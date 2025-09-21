ONLINE: Bournemouth hraje na Newcastlu, večer šlágr City proti Arsenalu

Šlágrem 5. kola anglické fotbalové ligy je střet Arsenalu s Manchesterem City, který má výkop v 17.30. Ještě předtím, od 15 hodin, nastoupí Bournemouth proti Newcastlu a Aston Villa na Sunderlandu. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

Útočník Erling Haaland z Manchesteru City hlavičkuje před Gabrielem z Arsenalu. | foto: Reuters

Arsenal dosud získal devět bodů a prohrál pouze na půdě obhájců z Liverpoolu, kde navíc rozhodl až gólem z přímého kopu v závěru Szoboszlai. To Manchester City už prohrál dvakrát, naposledy však přesvědčivě porazil 3:0 United v derby.

Nedělní zápasy 5. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Bournemouth zatím patří k největším překvapením sezony. Po porážce 2:4 na Liverpoolu v prvním kole totiž třikrát vyhrál a pohybuje se na předních příčkách tabulky. Naproti tomu Brightonu se kromě výhry nad City (2:1) příliš nedaří.

A nedaří se ani Aston Ville, která v úvodních čtyřech kolech získala dva body a nevstřelila jediný gól. Poradí si proti nováčkovi ze Sunderlandu?

Premier League
5. kolo 21. 9. 2025 15:00
zápas probíhá
Bournemouth Bournemouth : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Petrović – Á. Jiménez, Diakité, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Semenyo, Tavernier, Brooks (C) – Evanilson.
Sestavy:
Pope – Thiaw, Botman, Burn (C) – Livramento, Willock, Miley, Tonali, Hall – J. Murphy, Woltemade.
Náhradníci:
W. Dennis – Adlí, Christie, Kluivert, Kroupi, Doak, Hill, Soler, Milosavljević.
Náhradníci:
Ramsdale – H. Barnes, Guimarães, Elanga, Joelinton, Lascelles, Krafth, Osula, Trippier.

Rozhodčí: Jones – Davies, Greenhalgh

Premier League
5. kolo 21. 9. 2025 15:00
zápas probíhá
Sunderland AFC Sunderland AFC : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)
Sestavy:
Roefs – Hume, Mukiele, Alderete, Mandava – Rigg, Xhaka (C), Sadiki – Talbi, Isidor, Le Fée.
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Mings, Digne – McGinn (C), Kamara – Buendía, Rogers, Guessand – Watkins.
Náhradníci:
A. Patterson – Ballard, Geertruida, Neil, Brobbey, Adingra, Mayenda, B. Traoré, Masuaku.
Náhradníci:
Bizot – Lindelöf, Torres, Maatsen, Bogarde, Jimoh, Elliott, Malen, Sancho.

Rozhodčí: Barrott – Wood, Smith

Premier League
5. kolo 21. 9. 2025 17:30
Arsenal Arsenal : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. LiverpoolLiverpool 5 5 0 0 11:5 15
2. TottenhamTottenham 5 3 1 1 10:3 10
3. ArsenalArsenal 4 3 0 1 9:1 9
4. Crystal PalaceCrystal Palace 5 2 3 0 6:2 9
5. BournemouthBournemouth 4 3 0 1 6:5 9
6. ChelseaChelsea 5 2 2 1 10:5 8
7. FulhamFulham 5 2 2 1 6:5 8
8. Sunderland AFCSunderland 4 2 1 1 5:3 7
9. EvertonEverton 5 2 1 2 6:5 7
10. Manchester UnitedManchester Utd. 5 2 1 2 6:8 7
11. Leeds UnitedLeeds 5 2 1 2 4:7 7
12. Manchester CityManchester City 4 2 0 2 8:4 6
13. Newcastle UnitedNewcastle 4 1 2 1 3:3 5
14. BrightonBrighton 5 1 2 2 6:8 5
15. NottinghamNottingham 5 1 2 2 5:9 5
16. Burnley FCBurnley 5 1 1 3 5:8 4
17. BrentfordBrentford 5 1 1 3 6:10 4
18. West HamWest Ham 5 1 0 4 5:13 3
19. Aston VillaAston Villa 4 0 2 2 0:4 2
20. WolverhamptonWolves 5 0 0 5 3:12 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

21. září 2025  12:50,  aktualizováno  15:07

