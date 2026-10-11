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ONLINE: V akci Palace či Everton. Po obvinění se poprvé představí Man. City

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Sledujeme online   15:00

Fotbalisté Crystal Palace se radují z gólu, který vstřelil Ben Chilwell. | foto: Reuters

Nezávislá komise jim přičetla vinu ve všech bodech obžaloby, načež se Manchester City odvolal. Teď jeho fotbalisté poprvé nastoupí v soutěžním utkání po zářijovém rozhodnutí, od 17:30 se představí na Liverpoolu. Ještě předtím se však v 10. kole anglické Premier League hrají dvě utkání od 15 hodin, v akci budoucí soupeř pražské Sparty či Everton proti nováčkovi.

City kvůli obviněním řeší nejen Anglie, ale celý svět. Média hovoří o největším fotbalovém skandálu historie. Aktuálně vedoucí tým tabulky, byl nezávislou komisí uznán vinným ve všech bodech obvinění týkajících se porušení finančních pravidel soutěže v devíti sezonách a rovněž ve třech ze čtyř bodů týkajících se nedostatečné spolupráce při vyšetřování.

Trest však zatím klub nezná a proti rozhodnutí se odvolal.

Očekávaná obrana. Manchester City se nesmířil s obviněními a odvolal se

Od 17:30 ho čeká bitva na Liverpoolu.

Ještě předtím hrají Crystal Palace, lednový soupeř Sparty v Evropské lize, s Nottinghamem a také nováčkem z Hullu proti Evertonu.

Utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Premier League
6. kolo 11. 10. 2026 15:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Benítez – C. Richards, Lerma, Canvot – Chalaili, Q. Timber, Wharton (C), Mitchell – Kamada, Pino – Strand Larsen.
Sestavy:
Sels – Aina, Diomande, Murillo – D. Muñoz, McAtee, Schlager, Williams – Ndoye, Gibbs-White (C) – Delap.
Náhradníci:
Matthews – Ahanor, Doucouré, Guessand, W. Hughes, McNeil, Nketiah, I. Sarr, Mingueza.
Náhradníci:
Victor – J. Cunha, Domínguez, Hudson-Odoi, Kalimuendo, Netz, I. Sangaré, Wood, Yates.

Rozhodčí: Bankes – Hussin, Stevens

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Premier League
6. kolo 11. 10. 2026 15:00
zápas probíhá
Hull City Hull City : Everton Everton 0:0 (-:-)
Sestavy:
Tzolakis – Coyle (C), Ajayi, Egan, Mendy, Giles – Gelhardt, Crooks, Slater, S. Thomas – McBurnie.
Sestavy:
Pickford – Maitland-Niles, Tarkowski (C), Keane, Branthwaite – Garner, Armstrong – Brennan Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish – Barry.
Náhradníci:
Phillips – Morita, Bellúmí, McNair, Norton-Cuffy, Stroud, Herrington, Iroegbunam, Vaz.
Náhradníci:
Travers – O'Brien, George, Dibling, Nørgaard, Alcaráz, Hackney, Röhl, Graham.

Rozhodčí: Salisbury – Holmes, Long

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Premier League
6. kolo 11. 10. 2026 17:30
Liverpool Liverpool : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

6. kolo

Crystal Palace vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
11.10. 15:00
  • 2.92
  • 3.45
  • 2.54
Hull City vs. Everton //www.idnes.cz/sport
11.10. 15:00
  • 4.02
  • 3.46
  • 2.04
Liverpool vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
11.10. 17:30
  • 3.25
  • 3.85
  • 2.17
Coventry City vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
12.10. 21:00
  • 3.16
  • 3.57
  • 2.23

7. kolo

Everton vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
17.10. 13:30
  • 3.15
  • 3.72
  • 2.09
Fulham vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
17.10. 16:00
  • 1.67
  • 4.00
  • 4.68
Brentford vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
17.10. 16:00
  • 2.63
  • 3.76
  • 2.39
Manchester City vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
17.10. 16:00
  • 1.22
  • 6.54
  • 10.60
Newcastle United vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
17.10. 18:30
  • 2.09
  • 3.78
  • 3.12
Bournemouth vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
18.10. 15:00
  • 2.00
  • 3.57
  • 3.51
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

6. kolo

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 5 5 0 0 13:5 15
2. ArsenalArsenal 6 5 0 1 10:5 15
3. BrightonBrighton 6 4 1 1 18:5 13
4. BrentfordBrentford 6 2 4 0 12:6 10
5. ChelseaChelsea 6 3 1 2 15:13 10
6. Leeds UnitedLeeds 6 2 3 1 8:5 9
7. LiverpoolLiverpool 5 2 3 0 7:4 9
8. EvertonEverton 5 2 3 0 6:3 9
9. Ipswich TownIpswich 6 3 0 3 9:12 9
10. Hull CityHull City 5 2 2 1 6:4 8
11. Newcastle UnitedNewcastle 5 2 2 1 9:9 8
12. Manchester UnitedManchester Utd. 6 1 3 2 9:9 6
13. NottinghamNottingham 5 1 2 2 4:5 5
14. Aston VillaAston Villa 6 1 2 3 6:11 5
15. Crystal PalaceCrystal Palace 5 1 1 3 6:11 4
16. Sunderland AFCSunderland 6 1 1 4 6:12 4
17. BournemouthBournemouth 6 0 3 3 7:13 3
18. TottenhamTottenham 6 0 3 3 3:9 3
19. Coventry CityCoventry 5 1 0 4 1:10 3
20. FulhamFulham 6 0 2 4 6:10 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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ONLINE: V akci Palace či Everton. Po obvinění se poprvé představí Man. City

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Fotbalisté Crystal Palace se radují z gólu, který vstřelil Ben Chilwell.

Nezávislá komise jim přičetla vinu ve všech bodech obžaloby, načež se Manchester City odvolal. Teď jeho fotbalisté poprvé nastoupí v soutěžním utkání po zářijovém rozhodnutí, od 17:30 se představí na...

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