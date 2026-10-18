ONLINE: United hrají na Leedsu, Brighton i Bournemouth rychle vedou

United se v aktuální sezoně trápí, vyhráli jediný z dosavadních šesti ligových zápasů. Teď je navíc čeká nepříjemný a rozjetý Leeds, který naposledy potrápil i Arsenal a prohrál jen těsně 1:2.
Nedělní zápasy 7. kola Premier League ONLINE
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Rozjetý je také Brighton, který navázal na výhru nad Arsenalem 3:0 vítězstvím 2:0 na Sunderlandu. Potvrdit formu chce doma proti Crystal Palace.
Bournemouth hodlá odčinit vysokou porážku 1:5 na Chelsea. Navíc Sunderland je před ním o jediný bod.
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Arsenalu vstup do sezony pokazila zmíněná porážka s Brightonem, z níž se oklepal proti Leedsu. Teď je favoritem i proti Nottinghamu.
Poslední zápas 7. kola sehrají v pondělí Tottenham s Coventry.
Trafford – Justin, Elvedi, Muharemović – Bogle, Ampadu (C), Tanaka, Gudmundsson – Stach, Okafor – Calvert-Lewin.
Lammens – Yoro, Maguire, L. Martínez, Dalot – Santos, Baleba – B. Fernandes (C), Tielemans, Diallo – Mbeumo.
Zetterer – Aaronson, Bahoya, Bard, Bijol, Grujev, Longstaff, Nmecha, H. Wilson.
Darlow – Amass, M. Cunha, de Ligt, Lacey, Mazráwí, Mount, Rashford, Zirkzee.
Rozhodčí: England – Ledger, WilkesPřejít na online reportáž
4. Canvot (vla.)
7. Gómez
10. Ayari
Verbruggen – Kadıoğlu, Vušković, Dunk (C), Boscagli – Groß, Andrés – Gómez, Ayari, De Cuyper – Kostoulas.
Benítez – Canvot, C. Richards, Ahanor – Chalaili, Wharton (C), Q. Timber, Mitchell – Kamada, Pino – Strand Larsen.
Steele – Hadžám, Hinshelwood, Rutter, Osman, Costinha, Svoboda, O'Riley, Yalcouyé.
Matthews – I. Sarr, Lerma, Nketiah, McNeil, Mateta, W. Hughes, Osorio, Mingueza.
Rozhodčí: Jones – Wood, GillPřejít na online reportáž
6. Tavernier
Petrović – Smith (C), Hill, Silva, Truffert – Adams, Christie – Rayan, Cook, Tavernier – Evanilson.
Roefs – Mukiele, Danso, Alderete, Mandava – Xhaka (C), Sadiki – Hume, Le Fée, Rigg – Tutěrov.
Di Gregorio – Adlí, Brooks, Diakité, Gannon-Doak, Kluivert, Rodríguez, J. Sánchez, Soler.
Ellborg – Ahoka, J. Angulo, N. Angulo, Diarra, M. Fofana, Methalie, O'Nien, Tálibí.
Rozhodčí: Pawson – Betts, BeswickPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Oliver – Burt, MainwaringPřejít na online reportáž