ONLINE: Coventry - Newcastle 2:0, krátce po přestávce Horníček znovu inkasuje

Horníček odstartoval nezvykle dlouhý reprezentační sraz utkáním s Chorvatskem (1:2) a ukončil ho zápasem v Anglii (0:3).
Tam se teď coby jednička Newcastlu pokusí o další ligové body. Klub ze severu Anglie je aktuálně jedenáctý, soupeř a nováček soutěže z Coventry je na předposledním místě se třemi body.
Hosté jsou favorité, ale tým pod vedením bývalého známého záložníka Franka Lamparda dokáže potrápit. První vítězství si navíc připsal v minulém kole na hřišti Nottinghamu (1:0).
Newcastle před reprezentační pauzou doma porazil 2:1 jiného nováčka z Hullu.
6. Rudoni
48. Cherif
Rushworth – van Ewijk, Pinnock, Thomas, Dasilva – Yirenkyi, Grimes (C) – Asante, Rudoni, Mason-Clark – Cherif.
Horníček – Miley, Thiaw (C), Botman, Hall – González, Willock – Murphy, Wissa, Barnes – Fernandez-Pardo.
Bentley – Mfuni, Latibeaudiere, Onyeka, Torp, Hamer, Gboho, Sakamoto, Simms.
Pope – Dedić, Schär, Burn, Bamba, Steur, Joelinton, Touré, Osula.
Rozhodčí: Brooks – Davies, WoodPřejít na online reportáž