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ONLINE: United hrají na Leedsu, Brighton i Bournemouth rychle vedou

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Sledujeme online   14:50aktualizováno  15:07

Zklamaní fotbalisté Manchesteru United po vyřazení s Brightonem. | foto: Reuters

Čtyřmi nedělními zápasy pokračuje program 7. kola anglické fotbalové ligy. Od 15 hodin hraje Manchester United na Leedsu, Brighton hostí Crystal Palace a představí se také Bournemouth proti Sunderlandu. V 17.30 pak nastoupí Arsenal na půdě Nottinghamu. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

United se v aktuální sezoně trápí, vyhráli jediný z dosavadních šesti ligových zápasů. Teď je navíc čeká nepříjemný a rozjetý Leeds, který naposledy potrápil i Arsenal a prohrál jen těsně 1:2.

Nedělní zápasy 7. kola Premier League ONLINE

Každé utkání sledujeme minutu po minutě

Rozjetý je také Brighton, který navázal na výhru nad Arsenalem 3:0 vítězstvím 2:0 na Sunderlandu. Potvrdit formu chce doma proti Crystal Palace.

Bournemouth hodlá odčinit vysokou porážku 1:5 na Chelsea. Navíc Sunderland je před ním o jediný bod.

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Arsenalu vstup do sezony pokazila zmíněná porážka s Brightonem, z níž se oklepal proti Leedsu. Teď je favoritem i proti Nottinghamu.

Poslední zápas 7. kola sehrají v pondělí Tottenham s Coventry.

Premier League
7. kolo 18. 10. 2026 15:00
zápas probíhá
Leeds United Leeds United : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Trafford – Justin, Elvedi, Muharemović – Bogle, Ampadu (C), Tanaka, Gudmundsson – Stach, Okafor – Calvert-Lewin.
Sestavy:
Lammens – Yoro, Maguire, L. Martínez, Dalot – Santos, Baleba – B. Fernandes (C), Tielemans, Diallo – Mbeumo.
Náhradníci:
Zetterer – Aaronson, Bahoya, Bard, Bijol, Grujev, Longstaff, Nmecha, H. Wilson.
Náhradníci:
Darlow – Amass, M. Cunha, de Ligt, Lacey, Mazráwí, Mount, Rashford, Zirkzee.

Rozhodčí: England – Ledger, Wilkes

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Premier League
7. kolo 18. 10. 2026 15:00
zápas probíhá
Brighton Brighton : Crystal Palace Crystal Palace 3:0 (-:-)
Góly:
4. Canvot (vla.)
7. Gómez
10. Ayari
Góly:
Sestavy:
Verbruggen – Kadıoğlu, Vušković, Dunk (C), Boscagli – Groß, Andrés – Gómez, Ayari, De Cuyper – Kostoulas.
Sestavy:
Benítez – Canvot, C. Richards, Ahanor – Chalaili, Wharton (C), Q. Timber, Mitchell – Kamada, Pino – Strand Larsen.
Náhradníci:
Steele – Hadžám, Hinshelwood, Rutter, Osman, Costinha, Svoboda, O'Riley, Yalcouyé.
Náhradníci:
Matthews – I. Sarr, Lerma, Nketiah, McNeil, Mateta, W. Hughes, Osorio, Mingueza.

Rozhodčí: Jones – Wood, Gill

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Premier League
7. kolo 18. 10. 2026 15:00
zápas probíhá
Bournemouth Bournemouth : Sunderland AFC Sunderland AFC 1:0 (-:-)
Góly:
6. Tavernier
Góly:
Sestavy:
Petrović – Smith (C), Hill, Silva, Truffert – Adams, Christie – Rayan, Cook, Tavernier – Evanilson.
Sestavy:
Roefs – Mukiele, Danso, Alderete, Mandava – Xhaka (C), Sadiki – Hume, Le Fée, Rigg – Tutěrov.
Náhradníci:
Di Gregorio – Adlí, Brooks, Diakité, Gannon-Doak, Kluivert, Rodríguez, J. Sánchez, Soler.
Náhradníci:
Ellborg – Ahoka, J. Angulo, N. Angulo, Diarra, M. Fofana, Methalie, O'Nien, Tálibí.

Rozhodčí: Pawson – Betts, Beswick

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Premier League
7. kolo 18. 10. 2026 17:30
Nottingham Nottingham : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

7. kolo

Bournemouth vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
18.10. 15:00
  • 2.08
  • 3.26
  • 4.15
Brighton vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
18.10. 15:00
  • 1.44
  • 5.01
  • 7.08
Leeds United vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
18.10. 15:00
  • 2.57
  • 3.42
  • 2.90
Nottingham vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
18.10. 17:30
  • 5.89
  • 4.07
  • 1.62
Tottenham vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
19.10. 21:00
  • 1.49
  • 4.67
  • 6.29

8. kolo

Ipswich Town vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
23.10. 21:00
  • 2.98
  • 3.55
  • 2.23
Aston Villa vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
24.10. 13:30
  • 4.22
  • 4.22
  • 1.70
Coventry City vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
24.10. 16:00
  • 2.85
  • 3.56
  • 2.30
Arsenal vs. Everton //www.idnes.cz/sport
24.10. 16:00
  • 1.38
  • 4.76
  • 7.73
Chelsea vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
24.10. 18:30
  • 1.80
  • 3.98
  • 3.91
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

7. kolo

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 7 7 0 0 19:7 21
2. ArsenalArsenal 6 5 0 1 10:5 15
3. BrightonBrighton 6 4 1 1 18:5 13
4. ChelseaChelsea 7 4 1 2 17:13 13
5. LiverpoolLiverpool 7 3 3 1 9:8 12
6. BrentfordBrentford 7 2 4 1 13:8 10
7. EvertonEverton 7 2 4 1 8:7 10
8. Leeds UnitedLeeds 6 2 3 1 8:5 9
9. Hull CityHull City 7 2 3 2 8:7 9
10. Ipswich TownIpswich 7 3 0 4 11:15 9
11. Aston VillaAston Villa 7 2 2 3 7:11 8
12. Newcastle UnitedNewcastle 7 2 2 3 10:14 8
13. Crystal PalaceCrystal Palace 6 2 1 3 9:12 7
14. Manchester UnitedManchester Utd. 6 1 3 2 9:9 6
15. Coventry CityCoventry 6 2 0 4 5:11 6
16. FulhamFulham 7 1 2 4 7:10 5
17. NottinghamNottingham 6 1 2 3 5:8 5
18. Sunderland AFCSunderland 6 1 1 4 6:12 4
19. BournemouthBournemouth 6 0 3 3 7:13 3
20. TottenhamTottenham 6 0 3 3 3:9 3

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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