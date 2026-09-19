ONLINE: Tottenham v Kinským hraje proti Aston Ville, pak v akci Arsenal či Newcastle

Tottenham zatím v nové sezoně stále čeká na výhru, v minulých dvou kolech alespoň zapsal první dva body za dvě remízy. Aston Villa je na tom ještě hůř, jelikož má pouze bod.
Sobotní zápasy 5. kola Premier League ONLINE
Všechna utkání sledujeme minutu po minutě
Arsenal coby obhájce titulu je dosud stoprocentní, teď ho však čeká rozjetý a nepříjemný Brighton, který naposledy deklasoval nováčka z Coventry vysoko 5:0.
Překvapivě vysoko je naopak jiný nováček Hull, jenž dosud neprohrál a až v minulém kole inkasoval první dva góly. Teď ho čeká trápící se Newcastle.
Od 16 hodin pak hraje jiný nováček Ipswich na Evertonu, od 18.30 pak půjde do akce zmíněné Coventry na půdě Nottinghamu.
Zbylé čtyři zápasy pátého kola se hrají v neděli.
.
45+4. Manzambi
Kinský – Porro (19. A. Gray), van Hecke, van de Ven (C), Robertson – Bentancur, Tonali – Savinho, M. Fernandes (46. Kudus), Marmúš – Solanke.
Suzuki – Wan-Bissaka (46. Cash), Lindelöf, Mings, Ruggeri – Kamara, Gomes – McGinn (C), Buendía, Manzambi – Jackson.
Dúbravka – Adarabioyo, Senesi, Gallagher, Maddison, Udogie, Bergvall.
J. Wright – Harwood-Bellis, Barkley, Garnacho, Abraham, Mbaye, Bogarde, Hemmings.
45+7. van de Ven
46. Jackson
Rozhodčí: Barrott – Nunn, BettsPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Harrington – Holmes, WilkesPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Attwell – Smith, MeredithPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Gillett – Davies, Greenhalgh.Přejít na online reportáž