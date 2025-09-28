ONLINE: Aston Villa hraje proti Fulhamu, pak Newcastle přivítá Arsenal

Aston Villa se zatím v novém ročníku překvapivě trápí, v úvodních pěti kolech získala pouhé tři body a vstřelila jen jednu branku. Naproti tomu Fulham se s osmi body pohybuje ve středu tabulky.
Pomalejší rozjezd zažívá také Newcastle, který sice udržel čtyři čistá konta, ale střelecky se mu tolik nedaří. Teď ho čeká Arsenal, který má naopak s deseti góly jeden z nejlepších útoků v soutěži a je mírným favoritem.
Program 6. kola uzavře v pondělí dohrávka Evertonu s West Hamem.
