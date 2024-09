Vypjatý šlágr odstartoval kuriozitou. Se sudím příště nemluvíme, zuřil Guardiola

Walker i další muži v modrém se ihned po krásné Calafioriho trefě, kterou srovnal na 1:1, seběhli okolo sudího. Zatímco se hráči Arsenalu v hloučku u laviček radovali, Guardiola zuřivě nakopl sedačku.

„Nejdřív jsem byl na Kyla naštvaný, ale on byl v právu. Rozhodčí si ho zavolal, aby si s ním promluvil a v takových případech máme připravenou změnu formace na čtyři obránce. Jenže na to vůbec nebyl čas,“ soptil Guardiola před mikrofonem televize Sky Sports.

Od nové sezony platí, že s rozhodčím smí diskutovat pouze kapitáni týmů. Pokud má pásku brankář, jeho roli převezme některý z hráčů v poli.

U krajních obránců, kteří musí často přeběhnout velkou část hřiště, však pravidla podobné situace nijak neřeší. Rozhodčí Michael Oliver se tak chyby nedopustil.

„Ale když si vás sudí zavolá, měl by vám pak dát čas, abyste se vrátili na svou pozici. Pokud to neudělají, už se s nimi bavit nebudeme,“ pravil Guardiola.

Touhle kuriozitou nicméně vypjatý zápas teprve odstartoval, další diskutované momenty následovaly ještě v první půli.

Třeba druhý gól hostů: Gabriel po Sakově rohu v úvodu nastavení přehlavičkoval všechny bránící hráče a otočil skóre ve prospěch Arsenalu. Hráči City se opět hněvali, reklamovali faul Martinelliho, jenž se postavil do cesty brankáři Edersonovi. Ale marně, VAR branku posvětil.

„U prvního gólu si rozhodčí zavolal našeho kapitána a nedal mu čas se vrátit, u toho druhého už tradičně zabránili našemu brankáři v zákroku a prošlo jim to,“ postěžoval si záložník Silva.

O pár minut později zase cítili křivdu hosté: Trossard, který dostal první kartu za přidržení Sávia, tvrdě vrazil do Silvy a následně odkopl míč, za což si vysloužil druhou žlutou a zápas pro něj skončil.

„Byli jsme efektivnější a šli do vedení 2:1. Jenže pak se staly dva velmi podobné incidenty, které měly odlišné vyústění,“ narážel trenér Mikel Arteta na okamžik, kdy Doku kopnul do balonu před rozehrávkou Arsenalu a trest nedostal. „Pak se z toho stal zápas, na který nikdo nechce koukat.“

Pro Arsenal to mimochodem bylo druhé vyloučení za podobný incident. Proti Brightonu (1:1) viděl pro změnu červenou Rice, který před rozehrávkou přímého kopu poslal balon mimo hřiště. „Mou prací není soudit, co se stalo. Ale je to podruhé v pěti zápasech, což je opravdu zneklidňující,“ přidal Arteta.

Londýnský klub tak čekala náročná šichta: 45 minut v početním oslabení na hřišti Manchesteru City. Přesto nebyl daleko od zisku senzačních tří bodů. Soupeři dovolil minimum velkých šancí, vykrýval volné prostory a vzadu se mohl spolehnout na brankáře Rayu.

V samotném závěru nicméně inkasoval, když se po odrazu ve vápně dostal k poslední střele utkání střídající Stones a rozvlnil síť.

„Jenom jeden tým přijel hrát fotbal. Druhý se snažil dostat na hranici toho, co jim ještě rozhodčí dovolí,“ rýpl si pak Silva. „Dělají to už několik let, počítali jsme s tím. Kouskují hru a ničí tempo zápasu. Můžete tomu říkat chytrost nebo neférová hra, záleží na úhlu pohledu,“ přidal Stones.

„Proti jedenácti hráčům to je náročné, v podstatě nemožné. Byli jsme pod obrovským tlakem a bránili se šesti hráči ve vápně jednu situaci za druhou. Co víc k tomu říct,“ krčil rameny Arteta. Pro fanoušky to příliš pohledný druhý poločas nebyl, měl však Arsenal na výběr? Otevřenější průběh by hrál do karet soupeři v přesilovce.

Po gólu emoce vypěnily naplno. Haaland hodil míčem po Gabrielovi, načež se strhla hromadná strkanice, která pokračovala i po závěrečném hvizdu.

Už takhle napjatou atmosféru pak na tiskové konferenci přiživil Silva: „Víte jaký je rozdíl v naší rivalitě s Liverpoolem a Arsenalem? Liverpool získal ligový titul i trofej v Lize mistrů, navíc se proti nám pokaždé snaží vyhrát.“

City s Arsenalem patří i letos k hlavním favoritům na titul, v tabulce je po pěti kolech dělí dva body. Pokud do bojů nepromluví ještě zmíněný Liverpool či třeba Aston Villa, rozdají si to mezi sebou stejně jako v předchozích dvou letech. Vzájemná nevraživost v tuhle chvíli nemůže být větší.

