky. Který z nich uspěje?

Dále hraje ještě Everton proti rozjetému Crystal Palace a Aston Villa hostí nováčka z Burnley. Večer pak 7. kolo uzavře Manchester City zápasem na Brentfordu.

Liverpool padl v závěru s Chelsea, do čela jde Arsenal. Slaví United i Tottenham

Po sobotě je jisté, že přes reprezentační přestávku bude na čele tabulky Arsenal, jenž porazil v londýnském derby West Ham a odskočil Liverpoolu. Obhájci titulu nezvládli zápas na Chelsea (1:2).

Premier League
7. kolo 5. 10. 2025 15:00
zápas probíhá
Wolverhampton Wolverhampton : Brighton Brighton 0:0 (-:-)
Sestavy:
Johnstone – Tchatchoua, S. Bueno, Krejčí, H. Bueno – André, J. Gomes (C), Munetsi – Arias, Strand Larsen, Hwang Hi-čchan.
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer, van Hecke, Dunk (C), Kadıoğlu – Baleba, Ayari – Minteh, Gómez, Gruda – Welbeck.
Náhradníci:
Sá – Wolfe, Agbadou, Arokodare, Y. Mosquera, R. Gomes, Hoever, Bellegarde, López.
Náhradníci:
Steele – Tzimas, Rutter, Watson, Kostoulas, Milner, Boscagli, De Cuyper, Coppola.

Rozhodčí: Gillett – Betts, Davies

Přejít na online reportáž
Premier League
7. kolo 5. 10. 2025 15:00
zápas probíhá
Newcastle United Newcastle United : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pope – Trippier, Thiaw, Botman, Burn – Guimarães, Tonali, Joelinton (C) – Elanga, Woltemade, A. Gordon.
Sestavy:
Sels – Milenković, J. Cunha, Morato – Savona, E. Anderson, Yates (C), N. Williams – Ndoye, Wood, Gibbs-White.
Náhradníci:
Ramsdale – H. Barnes, Krafth, Lascelles, Miley, J. Murphy, Osula, Schär, Willock.
Náhradníci:
Victor – Bakwa, Domínguez, Hudson-Odoi, Hutchinson, I. Jesus, McAtee, Murillo, Sangaré.

Rozhodčí: Bankes – Smart, Antrobus

Přejít na online reportáž
Premier League
7. kolo 5. 10. 2025 15:00
zápas probíhá
Everton Everton : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Mykolenko – Garner, Gueye – Ndiaye, Dibling, Grealish – Barry.
Sestavy:
D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (C) – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – I. Sarr, Pino – Mateta.
Náhradníci:
Travers, King – Alcaráz, Aznou, Beto, Coleman, Iroegbunam, McNeil, N. Patterson.
Náhradníci:
Benítez – Canvot, Cardines, Devenny, Hughes, Lerma, Nketiah, Sosa, Cristantus.

Rozhodčí: Salisbury – Perry, Meredith

Přejít na online reportáž
Premier League
7. kolo 5. 10. 2025 15:00
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Burnley FC Burnley FC 0:0 (-:-)
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Bogarde, Kamara – Malen, McGinn (C), Rogers – Watkins.
Sestavy:
Dúbravka – Walker, Tuanzebe, Laurent, Estève, Hartman – Tchaouna, Cullen (C), Florentino, Anthony – Foster.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Barkley, Elliott, Buendía, Jimoh, Maatsen, Amadou Onana, Guessand.
Náhradníci:
Weiß – Worrall, Bruun Larsen, Ugochukwu, Edwards, Humphreys, Flemming, Broja, Medžbrí.

Rozhodčí: Kitchen – Cook, Taylor.

Přejít na online reportáž
Premier League
7. kolo 5. 10. 2025 17:30
Brentford Brentford : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

7. kolo

Wolverhampton vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
5.10. 15:00
  • 3.79
  • 3.69
  • 2.03
Newcastle United vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
5.10. 15:00
  • 1.50
  • 4.68
  • 6.53
Everton vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
5.10. 15:00
  • 2.72
  • 3.18
  • 2.90
Aston Villa vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
5.10. 15:00
  • 1.60
  • 4.16
  • 6.02
Brentford vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
5.10. 17:30
  • 5.17
  • 4.48
  • 1.63

8. kolo

Sunderland AFC vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
18.10. 16:00
  • 2.42
  • 3.03
  • 3.07
Manchester City vs. Everton //www.idnes.cz/sport
18.10. 16:00
  • 6.35
  • 4.50
  • 1.46
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 7 5 1 1 14:3 16
2. LiverpoolLiverpool 7 5 0 2 13:9 15
3. TottenhamTottenham 7 4 2 1 13:5 14
4. BournemouthBournemouth 7 4 2 1 11:8 14
5. Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 3 0 8:3 12
6. ChelseaChelsea 7 3 2 2 13:9 11
7. Sunderland AFCSunderland 7 3 2 2 7:6 11
8. Manchester CityManchester City 6 3 1 2 14:6 10
9. Manchester UnitedManchester Utd. 7 3 1 3 9:11 10
10. EvertonEverton 6 2 2 2 7:6 8
11. BrightonBrighton 6 2 2 2 9:9 8
12. FulhamFulham 7 2 2 3 8:11 8
13. Leeds UnitedLeeds 7 2 2 3 7:11 8
14. BrentfordBrentford 6 2 1 3 9:11 7
15. Newcastle UnitedNewcastle 6 1 3 2 4:5 6
16. Aston VillaAston Villa 6 1 3 2 4:6 6
17. NottinghamNottingham 6 1 2 3 5:10 5
18. Burnley FCBurnley 6 1 1 4 6:13 4
19. West HamWest Ham 7 1 1 5 6:16 4
20. WolverhamptonWolves 6 0 1 5 4:13 1

18. - 20.: Zostup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

Zlín - Baník 1:1, domácí dlouho vedli, v nastavení ale srovnal Munksgaard

Aktualizujeme

Fotbalisté Zlína si pojistili čtvrté místo. V jedenáctém kole Chance ligy doma remizovali 1:1 s Baníkem Ostrava. Dlouho se zdálo že míří za třemi body, od 17. minuty po proměněné penaltě Jakuba...

5. října 2025  15:02

ONLINE: Plzeň - Hradec Králové, domácí chtějí napravit Zlín a navázat na Malmö

Sledujeme online

Plzeňští fotbalisté se potřetí za sebou předvedou doma, v neděli v 11. kole první ligy hostí Hradec Králové. Utkání můžete od 15.30 sledovat v online reportáži.

5. října 2025

ONLINE: Wolverhampton s Krejčím hraje na Brightonu, pak v akci City proti Brentfordu

Sledujeme online

Hned čtyři zápasy od 15 hodin nabízí nedělní program 7. kola anglické fotbalové ligy. Do akce jde mimo jiné také český obránce Ladislav Krejčí, jehož Wolverhampton hraje na půdě Brightonu. V 17.30...

5. října 2025  14:55

Rezerva Sparty popáté v řadě ve druhé lize padla, Chrudimi doma podlehla 2:3

Fotbalisté Sparty B ve 12. kole druhé ligy nestačili doma na Chrudim, podlehli 2:3 a utrpěli již pátou porážku v řadě. Naopak Východočeši drží stejně dlouhou sérii bez prohry a v neúplné tabulce se...

5. října 2025  12:48

Ať derby skončí bez gólů! Sadílek proti Sadílkovi. Co na to jejich dědeček?

Premium

Poletuje po zahrádce za domkem a trvá to, než se zastaví a vydechne. Na nohou je od rána, a jakmile dorazí hosti, dává si záležet, aby je neodbyl. Na dřevěnou lavici položí podsedáky a kmitá dál. „Co...

5. října 2025

Tahle domácí ztráta bolí nejvíc, mrzelo Kováče. Rychlý návrat marodů vyloučil

Bodovali popáté za sebou, velkou radost z toho ovšem neměli. Výsledek 0:0 s Bohemians byl v 11. kole Chance Ligy pro fotbalisty Liberce zkrátka málo. „Urputný zápas, remíza je asi zasloužená,“ uznal...

5. října 2025  9:36

Veterán Poznar o startu Zlína i své budoucnosti: Liga mě baví a nabíjí energií

Pořád je pravděpodobnější, že Tomáš Poznar po sezoně sekne s profesionálním fotbalem, než že bude v kariéře pokračovat. Ale už není tak striktní, jako když se předloni do Zlína vracel. Senzační...

5. října 2025  8:18

Spokojený trenér Krejčí: Karvinou jsme porazili zaslouženě. Patrák? Radši přihrává

Má na kontě první vítězství po svém návratu na lavičku pardubických fotbalistů. Také pro svěřence Jiřího Krejčího jde o premiérový letošní triumf. V 11. kole Chance Ligy otočili průběh duelu s...

5. října 2025  6:54

Liverpool padl v závěru s Chelsea, do čela jde Arsenal. Slaví United i Tottenham

Fotbalisté Arsenalu zvítězili v 7. kole anglické ligy nad West Hamem 2:0 a dostali se do čela tabulky. Do té doby vedoucí Liverpool totiž ve šlágru padl s Chelsea, které triumf 2:1 vystřelil v...

4. října 2025  13:25,  aktualizováno  21:01

Mám zájem jít do Plzně, řekl Hyský. Teď záleží na klubech, jestli se domluví

Když dostal otázku, zda by měl zájem trénovat fotbalovou Viktorii Plzeň, na chvíli se zamyslel a pak Martin Hyský upřímně odvětil: „Ano, mám zájem jít do Plzně.“ Západočeši hledají náhradu za...

4. října 2025  20:51

Táborsko ve druhé lize nahání Zbrojovku, žižkovskou obranu pokořilo šestkrát

Táborsko ve 12. kole druhé fotbalové ligy rozdrtilo Žižkov 6:1. Jihočeský celek nadále stíhá vedoucí tým tabulky Zbrojovku Brno, druhý je jen vinou o branku horšího skóre. Lídr soutěže má nicméně...

4. října 2025  18:43,  aktualizováno  20:47

Liberec - Bohemians 0:0, souboj dvou týmů ze středu ligové tabulky gól nenabídl

Souboj 11. kola fotbalové Chance Ligy mezi Libercem a Bohemians skončil bez branek. Severočeši neprohráli pět duelů po sobě, Pražané drží neporazitelnost už šest ligových zápasů. Oba celky tak stále...

4. října 2025  17:30,  aktualizováno  20:20

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.