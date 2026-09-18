ONLINE: Předehrávka anglické ligy, Chelsea hraje na stadionu Brentfordu

Oba týmy v tabulce dělí jediný bod.
Chelsea jich má sedm, když na dvě výhry navázala porážkou s Arsenalem a naposledy remízou 2:2 proti Hullu.
Brentford je neporažený, po výhře nad Tottenhamem ale třikrát za sebou remizoval.
V minulé sezoně Brentford doma s Chelsea remizoval, ta pak ve druhém utkání zvítězila. Jak dopadne páteční střetnutí?
Kelleher – Kayode, Schuster, Ajer, Lewis-Potter – Jarmoljuk, Janelt (C) – Anthony, Damsgaard, Schade – Thiago.
Martínez – Fofana, Lacroix, Colwill (C) – Neto, Henderson, Barco, Chavarría – Palmer, Rogers – Welbeck.
Balcombe – Hickey, Henry, Diouf, Fredrick, Sangaré, Carvalho, Ouattara, Wilson.
Penders – Acheampong, Gusto, Hato, Lavia, Nicoll-Jazuli, Gittens, Willian, Quenda.
Rozhodčí: Madley – Hopton, TaylorPřejít na online reportáž