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ONLINE: Chelsea hraje proti Hullu, Fulham na Liverpoolu. Pak v akci Tottenham

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Sledujeme online   15:50

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Fotbalisté Chelsea se radují z gólu Morgana Rogerse. | foto: Reuters

Sedm zápasů nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Od 16 hodin hrají například Chelsea nebo Liverpool, v 18.30 pak nastoupí Tottenham proti Evertonu a ve 21 hodin půjde do akce Arsenal na půdě Sunderlandu. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Chelsea minulý víkend nezvládla derby s Arsenalem a poprvé v novém ročníku ztratila. Teď čelí Hullu, který je z nováčků největším překvapením – ještě neinkasoval a se sedmi body je třetí.

Sobotní zápasy 4. kola Premier League ONLINE

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Liverpool zatím ještě neprohrál, hned dvakrát ale remizoval a s pěti body je šestý. Proti předposlednímu Fulhamu je jasným favoritem.

V 16 hodin nastupuje také Aston Villa proti Nottinghamu, další nováček Ipswich na půdě Crystal Palace a Bournemouth vyzývá Brentford.

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V 18.30 jde do akce Tottenham, který se zatím trápí a s jediným získaným bodem se nachází v pásmu sestupu. Jak si povede proti nepříjemnému Evertonu?

Sobotní program pak uzavře zápas mistrovského a dosud stoprocentního Arsenalu na hřišti Nottinghamu.

Premier League
4. kolo 12. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
Chelsea Chelsea : Hull City Hull City 1:0 (-:-)
Góly:
7. Rogers
Góly:
Sestavy:
E. Martínez – Hato, W. Fofana, Colwill – Neto, R. James (C), Lavia, Gusto – C. Palmer, Pedro, Rogers.
Sestavy:
Tzolakis – Coyle (C), Ajayi, Egan, Mendy, Giles – Bellúmí, Crooks, Slater, Stroud – McBurnie.
Náhradníci:
Penders – Acheampong, Barco, Chavarría, Estêvão, Lacroix, Gittens, Quenda, Welbeck.
Náhradníci:
Phillips – Cho, Gourna-Douath, Herrington, Norton-Cuffy, Targett, S. Thomas, Vaz, Iroegbunam.

Rozhodčí: Hallam – Bettes, Long

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Premier League
4. kolo 12. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
Liverpool Liverpool : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Alisson – Araújo, Jacquet, van Dijk (C), Tsimikas – Szoboszlai, Gravenberch – V. Muñoz, Wirtz, Barcola – Isak.
Sestavy:
Leno – Castagne, Affengruber, Bassey (C), Robinson – Berge, Charles – Bobb, J. King, Iwobi – García.
Náhradníci:
Mamardašvili – Endó, Frimpong, Gakpo, Kerkez, Koumas, Mac Allister, Ngumoha, Nyoni.
Náhradníci:
Lecomte – Andersen, Kevin, Larsson, Ángel, C. Palacios, Muniz, Smith Rowe, Tete.

Rozhodčí: Bramall – Beswick, Taylor

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Premier League
4. kolo 12. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
Aston Villa Aston Villa : Nottingham Nottingham 0:0 (-:-)
Sestavy:
Suzuki – Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Maatsen – Kamara, Barkley – McGinn (C), Buendía, Hemmings – Jackson.
Sestavy:
Sels – Aina, Diomande, Murillo – Muñoz, Schlager, McAtee, Williams – Ndoye, Gibbs-White (C) – Delap.
Náhradníci:
Bizot – Abraham, Alysson, Bogarde, Garnacho, Manzambi, Mbaye, Mings, Ruggeri.
Náhradníci:
Victor – Domínguez, Hudson-Odoi, I. Jesus, Kalimuendo, Netz, I. Sangaré, Wood, Yates.

Rozhodčí: Madley – Hatzidakis, West

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Premier League
4. kolo 12. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
Bournemouth Bournemouth : Brentford Brentford 0:0 (-:-)
Sestavy:
Petrović – Smith (C), Hill, Silva, Truffert – Adams, Scott – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanilson.
Sestavy:
Kelleher – Hickey, Ajer, Schuster, Lewis-Potter – M. Sangaré, Janelt (C) – Anthony, Jarmoljuk, Schade – Thiago.
Náhradníci:
Di Gregorio – Cook, Soler, Brooks, Christie, Gannon-Doak, Diakité, Tóth, Rodríguez.
Náhradníci:
Valdimarsson – Henry, D. Ouattara, C. Wilson, Carvalho, Damsgaard, Diouf, Kayode, G. Nunes.

Rozhodčí: Gillett – Davies, Greenhalgh

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Premier League
4. kolo 12. 9. 2026 16:00
zápas probíhá
Crystal Palace Crystal Palace : Ipswich Town Ipswich Town 0:0 (-:-)
Góly:
.
Góly:
Sestavy:
Benítez – Ahanor, Disasi, C. Richards – Chalaili, Mitchell, Wharton (C), Q. Timber – Pino, Kamada – Strand Larsen.
Sestavy:
Scherpen – Davis, Greaves, Diop, O'Shea – E. Palacios, Lukić – Clarke, Enciso, Fatawu – Emersonn.
Náhradníci:
Matthews – Doucouré, Chilwell, W. Hughes, Lerma, Gozo, Mingueza, McNeil, Tomijasu.
Náhradníci:
Walton – Flemming, Akpom, Florentino, Kipré, Núñez, Maeda, A. Ouattara, Philogene.

Rozhodčí: Chris Kavanagh

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Premier League
4. kolo 12. 9. 2026 18:30
Tottenham Tottenham : Everton Everton 0:0 (-:-)
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Premier League
4. kolo 12. 9. 2026 21:00
Sunderland AFC Sunderland AFC : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Brooks – Mainwaring, Smith

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

4. kolo

Crystal Palace vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
12.9. 16:00
  • 2.11
  • 3.70
  • 3.53
Chelsea vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
12.9. 16:00
  • 1.21
  • 7.21
  • 14.20
Liverpool vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
12.9. 16:00
  • 1.52
  • 4.79
  • 5.99
Bournemouth vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
12.9. 16:00
  • 2.41
  • 3.59
  • 3.00
Aston Villa vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
12.9. 16:00
  • 2.25
  • 3.52
  • 3.34
Tottenham vs. Everton //www.idnes.cz/sport
12.9. 18:30
  • 2.04
  • 3.78
  • 3.66
Sunderland AFC vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
12.9. 21:00
  • 6.66
  • 3.81
  • 1.61
Coventry City vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
13.9. 15:00
  • 3.97
  • 3.87
  • 1.93
Manchester United vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
13.9. 17:30
  • 3.12
  • 4.00
  • 2.11
Leeds United vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
14.9. 21:00
  • 2.33
  • 3.57
  • 2.97
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Manchester CityManchester City 3 3 0 0 7:2 9
2. ArsenalArsenal 3 3 0 0 6:1 9
3. Hull CityHull City 3 2 1 0 3:0 7
4. ChelseaChelsea 3 2 0 1 8:7 6
5. BrentfordBrentford 3 1 2 0 5:2 5
6. LiverpoolLiverpool 3 1 2 0 6:4 5
7. Newcastle UnitedNewcastle 3 1 2 0 6:4 5
8. EvertonEverton 3 1 2 0 5:3 5
9. Leeds UnitedLeeds 3 1 2 0 3:2 5
10. BrightonBrighton 3 1 1 1 8:5 4
11. Manchester UnitedManchester Utd. 3 1 1 1 7:6 4
12. Sunderland AFCSunderland 3 1 1 1 3:3 4
13. Crystal PalaceCrystal Palace 3 1 0 2 4:8 3
14. Ipswich TownIpswich 3 1 0 2 4:8 3
15. BournemouthBournemouth 3 0 2 1 4:5 2
16. NottinghamNottingham 3 0 2 1 2:3 2
17. Aston VillaAston Villa 3 0 1 2 0:5 1
18. TottenhamTottenham 3 0 1 2 0:5 1
19. FulhamFulham 3 0 0 3 4:7 0
20. Coventry CityCoventry 3 0 0 3 0:5 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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ONLINE: Chelsea hraje proti Hullu, Fulham na Liverpoolu. Pak v akci Tottenham

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Sedm zápasů nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Od 16 hodin hrají například Chelsea nebo Liverpool, v 18.30 pak nastoupí Tottenham proti Evertonu a ve 21 hodin půjde do akce Arsenal na...

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