ONLINE: Tottenham hraje proti Leedsu, pak v akci Arsenal či šlágr Chelsea-Liverpool

Autor: ,
Sledujeme online   13:25
Sobotní program 7. kola anglické fotbalové ligy startuje zápasem Tottenhamu proti nováčkovi z Leedsu. Od 16 hodin pak hraje Arsenal derby s West Hamem a Manchester United zase vyzve Sunderland. Šlágrem je utkání Chelsea proti Liverpoolu. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

Fotbalisté Tottenhamu slaví gól v zápase s West Hamem. | foto: AP

Tottenhamu se zatím v novém ročníku pod novým koučem Frankem daří, byť v posledních dvou zápasech dvakrát remizoval. Proti nováčkovi z Leedsu, který je dvanáctý, je ovšem favoritem.

Zápasy 7. kole Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Stejně tak je jasným favoritem druhý Arsenal, který naposledy zvládl těžký zápas na Newcastlu, v londýnské derby proti předposlednímu West Hamu. Ten však doufá, že i díky novému trenérovi Espíritu Santovi zvládne překvapit.

Kdo zatím překvapuje je Sunderland, který se po návratu mezi elitu drží na předních příčkách tabulky. Potvrdit skvělou formu chce proti trápícímu se Manchesteru United.

Bournemouth je obratu s Fulhamem druhý v tabulce Premier League

Příliš se nedaří ani Chelsea, která z posledních tří utkání získala pouze bod. Teď ji čeká obhájce titulu Liverpool, který nicméně také není v optimálním rozpoložení – před týdnem prohrál s Crystal Palace a v týdnu nestačil v Lize mistrů na Galatasaray.

Premier League
7. kolo 4. 10. 2025 13:30
zápas probíhá
Leeds United Leeds United : Tottenham Tottenham 1:1 (-:-)
Góly:
34. Okafor
Góly:
23. Tel
Sestavy:
Darlow – Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson – Longstaff, Ampadu (C), Stach – Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor.
Sestavy:
Vicario – Porro, Romero (C), van de Ven, Udogie – Palhinha, Bentancur – Kudus, Simons, Odobert – Tel.
Náhradníci:
Meslier – Bijol, Bornauw, Grujev, Harrison, Justin, Nmecha, Piroe, Tanaka.
Náhradníci:
Kinský – Bergvall, Danso, Davies, A. Gray, Johnson, Richarlison, P. Sarr, Spence.
Žluté karty:
Žluté karty:
22. Kudus

Rozhodčí: Bramall – Hussin, Dallison

Přejít na online reportáž
Premier League
7. kolo 4. 10. 2025 16:00
Arsenal Arsenal : West Ham West Ham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
7. kolo 4. 10. 2025 16:00
Manchester United Manchester United : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
7. kolo 4. 10. 2025 18:30
Chelsea Chelsea : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

7. kolo

Manchester United vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
4.10. 16:00
  • 1.57
  • 4.47
  • 5.76
Arsenal vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
4.10. 16:00
  • 1.21
  • 7.02
  • 15.90
Chelsea vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.10. 18:30
  • 2.91
  • 3.86
  • 2.36
Wolverhampton vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
5.10. 15:00
  • 3.60
  • 3.60
  • 2.05
Newcastle United vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
5.10. 15:00
  • 1.56
  • 4.38
  • 5.69
Everton vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
5.10. 15:00
  • 2.49
  • 3.23
  • 2.98
Aston Villa vs. Burnley FC //www.idnes.cz/sport
5.10. 15:00
  • 1.61
  • 3.97
  • 5.85
Brentford vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
5.10. 17:30
  • 4.88
  • 4.38
  • 1.64

8. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. LiverpoolLiverpool 6 5 0 1 12:7 15
2. BournemouthBournemouth 7 4 2 1 11:8 14
3. ArsenalArsenal 6 4 1 1 12:3 13
4. Crystal PalaceCrystal Palace 6 3 3 0 8:3 12
5. TottenhamTottenham 6 3 2 1 11:4 11
6. Sunderland AFCSunderland 6 3 2 1 7:4 11
7. Manchester CityManchester City 6 3 1 2 14:6 10
8. ChelseaChelsea 6 2 2 2 11:8 8
9. EvertonEverton 6 2 2 2 7:6 8
10. BrightonBrighton 6 2 2 2 9:9 8
11. FulhamFulham 7 2 2 3 8:11 8
12. Leeds UnitedLeeds 6 2 2 2 6:9 8
13. BrentfordBrentford 6 2 1 3 9:11 7
14. Manchester UnitedManchester Utd. 6 2 1 3 7:11 7
15. Newcastle UnitedNewcastle 6 1 3 2 4:5 6
16. Aston VillaAston Villa 6 1 3 2 4:6 6
17. NottinghamNottingham 6 1 2 3 5:10 5
18. Burnley FCBurnley 6 1 1 4 6:13 4
19. West HamWest Ham 6 1 1 4 6:14 4
20. WolverhamptonWolves 6 0 1 5 4:13 1

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

Ostrava - Sparta 0:3, koncert hostů v první půli, domácí šlágr aspoň důstojně dohráli

Sparťanští fotbalisté příští neděli do derby půjdou z první příčky. Pozici lídra snadno uhájili ve šlágru 10. kola Chance ligy v Ostravě. K vítězství 3:0 vykročili velmi slušnou první půlí, kdy dali...

Sparťanky ovládly derby žen a vedou ligu o pět bodů. Zářily Američanky

Pět gólů bylo k vidění v sobotním derby žen na pražském Proseku. Fotbalistky Sparty tu zdolaly slávistky jednoznačně 4:1. Nejprve se trefila slávistická záložnice Morávková, potom ale otočily skóre...

4. října 2025  13:44

ONLINE: Tottenham hraje proti Leedsu, pak v akci Arsenal či šlágr Chelsea-Liverpool

Sledujeme online

Sobotní program 7. kola anglické fotbalové ligy startuje zápasem Tottenhamu proti nováčkovi z Leedsu. Od 16 hodin pak hraje Arsenal derby s West Hamem a Manchester United zase vyzve Sunderland....

4. října 2025  13:25

Zápas o naději, sebevědomí i trenéra. Můžu skončit, ale také zůstat, tuší Krejčí

Fotbalisté Pardubic budou odpoledne nahánět další příležitost, jak se odpoutat od posledního místa v tabulce. V 15 hodin rozehrají druhý domácí duel v řadě, tentokrát proti Karviné. Výsledky okolních...

4. října 2025  12:26

Habanec: Zaplaťpánbůh za miliardáře, pomáhá to všem. Těší ho i nárůst fanoušků

Loni projeli třetí ligou, teď o patro výš sledují podobnou jízdu Zbrojovky Brno. U lídra soutěže se fotbalové Ústí nad Labem inspiruje, jak připravit tým na útok na postup. „V minulé sezoně jsme měli...

4. října 2025  11:31

Sparta - Slavia živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Nejslavnější fotbalový zápas v Česku je znovu před námi. V pořadí 315. derby pražských S mezi Spartou a Slavií začne v neděli 5. října od 18:30 na Letné. Kde můžete střetnutí 11. kola Chance Ligy...

4. října 2025  10:20

Palčivé místo, Sigmě chybí útok. Mikulenka není hovado, Tijani se trápí. Co Jásir?

Od našeho zpravodaje v Itálii Navzdory porážce přišel mezi novináře v dobré náladě. Své svěřence pochválil za jeden z nejlepších výkonů v sezoně. Trenéra fotbalové Sigmy Tomáše Janotku mrzelo, že jeho tým nedokázal ve čtvrtek v...

4. října 2025  8:59

Haškova pozice? Zhodnotili jsme si zápasy, jiné téma jsme neřešili, řekl šéf Trunda

V kvalifikaci jeho tým prohrál jediný zápas z pěti, pořád má reálnou šanci na přímý postup na mistrovství světa. Přesto taky tak nějak cítíte, že pozice hlavního kouče národního mužstva fotbalistů...

4. října 2025  7:52

KVÍZ: Tomáš Rosický slaví 45. Co víte o něm a jeho kariéře?

Není to tak dávno, co ještě elegantně kroužil po hřišti. Po aktivní kariéře ale hned přesedlal do funkcionářského křesla a stal se sportovním ředitelem ve Spartě, kde už získal dva tituly a dostal se...

vydáno 4. října 2025

Bournemouth je obratu s Fulhamem druhý v tabulce Premier League

Bournemouth v závěru předehrávky 7. kola anglické fotbalové ligy otočil zápas proti Fulhamu a po výhře 3:1 se posunul na druhé místo neúplné tabulky bod za vedoucí Liverpool. Na všech gólech vítězů...

3. října 2025  23:34

Zbrojovka porazila Ústí. České Budějovice vyhrály poprvé od srpna, zdolaly Příbram

Fotbalisté vedoucí Zbrojovky Brno zvítězili v utkání 12. kola druhé ligy v Ústí nad Labem 1:0 a v neúplné tabulce odskočili druhému Táborsku o tři body. Zatímco lídr vyhrál pětkrát po sobě,...

3. října 2025  19:52

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Fotbalistka Svitková je těhotná. Opora Slavie přerušuje kariéru

Nejlepší hráčka i střelkyně minulé sezony české ligy si dá od fotbalu pauzu. Tahounka Slavie a české reprezentace Kateřina Svitková je těhotná a přerušuje kariéru. Podle informací iDNES.cz se po...

3. října 2025  19:20

Havran uchvátil Bílka a je v reprezentaci. Jedenadvacítka měla zájem i o Piru

Trenér fotbalové reprezentace do 21 let Michal Bílek povolal pro nadcházející kvalifikační zápasy s Ázerbájdžánem a v Bulharsku i osmnáctiletého záložníka Marka Havrana z Baníku Ostrava. Oproti...

3. října 2025  17:15

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.