Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

ONLINE: Liverpool hraje na Bournemouthu, v akci také City. Poté hrají United

Autor: ,
Sledujeme online   14:50

Liverpoolský křídelník Victor Muňoz slaví se spoluhráči vstřelený gól. | foto: Reuters

Zbývající čtyři zápasy pátého kola anglické fotbalové ligy nabízí nedělní program. Od 15 hodin hraje Liverpool na Bournemouthu, Manchester City proti Sunderlandu a Leeds vyzve Crystal Palace. V 17.30 se pak představí Manchester United proti Fulhamu. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Liverpool je zatím v novém ročníku neporažený, hned třikrát z toho ale remizoval – naposledy doma s Fulhamem. Bournemouth má také tři remízy, k nim ale přidal jednu porážku a je ve spodku tabulky.

Nedělní zápasy 5. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Manchester City je zatím stoprocentní a proti Sunderlandu je favoritem. Ten se však na zápas naladil výhrou 2:1 nad Alkmaarem v Evropské lize.

Leeds je jedním z překvapení aktuálního ročníku, ještě nepohrál, má osm bodů a v pondělní dohrávce rozstřílel Newcastle 4:1. Teď na to chce navázat proti Crystal Palace.

Manchesteru United se v novém ročníku vůbec nedaří, v lize má čtyři body, a v týdnu navíc vypadl z Ligového poháru, když doma promrhal dvoubrankový náskok proti Brightonu. Naproti tomu Fulham usiluje o první výhru.

Premier League
5. kolo 20. 9. 2026 15:00
zápas probíhá
Manchester City Manchester City : Sunderland AFC Sunderland AFC 1:1 (-:-)
Góly:
9. Fernández
Góly:
.
Sestavy:
Donnarumma – M. Nunes, Dias (C), Guéhi, Gvardiol – Fernández, Anderson – Semenyo, Cherki, Ndiaye – Haaland.
Sestavy:
Roefs – Mukiele, Danso, Ballard, Methalie – Xhaka (C), Sadiki – Meunier, Le Fée, Angulo – Brobbey.
Náhradníci:
Rulli – Kovačić, Doku, Ajt-Núrí, Búaddí, N. O'Reilly, Allan, Chusanov, Lewis.
Náhradníci:
Ellborg – Tálibí, Rigg, O'Nien, Alderete, Isidor, Hume, Ahoka, M. Fofana.
Žluté karty:
Žluté karty:
8. Methalie

Rozhodčí: Jones – Beswick, Hatzidakis

Přejít na online reportáž
Premier League
5. kolo 20. 9. 2026 15:00
zápas probíhá
Bournemouth Bournemouth : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Sestavy:
Petrović – Smith (C), Hill, Silva, Truffert – Adams, Scott – Rayan, Christie, Tavernier – Evanilson.
Sestavy:
Alisson – Araújo, van Dijk (C), Jacquet, Kerkez – Mac Allister, Szoboszlai – Barcola, Wirtz, Gakpo – Isak.
Náhradníci:
Di Gregorio – Cook, Soler, Brooks, Gannon-Doak, Diakité, J. Sánchez, Tóth, Jebbison.
Náhradníci:
Mamardašvili – Gomez, Tsimikas, V. Muñoz, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Koumas, Ngumoha.

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

Přejít na online reportáž
Premier League
5. kolo 20. 9. 2026 15:00
zápas probíhá
Leeds United Leeds United : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)
Sestavy:
Trafford – Elvedi, Muharemović, Justin – Bogle, Stach, Ampadu (C), Tanaka, Gudmundsson – Calvert-Lewin, Okafor.
Sestavy:
Benítez – Tomijasu, C. Richards, Canvot – Chalaili, Q. Timber, Wharton (C), Mitchell – Kamada, Pino – Strand Larsen.
Náhradníci:
Zetterer – D. James, H. Wilson, Aaronson, Nmecha, Bijol, Bahoya, Bard, Grujev.
Náhradníci:
Matthews – I. Sarr, Lerma, Nketiah, McNeil, Osorio, Doucouré, Mingueza, Chilwell.

Rozhodčí: Herczeg – Wood, Long – Tierney (video)

Přejít na online reportáž
Premier League
5. kolo 20. 9. 2026 17:30
Fulham Fulham : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Bankes – Cook, James

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu

5. kolo

Bournemouth vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
20.9. 15:00
  • 3.05
  • 3.72
  • 2.32
Leeds United vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
20.9. 15:00
  • 1.69
  • 4.08
  • 5.12
Manchester City vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
20.9. 15:00
  • 1.34
  • 5.42
  • 9.53
Fulham vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
20.9. 17:30
  • 3.53
  • 3.90
  • 2.04

6. kolo

Arsenal vs. Leeds United //www.idnes.cz/sport
10.10. 13:30
  • 1.31
  • 5.17
  • 8.89
Sunderland AFC vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 2.79
  • 3.35
  • 2.44
Aston Villa vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 2.62
  • 3.49
  • 2.51
Ipswich Town vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 2.64
  • 3.46
  • 2.51
Chelsea vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
10.10. 16:00
  • 1.82
  • 4.09
  • 3.70
Manchester United vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
10.10. 18:30
  • 1.62
  • 4.39
  • 4.61
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 4 4 0 0 8:2 12
2. ArsenalArsenal 5 4 0 1 8:4 12
3. BrightonBrighton 5 3 1 1 16:5 10
4. BrentfordBrentford 5 2 3 0 10:4 9
5. EvertonEverton 5 2 3 0 6:3 9
6. Leeds UnitedLeeds 4 2 2 0 7:3 8
7. Hull CityHull City 5 2 2 1 6:4 8
8. Newcastle UnitedNewcastle 5 2 2 1 9:9 8
9. ChelseaChelsea 5 2 1 2 10:12 7
10. LiverpoolLiverpool 4 1 3 0 6:4 6
11. Ipswich TownIpswich 5 2 0 3 7:11 6
12. NottinghamNottingham 5 1 2 2 4:5 5
13. Manchester UnitedManchester Utd. 4 1 1 2 7:7 4
14. Sunderland AFCSunderland 4 1 1 2 3:5 4
15. Aston VillaAston Villa 5 1 1 3 4:9 4
16. BournemouthBournemouth 4 0 3 1 6:7 3
17. Crystal PalaceCrystal Palace 4 1 0 3 6:11 3
18. Coventry CityCoventry 5 1 0 4 1:10 3
19. TottenhamTottenham 5 0 2 3 2:8 2
20. FulhamFulham 4 0 1 3 4:7 1

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Zemřel legendární brankář Mikloško. Fotbalistům otevřel cestu do Anglie

Šéf sportovního úseku Luděk Mikloško na předsezonní tiskové konferencí Baníku...

Bojoval statečně, jako pravý chlap. Celých pět dlouhých let. Nehroutil se, nelitoval, v tichosti se rval s osudem a do poslední chvíle pracoval. Až teď ho zrádná nemoc porazila. Luděk Mikloško,...

Ararat - Sparta 1:4, skvělý vstup do Evropy, snění domácích brzy zarazil Guddal

Sparťanský obránce Tobias Guddal slaví trefu v zápase s Araratem.

Od našeho zpravodaje v Arménii Fanoušci Araratu-Armenia před výkopem rozvinuli obří transparent s nápisem „Nikdo nám nemůže zakázat snít“. Sparťanští fotbalisté je pak během pár minut ze snění rychle probrali, úvodní utkání...

Plzeň - Union SG 0:3, domácí na soupeře vůbec neměli, gól dal i český bek Kričfaluši

Hráči Unionu SG se radují z branky.

V uplynulém ročníku Evropské ligy byli jediným mužstvem, které základní částí prošlo bez porážky. Unikátní bilanci plzeňští fotbalisté nezopakují, ve svém úvodním utkání letošní sezony pohárové...

Teplice - Slavia 0:2, vítězný gól má záložník Nowak, zápas přerušil výpadek světel

Sestřih zápasu
Wiktor Nowak slaví se spoluhráči ze Slavie gól do sítě Teplic.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení. V osmém kole vyhráli v Teplicích 2:0 a nadále vedou tabulku. Skóre otevřel Nowak, v závěru si pak vlastní branku vstřelil obránce Vientiess....

Denia povolal Ambrose, Macka i Radostu. Do národního týmu se vrací Král a Sáček

Pavel Nedvěd a Santi Denia na nominační tiskové konferenci

Revoluce se nekoná, ani nové pořádky. Trenér českých fotbalistů Santi Denia oznámil svou první nominaci před zápasy Ligy národů A. Pozvánku obdrželi nováčci Roman Macek, Lukáš Ambros a také teplický...

ONLINE: Olomouc - Sparta 0:0, krátké přerušení, pak Ryneš trefuje břevno

Sledujeme online
Sparťanský obránce Tobias Guddal slaví trefu v zápase s Araratem.

Sparťanští fotbalisté se zatím v Chance Lize trápí. V rámci devátého kola hrají na půdě olomoucké Sigmy. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

20. září 2026  14:06,  aktualizováno  15:11

ONLINE: Jablonec - Zlín 0:1, hosté brzy otevírají skóre, trefuje se Šmiga

Sledujeme online
Jablonecký Matěj Polidar (vlevo) proniká s míčem okolo Miloš Kopečného ze Zlína.

Zlínští fotbalisté v novém ročníku Chance Ligy dosud nezískali jediný bod. Změnit to zkusí v devátém kole na půdě Jablonce. Zápas má výkop v 15 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

20. září 2026  14:30,  aktualizováno  15:03

Hradec Kr. - Teplice 0:2, údery v závěrech poločasů, rozhodl vlastní gól Čiháka

Aktualizujeme
Tepličtí hráči slaví gól proti Hradci.

Na vydařené období z posledních tří zápasů nenavázali, hradečtí fotbalisté doma v zápase 9. ligového kola podlehli Teplicím 0:2. Krátce před pauzou si vstřelil vlastní gól Čihák, v závěru pak výhru...

20. září 2026  12:45,  aktualizováno  14:56

ONLINE: Liverpool hraje na Bournemouthu, v akci také City. Poté hrají United

Sledujeme online
Liverpoolský křídelník Victor Muňoz slaví se spoluhráči vstřelený gól.

Zbývající čtyři zápasy pátého kola anglické fotbalové ligy nabízí nedělní program. Od 15 hodin hraje Liverpool na Bournemouthu, Manchester City proti Sunderlandu a Leeds vyzve Crystal Palace. V 17.30...

20. září 2026  14:50

Fotbalisté Žižkova přehráli Třinec a natáhli svou bodovou šňůru ve druhé lize

ilustrační snímek

Fotbalisté Žižkova porazili doma v 9. kole druhé ligy nováčka z Třince 3:0. Viktoria, která bodovala v soutěži potřetí v řadě a podruhé za sebou vyhrála, se díky tomu posunula na 10. místo neúplné...

20. září 2026  12:35

Vorlický poprvé v základu: Začíná mi druhá kariéra, štvou mě hejty lidí na sítích

Lukáš Vorlický ze Slovácka napřahuje ke střele, brání ho Michal Frydrych z...

Českou ligu hraje se zdravotními přestávkami tři sezony. V základní sestavě ale debutoval až ve svém 18. startu. Na hřišti přitom ofenzivní klenot fotbalového Slovácka Lukáš Vorlický vydržel...

20. září 2026  11:11

Šulc přispěl další asistencí k drtivému vítězství Lyonu nad Rennes

Pavel Šulc (vpravo) z Lyonu v duelu s Rennes, brání Abdelhamid Ait Boudlal a...

Pavel Šulc ve francouzské fotbalové lize přispěl asistencí k vítězství Lyonu 4:0 nad Rennes. Olympique se posunul na druhé místo neúplné tabulky a v Ligue 1 zůstává neporažený.

19. září 2026  23:16

Kinský dostal tři góly a Tottenham je v pásmu sestupu, Horníček slavil výhru

Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu inkasuje od Johana Manzambiho z Aston Villy...

Pět zápasů nabídl sobotní program anglické fotbalové ligy. Tottenham v sestavě s brankářem Antonínem Kinským nestačil doma na Aston Villu 2:3 a propadl se do pásma sestupu. Další český gólman Lukáš...

19. září 2026  18:01,  aktualizováno  20:53

Výhra a gól. Krčík po debutu za Pardubice: Tak jsem si premiéru představoval

Brankář Bohemians Tomáš Frühwald zasahuje před Dávidem Krčíkem z Pardubic.

Přišel jako velká posila do obrany, při svém debutu ale Dávid Krčík pardubickým fotbalistům výrazně pomohl v útoku. Už ve 3. minutě zápasu s Bohemians 1905 vstřelil úvodní branku, jež přispěla k...

19. září 2026  20:33

Čtyři body za týden jsou pozitivní impuls, těšil se Nádvorník z remízy s Libercem

Kouč brněnského Artisu Roman Nádvorník povzbuzuje své svěřence v derby se...

Premiérový prvoligový bod z domácí půdy vybojoval brněnský Artis proti libereckým fotbalistům. Trenér Roman Nádvorník ocenil zlepšený výkon mužstva, defenzivní práci i nulu vzadu. Nováček soutěže při...

19. září 2026  19:52

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Slovácko - Baník 2:2, domácí dál čekají na výhru, hosté v závěru srovnali

Sestřih zápasu
Fotbalisté Ostravy se radují z vyrovnávacího gólu v zápase proti Slovácku

Dvěma góly v rychlém sledu se krátce po poločase dostali do vedení, první výhru do ligové tabulky si však hráči Slovácka nepřipsali. Ostravský Baník v 87. minutě srovnal a utkání 9. kola skončilo...

19. září 2026  19:51

Z Mostu za sluncem. Jak se žije českým dorostencům ve Španělsku

Anton (vlevo) a Nikolas Stehlíkovi hrají za španělský Alhendín

Před pár týdny nastoupil coby první Čech obou českých rodičů v první dorostenecké lize ve Španělsku. Teď dal v soutěži i první gól. A dostal se do sestavy kola. Kdo je talentovaný Nikolas Stehlík?...

19. září 2026  18:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet