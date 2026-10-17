Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

ONLINE: Everton hostí Chelsea, pak jdou do akce City, Liverpool či Newcastle

Autor: ,
Sledujeme online   13:30

Fotbalisté Chelsea se radují z gólu, který vstřelil Joao Pedro. | foto: Reuters

Fotbalová Premier League v rámci 7. kola nabízí v sobotu pět duelů. Dosud neporažený Everton hostí londýnskou Chelsea od 13.30. První Manchester City se utká s Ipswichem, čtvrtý Brentford s Liverpoolem a Fulham s Hullem v 16.00. Poslední zápas sobotního dne nabídne duel Newcastlu s Aston Villou.

Everton v aktuálním ročníku Premier League ještě neprohrál. Z šesti utkání vyhrál dvakrát a to i díky jedné z nejlepších obran v lize.

Sobotní zápasy Premier League ONLINE

Všechny zápasy sledujeme minutu po minutě.

Fotbalisté londýnské Chelsea z šesti zápasů vyhráli polovinu z nich. V aktuální sezoně se hledá především obrana. Chelsea inkasovala třináct branek, což je nejvíc v lize.

Manchester City vyhrál všech šest zápasů a v 7. kole se utká s Ipswichem, který se po startu nové sezony překvapivě nachází na desáté pozici.

Fulham v novém ročníku Premier League ještě nevyhrál a od 16.00 se pokusí ukončit čekání na hřišti Hullu.

Podobně jako City a Everton ani Brentford ještě neprohrál. Další zkouškou pro něj bude zatím trápící se Liverpool.

Poslední sobotní zápas nabídne střetnutí dvou celků ve spodní části tabulky. Newcastle přivítá Aston Villu, která bude chtít navázat na poslední dvě utkání, v kterých bodovala.

Premier League
7. kolo 17. 10. 2026 13:30
zápas probíhá
Everton Everton : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)
Sestavy:
Pickford – Maitland-Niles, Tarkowski (C), Branthwaite, Mykolenko – Garner, Armstrong – Röhl, Dewsbury-Hall, Grealish – Barry.
Sestavy:
E. Martínez – Acheampong, Lacroix, Colwill – Neto, J. Henderson, Caicedo (C), Hato – C. Palmer, Rogers – Pedro.
Náhradníci:
Travers – Alcaráz, Dibling, George, Graham, Hackney, Brennan Johnson, Nørgaard, O'Brien.
Náhradníci:
Penders – Barco, Estêvão, W. Fofana, Lavia, Nicoll-Jazuli, Palestra, Quenda, Welbeck.
Žluté karty:
23. Armstrong, 34. Tarkowski
Žluté karty:
27. Neto, 33. Acheampong, 34. Rogers

Rozhodčí: Tierney – Smith, Meredith

Přejít na online reportáž
Premier League
7. kolo 17. 10. 2026 16:00
Manchester City Manchester City : Ipswich Town Ipswich Town 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
7. kolo 17. 10. 2026 16:00
Brentford Brentford : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
7. kolo 17. 10. 2026 16:00
Fulham Fulham : Hull City Hull City 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
7. kolo 17. 10. 2026 18:30
Newcastle United Newcastle United : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Gillett – Greenhalgh, Antrobus

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

7. kolo

Fulham vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
17.10. 16:00
  • 1.67
  • 4.19
  • 5.16
Brentford vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
17.10. 16:00
  • 2.44
  • 3.66
  • 2.91
Manchester City vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
17.10. 16:00
  • 1.25
  • 6.89
  • 11.50
Newcastle United vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
17.10. 18:30
  • 2.32
  • 3.79
  • 3.01
Bournemouth vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
18.10. 15:00
  • 2.13
  • 3.46
  • 3.49
Brighton vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
18.10. 15:00
  • 1.51
  • 4.74
  • 5.84
Leeds United vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
18.10. 15:00
  • 2.33
  • 3.66
  • 2.91
Nottingham vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
18.10. 17:30
  • 5.48
  • 3.98
  • 1.64
Tottenham vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
19.10. 21:00
  • 1.47
  • 4.74
  • 6.38

8. kolo

Ipswich Town vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
23.10. 21:00
  • 3.01
  • 3.56
  • 2.21
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

6. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 6 6 0 0 16:5 18
2. ArsenalArsenal 6 5 0 1 10:5 15
3. BrightonBrighton 6 4 1 1 18:5 13
4. BrentfordBrentford 6 2 4 0 12:6 10
5. EvertonEverton 6 2 4 0 8:5 10
6. ChelseaChelsea 6 3 1 2 15:13 10
7. Leeds UnitedLeeds 6 2 3 1 8:5 9
8. Hull CityHull City 6 2 3 1 8:6 9
9. LiverpoolLiverpool 6 2 3 1 7:7 9
10. Ipswich TownIpswich 6 3 0 3 9:12 9
11. Newcastle UnitedNewcastle 6 2 2 2 10:13 8
12. Crystal PalaceCrystal Palace 6 2 1 3 9:12 7
13. Manchester UnitedManchester Utd. 6 1 3 2 9:9 6
14. Coventry CityCoventry 6 2 0 4 5:11 6
15. NottinghamNottingham 6 1 2 3 5:8 5
16. Aston VillaAston Villa 6 1 2 3 6:11 5
17. Sunderland AFCSunderland 6 1 1 4 6:12 4
18. BournemouthBournemouth 6 0 3 3 7:13 3
19. TottenhamTottenham 6 0 3 3 3:9 3
20. FulhamFulham 6 0 2 4 6:10 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ústí: za vytetované logo doživotní permanentka. Kérku mají i moderátorky

VIagem Ústí nad Labem - Opava, druhá fotbalová liga. Během zápasu si mohli...

Vytetuj si naše logo, dostaneš doživotní permanentku! Další bláznivý nápad vytáhl ze šuplíku ústecký fotbalový Viagem. A při posledním druholigovém zápase s Opavou si diamant, čili nový znak klubu,...

Sabah - Slavia 2:0, fiasko v Baku a čekání na výhru v Lize mistrů trvá dál

David Moses se snaží prosmýknout přes dva bránící hráče.

Od našeho zpravodaje v Ázerbájdžánu Zatímco ázerbájdžánský Sabah slaví premiérovou výhru v Lize mistrů ve svém historicky druhém utkání, slávističtí fotbalisté čekání na svou další natáhli už na jedenadvacet zápasů. Na stadionu v Baku...

Sparta - Lilleström 1:1, domácí přišli o výhru v nastavení, trest za kiks Guddala

Sparťan John Mercado po jedné z neproměněných šancí.

Sparťanští fotbalisté měli většinu utkání pod kontrolou, z nadějných akcí a příležitostí mohli několikrát stvrdit druhé vítězství v Evropské lize, ale svými možnostmi pohrdli a v nastavení je...

Co všechno jde nedat? Experti tepou impotentní Slavii v Baku: Chybí jí kvalita

Defenziva Sabahu řeší závar před svojí brankou v zápase proti Slavii.

Snad jen u dvojšance Lukáše Provoda svolili k použití slova smůla. Jinak byli k výkonu slávistických fotbalistů velmi kritičtí. „Vytvořili si spoustu šancí, ale žádnou z nich nepromění. Málokdy si...

Sparta - Pardubice 2:0, góly v úvodech poločasů, trefili se Mercado a Zelený

Sestřih zápasu
Sparťanský křídelník John Mercado oslavuje vstřelený gól se spoluhráčem...

Zápas cti sparťanští fotbalisté zvládli se ctí. Bez čtyř zraněných hráčů základní sestavy porazili v 10. kole první ligy nevyzpytatelné Pardubice 2:0, když obě branky dali v úvodech poločasů. Nejdřív...

ONLINE: Everton hostí Chelsea, pak jdou do akce City, Liverpool či Newcastle

Sledujeme online
Fotbalisté Chelsea se radují z gólu, který vstřelil Joao Pedro.

Fotbalová Premier League v rámci 7. kola nabízí v sobotu pět duelů. Dosud neporažený Everton hostí londýnskou Chelsea od 13.30. První Manchester City se utká s Ipswichem, čtvrtý Brentford s...

17. října 2026  13:30

Já a trenér? Pořád se divím. Výbuch v Jablonci byla životní lekce, říká Daníček

Premium
Vlastimil Daníček se po skončení aktivní kariéry posunul do role asistenta...

Sotva vyzul prvoligové kopačky, chopil se trenérské šance. Hned po završení profesionální hráčské kariéry se stal pětatřicetiletý Vlastimil Daníček asistentem ve Slovácku, jemuž byl věrný až na...

17. října 2026

Dali jsme Freiburgu dva góly, to je dobré vysvědčení, těší Kozla

Trenér Jablonce Luboš Kozel před zápasem s německým Freiburgem.

Fotbalisté Jablonce na stadionu favorizovaného lídra německé ligy Freiburgu bojovali do posledních vteřin, ale na body to nestačilo. V úvodním duelu skupinové fáze Konferenční ligy prohráli ve...

17. října 2026  9:15

Šustrovi chyběly od Dukly emoce. Karvinští přesvědčivě zvládli souboj o čelo tabulky

Karvinský záložník Ousmane Conde (vlevo) brání Siefa Ali Hindiho z Dukly Praha.

Jednoznačným vítězstvím fotbalistů MFK Karviná nad Duklou Praha 3:0 skončil přímý souboj o první místo v národní lize. Ještě v minulé sezoně se oba celky utkávaly v nejvyšší domácí soutěži a nyní po...

17. října 2026  8:58

Blíží se hra o trůny: Infantino sílu neztrácí, Evropě se líbí Wenger. Kdo povede fotbal?

Gianni Infantino na zápase MS žen do 20 let.

V Anglii nastartoval změny, z nichž vyrostla moderní Premier League. Ještě v druhé polovině devadesátých let, kdy bylo běžné, že se hráči cestou na zápas ládovali čokoládovými tyčinkami a po výkonu...

17. října 2026  7:54

Karvinští fotbalisté ovládli souboj s Duklou, druhé lize vévodí o čtyři body

Karvinský záložník Adam Čičovský si kryje míč před Siefem Ali Hindim z Dukly...

Karvinští fotbalisté ve šlágru 11. kola druhé ligy porazili doma Duklu 3:0, v čele tabulky odskočili Pražanům na rozdíl čtyř bodů. Stejné manko má i Jihlava, která se výhrou 3:1 v Opavě dostala o...

16. října 2026  20:22

ODPÍSKÁNO: U Sochůrka se experti přiklání k penaltě, v případě Plzně naopak

Bývalí rozhodčí a experti iDNES.cz Karel Hrubeš Pavel Mareš a Pavel Královec...

Fanoušci naštvaně bouřili, trenér Brian Priske na lavici rozhazoval rukama. „A sudí se nad tím ani nepozastavil,“ prohodil záložník Roman Macek. Měla fotbalová Sparta ve čtvrtečním pohárovém utkání...

16. října 2026  17:17

Jistota Ligy mistrů se vzdaluje. Češi se po ztrátách propadli v žebříčku koeficientů

Děkovačka fotbalistů Sparty po zápase s Lilleströmem.

Poprvé šli v rámci hlavní fáze aktuálního pohárového ročníku do akce všichni čtyři zbývající čeští zástupci a příliš slavně to nedopadlo. Jedna remíza, tři porážky a v žebříčku národních koeficientů...

16. října 2026  15:03

NEOKOUKANÍ: Nejnebezpečnější tvůrce Glossoa. Proč by ho Slavia měla chtít zpět?

Neil Glossoa z Artisu hlavičkuje před dotírajícím Merchasem Doskim.

V brněnském Artisu patří mezi ty, kteří vynikají. A už teď se z Moravy linou hlasy, že by si francouzského krajního obránce Neila Glossou mohla Slavia stáhnout z hostování zpět předčasně už v zimě....

16. října 2026  13:50

Dva góly i dvě střídání a Schick líčil: Tohle nebylo v plánu. Šulce chválili za patičku

Patrik Schick, útočník Bayeru Leverkusen, zahrává penaltu v zápase s Lechem...

Je až k nevíře, jak se to sešlo. Zatímco Patrick Schick v polské Poznani po dvou gólech Lechu (4:0) v 76. minutě střídal, jiný český fotbalový útočník Pavel Šulc ve stejný čas krátce po svém nástupu...

16. října 2026  12:44

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Změna v českolipském Arsenalu: mladého trenéra nahradil na lavičce Chorvat

Stipe Matić, nový trenér fotbalistů České Lípy.

Fotbalisté České Lípy, nováčka druhé ligy, mají nového trenéra. Překvapivě zahraničního. Po odvolaném Petru Mathauserovi tým převzal Stipe Matić, chorvatský kouč se zkušenostmi ze švýcarského...

16. října 2026  12:30

Bohemians musí znovu čekat na soupeře. Artis kvůli nemoci odložil sobotní duel

Aleš Čermák poslal Bohemians proti Mladé Boleslavi do vedení.

Ligová fotbalová asociace (LFA) odložila sobotní prvoligový duel mezi Artisem Brno a Bohemians 1905. Důvodem je hromadné onemocnění v kádru domácího celku i mezi členy realizačního týmu. Brněnský...

16. října 2026  11:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.