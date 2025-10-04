ONLINE: Tottenham hraje proti Leedsu, pak v akci Arsenal či šlágr Chelsea-Liverpool

Tottenhamu se zatím v novém ročníku pod novým koučem Frankem daří, byť v posledních dvou zápasech dvakrát remizoval. Proti nováčkovi z Leedsu, který je dvanáctý, je ovšem favoritem.
Stejně tak je jasným favoritem druhý Arsenal, který naposledy zvládl těžký zápas na Newcastlu, v londýnské derby proti předposlednímu West Hamu. Ten však doufá, že i díky novému trenérovi Espíritu Santovi zvládne překvapit.
Kdo zatím překvapuje je Sunderland, který se po návratu mezi elitu drží na předních příčkách tabulky. Potvrdit skvělou formu chce proti trápícímu se Manchesteru United.
Bournemouth je obratu s Fulhamem druhý v tabulce Premier League
Příliš se nedaří ani Chelsea, která z posledních tří utkání získala pouze bod. Teď ji čeká obhájce titulu Liverpool, který nicméně také není v optimálním rozpoložení – před týdnem prohrál s Crystal Palace a v týdnu nestačil v Lize mistrů na Galatasaray.
34. Okafor
23. Tel
Darlow – Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson – Longstaff, Ampadu (C), Stach – Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor.
Vicario – Porro, Romero (C), van de Ven, Udogie – Palhinha, Bentancur – Kudus, Simons, Odobert – Tel.
Meslier – Bijol, Bornauw, Grujev, Harrison, Justin, Nmecha, Piroe, Tanaka.
Kinský – Bergvall, Danso, Davies, A. Gray, Johnson, Richarlison, P. Sarr, Spence.
22. Kudus
Rozhodčí: Bramall – Hussin, Dallison