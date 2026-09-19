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ONLINE: Tottenham v Kinským hraje proti Aston Ville, pak v akci Arsenal či Newcastle

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Sledujeme online   13:20aktualizováno  14:38

Brankář Antonín Kinský z Tottenhamu zasahuje v utkání proti Evertonu. | foto: Reuters

Pět zápasů nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Už ve 13.30 hraje Tottenham doma s Aston Villou, v 16 hodin pak nastoupí třeba Arsenal proti Brightonu či Newcastle proti Hullu. Od 18.30 pak Nottingham vyzve Coventry. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Tottenham zatím v nové sezoně stále čeká na výhru, v minulých dvou kolech alespoň zapsal první dva body za dvě remízy. Aston Villa je na tom ještě hůř, jelikož má pouze bod.

Sobotní zápasy 5. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Arsenal coby obhájce titulu je dosud stoprocentní, teď ho však čeká rozjetý a nepříjemný Brighton, který naposledy deklasoval nováčka z Coventry vysoko 5:0.

Překvapivě vysoko je naopak jiný nováček Hull, jenž dosud neprohrál a až v minulém kole inkasoval první dva góly. Teď ho čeká trápící se Newcastle.

Od 16 hodin pak hraje jiný nováček Ipswich na Evertonu, od 18.30 pak půjde do akce zmíněné Coventry na půdě Nottinghamu.

Zbylé čtyři zápasy pátého kola se hrají v neděli.

Premier League
5. kolo 19. 9. 2026 13:30
zápas probíhá
Tottenham Tottenham : Aston Villa Aston Villa 1:1 (0:1)
Góly:
.
Góly:
45+4. Manzambi
Sestavy:
Kinský – Porro (19. A. Gray), van Hecke, van de Ven (C), Robertson – Bentancur, Tonali – Savinho, M. Fernandes (46. Kudus), Marmúš – Solanke.
Sestavy:
Suzuki – Wan-Bissaka (46. Cash), Lindelöf, Mings, Ruggeri – Kamara, Gomes – McGinn (C), Buendía, Manzambi – Jackson.
Náhradníci:
Dúbravka – Adarabioyo, Senesi, Gallagher, Maddison, Udogie, Bergvall.
Náhradníci:
J. Wright – Harwood-Bellis, Barkley, Garnacho, Abraham, Mbaye, Bogarde, Hemmings.
Žluté karty:
45+7. van de Ven
Žluté karty:
46. Jackson

Rozhodčí: Barrott – Nunn, Betts

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Premier League
5. kolo 19. 9. 2026 16:00
Brighton Brighton : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)
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Premier League
5. kolo 19. 9. 2026 16:00
Newcastle United Newcastle United : Hull City Hull City 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Harrington – Holmes, Wilkes

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Premier League
5. kolo 19. 9. 2026 16:00
Everton Everton : Ipswich Town Ipswich Town 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Attwell – Smith, Meredith

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Premier League
5. kolo 19. 9. 2026 18:30
Nottingham Nottingham : Coventry City Coventry City 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Gillett – Davies, Greenhalgh.

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5. kolo

Newcastle United vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:00
  • 1.62
  • 4.47
  • 5.31
Brighton vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:00
  • 4.97
  • 3.99
  • 1.73
Everton vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:00
  • 1.83
  • 3.87
  • 4.47
Nottingham vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
19.9. 18:30
  • 1.64
  • 4.08
  • 5.59
Leeds United vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
20.9. 15:00
  • 1.72
  • 4.06
  • 4.93
Manchester City vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
20.9. 15:00
  • 1.31
  • 5.73
  • 10.20
Bournemouth vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
20.9. 15:00
  • 3.17
  • 3.96
  • 2.17
Fulham vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
20.9. 17:30
  • 3.48
  • 3.77
  • 2.03

6. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

5. kolo

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 4 4 0 0 8:1 12
2. Manchester CityManchester City 4 4 0 0 8:2 12
3. BrentfordBrentford 5 2 3 0 10:4 9
4. Leeds UnitedLeeds 4 2 2 0 7:3 8
5. Hull CityHull City 4 2 2 0 5:2 8
6. BrightonBrighton 4 2 1 1 13:5 7
7. ChelseaChelsea 5 2 1 2 10:12 7
8. LiverpoolLiverpool 4 1 3 0 6:4 6
9. EvertonEverton 4 1 3 0 5:3 6
10. Ipswich TownIpswich 4 2 0 2 7:10 6
11. NottinghamNottingham 4 1 2 1 4:4 5
12. Newcastle UnitedNewcastle 4 1 2 1 7:8 5
13. Manchester UnitedManchester Utd. 4 1 1 2 7:7 4
14. Sunderland AFCSunderland 4 1 1 2 3:5 4
15. BournemouthBournemouth 4 0 3 1 6:7 3
16. Crystal PalaceCrystal Palace 4 1 0 3 6:11 3
17. TottenhamTottenham 4 0 2 2 0:5 2
18. FulhamFulham 4 0 1 3 4:7 1
19. Aston VillaAston Villa 4 0 1 3 1:7 1
20. Coventry CityCoventry 4 0 0 4 0:10 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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