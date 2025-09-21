ONLINE: Bournemouth hraje na Newcastlu, večer šlágr City proti Arsenalu

Arsenal dosud získal devět bodů a prohrál pouze na půdě obhájců z Liverpoolu, kde navíc rozhodl až gólem z přímého kopu v závěru Szoboszlai. To Manchester City už prohrál dvakrát, naposledy však přesvědčivě porazil 3:0 United v derby.
Bournemouth zatím patří k největším překvapením sezony. Po porážce 2:4 na Liverpoolu v prvním kole totiž třikrát vyhrál a pohybuje se na předních příčkách tabulky. Naproti tomu Brightonu se kromě výhry nad City (2:1) příliš nedaří.
A nedaří se ani Aston Ville, která v úvodních čtyřech kolech získala dva body a nevstřelila jediný gól. Poradí si proti nováčkovi ze Sunderlandu?
Petrović – Á. Jiménez, Diakité, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Semenyo, Tavernier, Brooks (C) – Evanilson.
Pope – Thiaw, Botman, Burn (C) – Livramento, Willock, Miley, Tonali, Hall – J. Murphy, Woltemade.
W. Dennis – Adlí, Christie, Kluivert, Kroupi, Doak, Hill, Soler, Milosavljević.
Ramsdale – H. Barnes, Guimarães, Elanga, Joelinton, Lascelles, Krafth, Osula, Trippier.
Rozhodčí: Jones – Davies, GreenhalghPřejít na online reportáž
Roefs – Hume, Mukiele, Alderete, Mandava – Rigg, Xhaka (C), Sadiki – Talbi, Isidor, Le Fée.
E. Martínez – Cash, Konsa, Mings, Digne – McGinn (C), Kamara – Buendía, Rogers, Guessand – Watkins.
A. Patterson – Ballard, Geertruida, Neil, Brobbey, Adingra, Mayenda, B. Traoré, Masuaku.
Bizot – Lindelöf, Torres, Maatsen, Bogarde, Jimoh, Elliott, Malen, Sancho.
Rozhodčí: Barrott – Wood, SmithPřejít na online reportáž