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ONLINE: Coventry - Newcastle 2:0, krátce po přestávce Horníček znovu inkasuje

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Sledujeme online   20:50aktualizováno  22:06
Lukáš Horníček v pokutovém území fauluje Sidikiho Chérifa z Coventry.

Lukáš Horníček v pokutovém území fauluje Sidikiho Chérifa z Coventry. | foto: Andrew BoyersReuters

Lukáš Horníček se po odpískané penaltě v zápase s Coventry snaží zvrátit...
Lukáš Horníček v pokutovém území fauluje Sidikiho Chérifa z Coventry.
Jack Rudoni z Coventry proměňuje penaltu a překonává Lukáše Horníčka v brance...
Lukáš Horníček v pokutovém území fauluje Sidikiho Chérifa z Coventry.
7 fotografií
Za český národní tým odchytal dva zápasy, teď se brankář Lukáš Horníček vrací do fotbalové Premier League. S Newcastlem hraje v šestém kole u nováčka z Coventry. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.

Horníček odstartoval nezvykle dlouhý reprezentační sraz utkáním s Chorvatskem (1:2) a ukončil ho zápasem v Anglii (0:3).

Tam se teď coby jednička Newcastlu pokusí o další ligové body. Klub ze severu Anglie je aktuálně jedenáctý, soupeř a nováček soutěže z Coventry je na předposledním místě se třemi body.

Hosté jsou favorité, ale tým pod vedením bývalého známého záložníka Franka Lamparda dokáže potrápit. První vítězství si navíc připsal v minulém kole na hřišti Nottinghamu (1:0).

Newcastle před reprezentační pauzou doma porazil 2:1 jiného nováčka z Hullu.

Premier League
6. kolo 12. 10. 2026 21:00
zápas probíhá
Coventry City Coventry City : Newcastle United Newcastle United 2:0 (1:0)
Góly:
6. Rudoni
48. Cherif
Góly:
Sestavy:
Rushworth – van Ewijk, Pinnock, Thomas, Dasilva – Yirenkyi, Grimes (C) – Asante, Rudoni, Mason-Clark – Cherif.
Sestavy:
Horníček – Miley, Thiaw (C), Botman, Hall – González, Willock – Murphy, Wissa, Barnes – Fernandez-Pardo.
Náhradníci:
Bentley – Mfuni, Latibeaudiere, Onyeka, Torp, Hamer, Gboho, Sakamoto, Simms.
Náhradníci:
Pope – Dedić, Schär, Burn, Bamba, Steur, Joelinton, Touré, Osula.

Rozhodčí: Brooks – Davies, Wood

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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7. kolo

Everton vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
17.10. 13:30
  • 3.16
  • 3.79
  • 2.15
Fulham vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
17.10. 16:00
  • 1.70
  • 4.09
  • 4.80
Brentford vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
17.10. 16:00
  • 2.44
  • 3.77
  • 2.70
Manchester City vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
17.10. 16:00
  • 1.22
  • 6.95
  • 11.90
Newcastle United vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
17.10. 18:30
  • 2.12
  • 3.83
  • 3.20
Bournemouth vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
18.10. 15:00
  • 2.02
  • 3.56
  • 3.47
Brighton vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
18.10. 15:00
  • 1.55
  • 4.45
  • 5.12
Leeds United vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
18.10. 15:00
  • 2.45
  • 3.58
  • 2.65
Nottingham vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
18.10. 17:30
  • 5.64
  • 4.09
  • 1.55
Tottenham vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
19.10. 21:00
  • 1.47
  • 4.67
  • 5.85
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

6. kolo

5. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 6 6 0 0 16:5 18
2. ArsenalArsenal 6 5 0 1 10:5 15
3. BrightonBrighton 6 4 1 1 18:5 13
4. BrentfordBrentford 6 2 4 0 12:6 10
5. EvertonEverton 6 2 4 0 8:5 10
6. ChelseaChelsea 6 3 1 2 15:13 10
7. Leeds UnitedLeeds 6 2 3 1 8:5 9
8. Hull CityHull City 6 2 3 1 8:6 9
9. LiverpoolLiverpool 6 2 3 1 7:7 9
10. Ipswich TownIpswich 6 3 0 3 9:12 9
11. Newcastle UnitedNewcastle 5 2 2 1 9:9 8
12. Crystal PalaceCrystal Palace 6 2 1 3 9:12 7
13. Manchester UnitedManchester Utd. 6 1 3 2 9:9 6
14. NottinghamNottingham 6 1 2 3 5:8 5
15. Aston VillaAston Villa 6 1 2 3 6:11 5
16. Sunderland AFCSunderland 6 1 1 4 6:12 4
17. BournemouthBournemouth 6 0 3 3 7:13 3
18. TottenhamTottenham 6 0 3 3 3:9 3
19. Coventry CityCoventry 5 1 0 4 1:10 3
20. FulhamFulham 6 0 2 4 6:10 2

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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