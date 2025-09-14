ONLINE: Liverpool čelí nováčkovi, pak šlágr Manchester City proti United

Zatím zůstávají stoprocentní, byť párkrát měli namále. Fotbalisté mistrovského Liverpoolu hrají ve čtvrtém kole anglické Premier League s nováčkem z Burnley. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 15 hodin.

Liverpoolský Dominik Szoboszlai se raduje ze svého gólu. | foto: Reuters

Nejdřív Liverpool promarnil dvougólové vedení nad Bournemouthem (4:2), pak si nechal vzít náskok i na Newcastlu (3:2). Oba zápasy nakonec rozsekl v posledních minutách nastavení.

Jen zápas s Arsenalem (1:0) měl trochu klidnější průběh. Přesto může být mistr za devět bodů víc než rád.

Teď ho čeká zápas s Burnley, jedním ze tří nováčků, které má zatím tři body díky vítězství nad Sunderlandem (2:0), dalším postupujícím ze druhé ligy.

V podvečerním utkání přijde na řadu městský šlágr mezi Manchesterem City a sousedním United. Právě klub s rudým ďáblem ve znaku má v tabulce o bod více. Svěřenci kouče Pepa Guardioly vyhráli jen úvodní utkání ve Wolverhamptonu (4:0), jenže pak nezvládli duely s Tottenhamem (0:2) i v Brightonu (1:2).

Premier League
4. kolo 14. 9. 2025 15:00
zápas probíhá
Burnley FC Burnley FC : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Sestavy:
Dúbravka – Walker, Ekdal, Estève, Hartman – Cullen (C), Ugochukwu – Tchaouna, Laurent, Anthony – Foster.
Sestavy:
Alisson – Szoboszlai, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Saláh, Wirtz, Gakpo – Ekitiké.
Náhradníci:
Weiß – Worrall, Humphreys, Pires, Flemming, Medžbrí, Edwards, Florentino, Broja.
Náhradníci:
Mamardašvili – Frimpong, Gomez, Robertson, Bradley, Endō, Nyoni, Ngumoha, Chiesa.
Žluté karty:
16. Ugochukwu
Žluté karty:
22. Kerkez

Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring

Premier League
4. kolo 14. 9. 2025 17:30
Manchester City FC Manchester City FC : Manchester United FC Manchester United FC 0:0 (-:-)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 4 3 0 1 9:1 9
2. TottenhamTottenham 4 3 0 1 8:1 9
3. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 8:4 9
4. BournemouthBournemouth 4 3 0 1 6:5 9
5. ChelseaChelsea 4 2 2 0 9:3 8
6. Sunderland AFCSunderland 4 2 1 1 5:3 7
6. EvertonEverton 4 2 1 1 5:3 7
8. Crystal PalaceCrystal Palace 4 1 3 0 4:1 6
9. Newcastle UnitedNewcastle 4 1 2 1 3:3 5
10. FulhamFulham 4 1 2 1 3:4 5
11. Manchester United FCManchester Utd. 3 1 1 1 4:4 4
12. BrentfordBrentford 4 1 1 2 5:7 4
13. BrightonBrighton 4 1 1 2 4:6 4
14. NottinghamNottingham 4 1 1 2 4:8 4
15. Leeds United FCLeeds 4 1 1 2 1:6 4
16. Manchester City FCManchester City 3 1 0 2 5:4 3
17. Burnley FCBurnley 3 1 0 2 4:6 3
18. West HamWest Ham 4 1 0 3 4:11 3
19. Aston VillaAston Villa 4 0 2 2 0:4 2
20. WolverhamptonWolves 4 0 0 4 2:9 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20. : Sestup

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Děs na fotbale. Sedmnáctiletého rozhodčího Dominika Svobodu při sobotním zápase dorostenců mezi domácím Mezibořím a Ervěnicemi – Jirkovem chytil pod krkem a škrtil trenér hostů Lukáš Rusník. Zápas se...

Česko - S. Arábie 1:1, fotbalisté předvedli málo, o výhru přišli v poslední minutě

Čeští fotbalisté moc zábavy fanouškům v Hradci Králové nenabídli, i tak v přípravném utkání proti Saúdské Arábii směřovali k dietnímu vítězství, ale v poslední minutě o něj přišli po krásné střele z...

Fotbalové přestupy ONLINE: Bilbao na Slavii vyrukuje s posilou z an-Nasru

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období skončilo. Jak se trh s hráči pohne mimo oficiální tranfserová okna? To všechno sledujeme online.

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Nejvyšší španělskou soutěž požádali, aby mohli první tři zápasy nového ročníku odehrát na hřištích soupeřů. Jenže ani k tomu čtvrtému ještě barcelonští fotbalisté nenastoupí na slavném Camp Nou,...

Velké návraty i posily na poslední chvíli. Připomeňte si nejzajímavější přestupy ligy

O týden později než ve většině evropských soutěží, i v české fotbalové lize ale také oficiálně skončilo přestupové období. Týmy ještě v posledních hodinách dotahovaly posily, ať už za velké peníze...

ONLINE: Bohemians - Slovácko, udrží domácí šňůru bez porážky?

Sledujeme online

Tři soutěžní zápasy zatím fotbalisté Bohemians drží bez porážky. Prodlouží si sérii i v osmém ligovém kole proti Slovácku? Souboj uprostřed tabulky sledujte v podrobné online reportáži od 15:30.

14. září 2025  15:20

Jablonec - Pardubice 3:2, drtivý úvod, pak stíhací jízda. Pardubice zůstávají poslední

Nejzábavnější tým ligy? Mladá Boleslav! Gólů jako v hokeji, divoké přestřelky

Možná je dobře, že ligový debutant Aleš Majer má sestřih na Kojaka. Jinak by asi trenér fotbalové Mladé Boleslavi z bláznivých přestřelek zešedivěl. Jeho parta je, přinejmenším co se týče gólů,...

14. září 2025  14:57

14. září 2025  15:17

Nejzábavnější tým ligy? Mladá Boleslav! Gólů jako v hokeji, divoké přestřelky

Možná je dobře, že ligový debutant Aleš Majer má sestřih na Kojaka. Jinak by asi trenér fotbalové Mladé Boleslavi z bláznivých přestřelek zešedivěl. Jeho parta je, přinejmenším co se týče gólů,...

14. září 2025  14:57

ONLINE: Liverpool čelí nováčkovi, pak šlágr Manchester City proti United

Sledujeme online

Postrach domácích týmů. Zbrojovka suverénně vyhrála na Žižkově

Fotbalisté Zbrojovky Brno v 9. kole druhé ligy zvítězili 4:1 na Žižkově a posunuli se na druhé místo neúplné tabulky. Na vedoucí Táborsko ztrácejí dva body, mají ale zápas k dobru. Viktoria je šestá.

14. září 2025  12:17

14. září 2025  14:48

Postrach domácích týmů. Zbrojovka suverénně vyhrála na Žižkově

Fotbalisté Zbrojovky Brno v 9. kole druhé ligy zvítězili 4:1 na Žižkově a posunuli se na druhé místo neúplné tabulky. Na vedoucí Táborsko ztrácejí dva body, mají ale zápas k dobru. Viktoria je šestá.

14. září 2025  12:17

Pískot mě mrzí. Kolegové si mysleli, že jsem bláznivý, líčil plzeňský kouč Koubek

Díky trefě Durosinmiho z první půle vedli 1:0 a od 68. minuty hráli v přesilovce, neboť soupeř přišel o dva vyloučené hráče. Přesto se fotbalisté Plzně doma proti Olomouci o hubenou výhru strachovali...

14. září 2025  8:25

Trpišovský: Herně i fyzicky jsme tam, kde být potřebujeme. Cham? Zatím je vykulený

Byl hodně spokojený. „Když rychle pátrám v paměti, nepamatuju od nás tak dobrý výkon po reprezentační přestávce,“ řekl slávistický trenér Jindřich Trpišovský po sobotním skalpu nepříjemné Karviné...

14. září 2025  7:59

Krejčího debut: zaujal patičkou i změnou pozice. Byl vděčný, kouč ho pochválil

Bránil, útočil, fauloval i bavil. Bylo ho plné hřiště, jen výsledek mohl být lepší. Český obránce Ladislav Krejčí má za sebou prvních devadesát minut v Premier League. Málem si ve žlutém dresu...

14. září 2025  6:29

Vorlického večer: dva góly i dres pro tátu. Věřil jsem, že se všechno jednou otočí, řekl

Večer, na který tak dlouho čekal. „Upřímně jsem doufal a věřil, že přijde dřív,“ pokrčí rameny fotbalista Lukáš Vorlický, pro tentokrát slávistický hrdina. Coby střídající rozsekl svými prvními...

13. září 2025  23:15

Artis rozebral béčko Sparty 5:0, nováček druhé ligy z Ústí remizoval s Chrudimí

Fotbalisté Artisu Brno v 9. kole druhé ligy doma porazili záložní tým Sparty vysoko 5:0. Dva góly dal za domácí útočník Quadri Adediran, který přišel v létě z Českých Budějovic. Jihomoravané se...

13. září 2025  13:02,  aktualizováno  21:26

Teplice v depresi, Frťala v ohrožení? Jsme v močálu, položit to nechci, hlásí

Sedm zápasů, jen tři body. Zase po roce. Fotbalové Teplice prožívají depresivní déjà vu, na rozdíl od loňska trenéra Zdenka Frťalu černé myšlenky nepřepadly. „Nechci končit, položit to, vůbec...

13. září 2025  21:17

Krejčí při debutu v Premier League padl, Souček viděl červenou kartu za ostrý faul

Zvládl celý zápas, nakonec ale Ladislav Krejčí při premiéře za Wolverhampton prohrál v Newcastlu 0:1. Hlavičkou rozhodl německý útočník Nick Woltemade a hosté padli počtvrté v řadě. Další český...

13. září 2025  20:45,  aktualizováno  20:49

