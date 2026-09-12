ONLINE: Chelsea hraje proti Hullu, Fulham na Liverpoolu. Pak v akci Tottenham

Chelsea minulý víkend nezvládla derby s Arsenalem a poprvé v novém ročníku ztratila. Teď čelí Hullu, který je z nováčků největším překvapením – ještě neinkasoval a se sedmi body je třetí.
Sobotní zápasy 4. kola Premier League ONLINE
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Liverpool zatím ještě neprohrál, hned dvakrát ale remizoval a s pěti body je šestý. Proti předposlednímu Fulhamu je jasným favoritem.
V 16 hodin nastupuje také Aston Villa proti Nottinghamu, další nováček Ipswich na půdě Crystal Palace a Bournemouth vyzývá Brentford.
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V 18.30 jde do akce Tottenham, který se zatím trápí a s jediným získaným bodem se nachází v pásmu sestupu. Jak si povede proti nepříjemnému Evertonu?
Sobotní program pak uzavře zápas mistrovského a dosud stoprocentního Arsenalu na hřišti Nottinghamu.
7. Rogers
E. Martínez – Hato, W. Fofana, Colwill – Neto, R. James (C), Lavia, Gusto – C. Palmer, Pedro, Rogers.
Tzolakis – Coyle (C), Ajayi, Egan, Mendy, Giles – Bellúmí, Crooks, Slater, Stroud – McBurnie.
Penders – Acheampong, Barco, Chavarría, Estêvão, Lacroix, Gittens, Quenda, Welbeck.
Phillips – Cho, Gourna-Douath, Herrington, Norton-Cuffy, Targett, S. Thomas, Vaz, Iroegbunam.
Rozhodčí: Hallam – Bettes, LongPřejít na online reportáž
Alisson – Araújo, Jacquet, van Dijk (C), Tsimikas – Szoboszlai, Gravenberch – V. Muñoz, Wirtz, Barcola – Isak.
Leno – Castagne, Affengruber, Bassey (C), Robinson – Berge, Charles – Bobb, J. King, Iwobi – García.
Mamardašvili – Endó, Frimpong, Gakpo, Kerkez, Koumas, Mac Allister, Ngumoha, Nyoni.
Lecomte – Andersen, Kevin, Larsson, Ángel, C. Palacios, Muniz, Smith Rowe, Tete.
Rozhodčí: Bramall – Beswick, TaylorPřejít na online reportáž
Suzuki – Wan-Bissaka, Lindelöf, Torres, Maatsen – Kamara, Barkley – McGinn (C), Buendía, Hemmings – Jackson.
Sels – Aina, Diomande, Murillo – Muñoz, Schlager, McAtee, Williams – Ndoye, Gibbs-White (C) – Delap.
Bizot – Abraham, Alysson, Bogarde, Garnacho, Manzambi, Mbaye, Mings, Ruggeri.
Victor – Domínguez, Hudson-Odoi, I. Jesus, Kalimuendo, Netz, I. Sangaré, Wood, Yates.
Rozhodčí: Madley – Hatzidakis, WestPřejít na online reportáž
Petrović – Smith (C), Hill, Silva, Truffert – Adams, Scott – Rayan, Kluivert, Tavernier – Evanilson.
Kelleher – Hickey, Ajer, Schuster, Lewis-Potter – M. Sangaré, Janelt (C) – Anthony, Jarmoljuk, Schade – Thiago.
Di Gregorio – Cook, Soler, Brooks, Christie, Gannon-Doak, Diakité, Tóth, Rodríguez.
Valdimarsson – Henry, D. Ouattara, C. Wilson, Carvalho, Damsgaard, Diouf, Kayode, G. Nunes.
Rozhodčí: Gillett – Davies, GreenhalghPřejít na online reportáž
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Benítez – Ahanor, Disasi, C. Richards – Chalaili, Mitchell, Wharton (C), Q. Timber – Pino, Kamada – Strand Larsen.
Scherpen – Davis, Greaves, Diop, O'Shea – E. Palacios, Lukić – Clarke, Enciso, Fatawu – Emersonn.
Matthews – Doucouré, Chilwell, W. Hughes, Lerma, Gozo, Mingueza, McNeil, Tomijasu.
Walton – Flemming, Akpom, Florentino, Kipré, Núñez, Maeda, A. Ouattara, Philogene.
Rozhodčí: Chris KavanaghPřejít na online reportáž
Rozhodčí: Brooks – Mainwaring, SmithPřejít na online reportáž