ONLINE: Arsenal čelí Nottinghamu, dočká se Krejčí debutu proti Newcastlu?

První utkání proseděl na lavičce, dostane se tentokrát český obránce Ladislav Krejčí do hry? Ještě než fotbalisté Wolverhamptonu rozehrají utkání čtvrtého kola Premier League v Newcastlu, bojuje doma Arsenal s Nottinghamem. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Eberechi Eze při svém debutu debutu v dresu Arsenalu na hřišti Liverpoolu. | foto: Reuters

Na první Krejčího minuty v Premier League se čeká už od konce srpna, nicméně šanci proti Evertonu (2:3) nedostal kvůli nečekanému zranění jiného spoluhráče.

Do hry by se tak mohl dostat v Newcastlu, kde se Wolves pokusí o první ligové body, dosud třikrát padli.

Krejčí během reprezentační pauzy odehrál celý duel v Černé Hoře (2:0), na přípravný zápas se Saúdskou Arábií (1:1) dostal od trenérů volno.

Dohromady se v sobotu hraje osm utkání nejvyšší anglické ligy. Kromě dvou zmíněných jde do akce také West Ham proti Tottenhamu s Čechy Tomášem Součkem na jedné straně a Antonínem Kinským na druhé.

Představí se také Fulham s Leedsem, Everton s Aston Villou, Crystal Palace se Sunderlandem, Bournemouth s Brightonem a večer také Brentford s Chelsea.

Premier League
4. kolo 13. 9. 2025 13:30
Arsenal Arsenal : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Raya – Timber, C. Mosquera, Magalhães, Calafiori – Ødegaard (C), Zubimendi, Merino – Madueke, Gyökeres, Eze.
Sestavy:
Sels – N. Williams, Murillo, Milenković, Morato – Sangaré, E. Anderson – Ndoye, Gibbs-White (C), Hudson-Odoi – Wood.
Náhradníci:
Arrizabalaga – White, Hincapié, Lewis-Skelly, Rice, Dowman, Nwaneri, Martinelli, Trossard.
Náhradníci:
Boly, Savona, Luiz, Hutchinson, Yates, McAtee, Kalimuendo.

Rozhodčí: England – Ledger, Greenhalgh

Premier League
4. kolo 13. 9. 2025 16:00
Newcastle United FC Newcastle United FC : Wolverhampton Wolverhampton 0:0 (-:-)
Premier League
4. kolo 13. 9. 2025 18:30
West Ham West Ham : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Gillett – Davies, Meredith

Premier League
4. kolo 13. 9. 2025 16:00
Everton Everton : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Hooper – Holmes, Long – Kitchen

Premier League
4. kolo 13. 9. 2025 16:00
Bournemouth Bournemouth : Brighton Brighton 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Bankes – Smart, Wilkes

Premier League
4. kolo 13. 9. 2025 16:00
Fulham Fulham : Leeds United FC Leeds United FC 0:0 (-:-)
Premier League
4. kolo 13. 9. 2025 16:00
Crystal Palace Crystal Palace : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)
Premier League
4. kolo 13. 9. 2025 21:00
Brentford Brentford : Chelsea Chelsea 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Hopton

4. kolo

Arsenal vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
13.9. 13:30
  • 1.43
  • 4.87
  • 7.64
Newcastle United FC vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
13.9. 16:00
  • 1.39
  • 4.87
  • 9.08
Fulham vs. Leeds United FC //www.idnes.cz/sport
13.9. 16:00
  • 2.00
  • 3.56
  • 4.03
Everton vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
13.9. 16:00
  • 2.65
  • 3.38
  • 2.83
Crystal Palace vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
13.9. 16:00
  • 1.75
  • 3.69
  • 5.33
Bournemouth vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
13.9. 16:00
  • 2.37
  • 3.66
  • 3.00
West Ham vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
13.9. 18:30
  • 3.44
  • 3.67
  • 2.15
Brentford vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
13.9. 21:00
  • 4.07
  • 3.81
  • 1.92
Burnley FC vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
14.9. 15:00
  • 8.80
  • 5.70
  • 1.32
Manchester City FC vs. Manchester United FC //www.idnes.cz/sport
14.9. 17:30
  • 1.78
  • 4.09
  • 4.23
3. kolo

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 8:4 9
2. ChelseaChelsea 3 2 1 0 7:1 7
3. ArsenalArsenal 3 2 0 1 6:1 6
4. TottenhamTottenham 3 2 0 1 5:1 6
5. Sunderland AFCSunderland 3 2 0 1 5:3 6
5. EvertonEverton 3 2 0 1 5:3 6
7. BournemouthBournemouth 3 2 0 1 4:4 6
8. Crystal PalaceCrystal Palace 3 1 2 0 4:1 5
9. Manchester UnitedManchester Utd. 3 1 1 1 4:4 4
10. NottinghamNottingham 3 1 1 1 4:5 4
11. BrightonBrighton 3 1 1 1 3:4 4
12. Leeds UnitedLeeds 3 1 1 1 1:5 4
13. Manchester CityManchester City 3 1 0 2 5:4 3
14. Burnley FCBurnley 3 1 0 2 4:6 3
15. BrentfordBrentford 3 1 0 2 3:5 3
16. West HamWest Ham 3 1 0 2 4:8 3
17. Newcastle UnitedNewcastle 3 0 2 1 2:3 2
18. FulhamFulham 3 0 2 1 2:4 2
19. Aston VillaAston Villa 3 0 1 2 0:4 1
20. WolverhamptonWolves 3 0 0 3 2:8 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20. : Sestup

