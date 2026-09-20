ONLINE: Liverpool hraje na Bournemouthu, v akci také City. Poté hrají United

Liverpool je zatím v novém ročníku neporažený, hned třikrát z toho ale remizoval – naposledy doma s Fulhamem. Bournemouth má také tři remízy, k nim ale přidal jednu porážku a je ve spodku tabulky.
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Manchester City je zatím stoprocentní a proti Sunderlandu je favoritem. Ten se však na zápas naladil výhrou 2:1 nad Alkmaarem v Evropské lize.
Leeds je jedním z překvapení aktuálního ročníku, ještě nepohrál, má osm bodů a v pondělní dohrávce rozstřílel Newcastle 4:1. Teď na to chce navázat proti Crystal Palace.
Manchesteru United se v novém ročníku vůbec nedaří, v lize má čtyři body, a v týdnu navíc vypadl z Ligového poháru, když doma promrhal dvoubrankový náskok proti Brightonu. Naproti tomu Fulham usiluje o první výhru.
9. Fernández
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Donnarumma – M. Nunes, Dias (C), Guéhi, Gvardiol – Fernández, Anderson – Semenyo, Cherki, Ndiaye – Haaland.
Roefs – Mukiele, Danso, Ballard, Methalie – Xhaka (C), Sadiki – Meunier, Le Fée, Angulo – Brobbey.
Rulli – Kovačić, Doku, Ajt-Núrí, Búaddí, N. O'Reilly, Allan, Chusanov, Lewis.
Ellborg – Tálibí, Rigg, O'Nien, Alderete, Isidor, Hume, Ahoka, M. Fofana.
8. Methalie
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Petrović – Smith (C), Hill, Silva, Truffert – Adams, Scott – Rayan, Christie, Tavernier – Evanilson.
Alisson – Araújo, van Dijk (C), Jacquet, Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Barcola, Wirtz, Gakpo – Isak.
Di Gregorio – Cook, Soler, Brooks, Gannon-Doak, Diakité, J. Sánchez, Tóth, Jebbison.
Mamardašvili – Gomez, Tsimikas, V. Muñoz, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Koumas, Ngumoha.
Rozhodčí: Oliver – Burt, MainwaringPřejít na online reportáž
Trafford – Elvedi, Muharemović, Justin – Bogle, Stach, Ampadu (C), Tanaka, Gudmundsson – Calvert-Lewin, Okafor.
Benítez – Tomijasu, C. Richards, Canvot – Chalaili, Q. Timber, Wharton (C), Mitchell – Kamada, Pino – Strand Larsen.
Zetterer – D. James, H. Wilson, Aaronson, Nmecha, Bijol, Bahoya, Bard, Grujev.
Matthews – I. Sarr, Lerma, Nketiah, McNeil, Osorio, Doucouré, Mingueza, Chilwell.
Rozhodčí: Herczeg – Wood, Long – Tierney (video)Přejít na online reportáž
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