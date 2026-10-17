ONLINE: Everton hostí Chelsea, pak jdou do akce City, Liverpool či Newcastle

Everton v aktuálním ročníku Premier League ještě neprohrál. Z šesti utkání vyhrál dvakrát a to i díky jedné z nejlepších obran v lize.
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Fotbalisté londýnské Chelsea z šesti zápasů vyhráli polovinu z nich. V aktuální sezoně se hledá především obrana. Chelsea inkasovala třináct branek, což je nejvíc v lize.
Manchester City vyhrál všech šest zápasů a v 7. kole se utká s Ipswichem, který se po startu nové sezony překvapivě nachází na desáté pozici.
Fulham v novém ročníku Premier League ještě nevyhrál a od 16.00 se pokusí ukončit čekání na hřišti Hullu.
Podobně jako City a Everton ani Brentford ještě neprohrál. Další zkouškou pro něj bude zatím trápící se Liverpool.
Poslední sobotní zápas nabídne střetnutí dvou celků ve spodní části tabulky. Newcastle přivítá Aston Villu, která bude chtít navázat na poslední dvě utkání, v kterých bodovala.
Pickford – Maitland-Niles, Tarkowski (C), Branthwaite, Mykolenko – Garner, Armstrong – Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish – Barry.
E. Martínez – Acheampong, Lacroix, Colwill – Neto, J. Henderson, Caicedo (C), Hato – C. Palmer, Rogers – Pedro.
Travers – Alcaráz, Dibling, George, Graham, Hackney, Brennan Johnson, Nørgaard, O'Brien.
Penders – Barco, Estêvão, W. Fofana, Lavia, Nicoll-Jazuli, Palestra, Quenda, Welbeck.
23. Armstrong, 34. Tarkowski
27. Neto, 33. Acheampong, 34. Rogers
Rozhodčí: Tierney – Smith, MeredithPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Gillett – Greenhalgh, AntrobusPřejít na online reportáž