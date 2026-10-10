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ONLINE: Vrací se Premier League. Arsenal hostí Leeds, pak v akci Chelsea či United

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Sledujeme online   13:30

Záložník Bruno Guimaraes z Arsenalu se raduje ze svého gólu společně s Declanem Ricem. | foto: Reuters

Po dlouhé třítýdenní přestávce se vrací nejsledovanější fotbalová soutěž světa. Šesté kolo anglické Premier League vykopává mistrovský Arsenal, jenž doma hostí překvapivě pátý Leeds. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13:30.

Anglie však při restartu své nejvyšší soutěže žije daleko rozsáhlejší událostí. Manchester City, aktuálně vedoucí tým tabulky, byl nezávislou komisí uznán vinným ve všech bodech obvinění týkajících se porušení finančních pravidel soutěže v devíti sezonách a rovněž ve třech ze čtyř bodů týkajících se nedostatečné spolupráce při vyšetřování.

Očekávaná obrana. Manchester City se nesmířil s obviněními a odvolal se

Klub se proti rozhodnutí odvolal. City se chystají na první utkání v neděli proti Liverpoolu.

Sobotní nabídku po úvodním zápase Arsenalu doplní Chelsea proti Bournemouthu, Aston Villa proti Brentfordu, Fulham proti Ipswichi či Sunderland proti Brightonu, všechna utkání startují v 16 hodin.

Večer pak uzavře duel mezi Manchesterem United a Tottenhamem, za který chytá český gólman Antonín Kinský.

Premier League
6. kolo 10. 10. 2026 13:30
zápas probíhá
Arsenal Arsenal : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Raya – White, Konsa, Magalhães, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Ødegaard (C), Madueke – Havertz.
Sestavy:
Trafford – Justin, Elvedi, Muharemović – Bogle, Ampadu (C), Tanaka, Gudmundsson – Stach, Okafor – Calvert-Lewin.
Náhradníci:
Arrizabalaga – Guimarães, Dowman, Eze, Gyökeres, Hincapié, Merino, J. Timber, Zubimendi.
Náhradníci:
Zetterer – Aaronson, Bahoya, Bard, Bijol, Grujev, Longstaff, Nmecha, H. Wilson.

Rozhodčí: Tierney – West, Meredith

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Premier League
6. kolo 10. 10. 2026 16:00
Chelsea Chelsea : Bournemouth Bournemouth 0:0 (-:-)
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Premier League
6. kolo 10. 10. 2026 16:00
Aston Villa Aston Villa : Brentford Brentford 0:0 (-:-)
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Premier League
6. kolo 10. 10. 2026 16:00
Sunderland AFC Sunderland AFC : Brighton Brighton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Bramall – Beswick, Taylor

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Premier League
6. kolo 10. 10. 2026 16:00
Ipswich Town Ipswich Town : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
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Premier League
6. kolo 10. 10. 2026 18:30
Manchester United Manchester United : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Stuart Attwell – Constantine Hatzidakis, Nick Hopton

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu

6. kolo

Chelsea vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 1.83
  • 3.98
  • 4.34
Aston Villa vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 2.81
  • 3.64
  • 2.52
Ipswich Town vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 2.83
  • 3.61
  • 2.52
Sunderland AFC vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 3.12
  • 3.57
  • 2.34
Manchester United vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
10.10. 18:30
  • 1.76
  • 4.28
  • 4.39
Crystal Palace vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
11.10. 15:00
  • 2.77
  • 3.39
  • 2.57
Hull City vs. Everton //www.idnes.cz/sport
11.10. 15:00
  • 3.55
  • 3.44
  • 2.12
Liverpool vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
11.10. 17:30
  • 2.89
  • 3.84
  • 2.28
Coventry City vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
12.10. 21:00
  • 3.21
  • 3.58
  • 2.20

7. kolo

Everton vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
17.10. 13:30
  • 2.78
  • 3.68
  • 2.30
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 5 5 0 0 13:5 15
2. ArsenalArsenal 5 4 0 1 8:4 12
3. BrightonBrighton 5 3 1 1 16:5 10
4. BrentfordBrentford 5 2 3 0 10:4 9
5. Leeds UnitedLeeds 5 2 3 0 7:3 9
6. LiverpoolLiverpool 5 2 3 0 7:4 9
7. EvertonEverton 5 2 3 0 6:3 9
8. Hull CityHull City 5 2 2 1 6:4 8
9. Newcastle UnitedNewcastle 5 2 2 1 9:9 8
10. ChelseaChelsea 5 2 1 2 10:12 7
11. Ipswich TownIpswich 5 2 0 3 7:11 6
12. Manchester UnitedManchester Utd. 5 1 2 2 8:8 5
13. NottinghamNottingham 5 1 2 2 4:5 5
14. Sunderland AFCSunderland 5 1 1 3 6:10 4
15. Crystal PalaceCrystal Palace 5 1 1 3 6:11 4
16. Aston VillaAston Villa 5 1 1 3 4:9 4
17. BournemouthBournemouth 5 0 3 2 6:8 3
18. Coventry CityCoventry 5 1 0 4 1:10 3
19. FulhamFulham 5 0 2 3 5:8 2
20. TottenhamTottenham 5 0 2 3 2:8 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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