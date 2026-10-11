ONLINE: V akci Palace či Everton. Po obvinění se poprvé představí Man. City

City kvůli obviněním řeší nejen Anglie, ale celý svět. Média hovoří o největším fotbalovém skandálu historie. Aktuálně vedoucí tým tabulky, byl nezávislou komisí uznán vinným ve všech bodech obvinění týkajících se porušení finančních pravidel soutěže v devíti sezonách a rovněž ve třech ze čtyř bodů týkajících se nedostatečné spolupráce při vyšetřování.
Trest však zatím klub nezná a proti rozhodnutí se odvolal.
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Očekávaná obrana. Manchester City se nesmířil s obviněními a odvolal se
Od 17:30 ho čeká bitva na Liverpoolu.
Ještě předtím hrají Crystal Palace, lednový soupeř Sparty v Evropské lize, s Nottinghamem a také nováčkem z Hullu proti Evertonu.
Utkání sledujte v podrobných online reportážích.
Benítez – C. Richards, Lerma, Canvot – Chalaili, Q. Timber, Wharton (C), Mitchell – Kamada, Pino – Strand Larsen.
Sels – Aina, Diomande, Murillo – D. Muñoz, McAtee, Schlager, Williams – Ndoye, Gibbs-White (C) – Delap.
Matthews – Ahanor, Doucouré, Guessand, W. Hughes, McNeil, Nketiah, I. Sarr, Mingueza.
Victor – J. Cunha, Domínguez, Hudson-Odoi, Kalimuendo, Netz, I. Sangaré, Wood, Yates.
Rozhodčí: Bankes – Hussin, StevensPřejít na online reportáž
Tzolakis – Coyle (C), Ajayi, Egan, Mendy, Giles – Gelhardt, Crooks, Slater, S. Thomas – McBurnie.
Pickford – Maitland-Niles, Tarkowski (C), Keane, Branthwaite – Garner, Armstrong – Brennan Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish – Barry.
Phillips – Morita, Bellúmí, McNair, Norton-Cuffy, Stroud, Herrington, Iroegbunam, Vaz.
Travers – O'Brien, George, Dibling, Nørgaard, Alcaráz, Hackney, Röhl, Graham.
Rozhodčí: Salisbury – Holmes, LongPřejít na online reportáž