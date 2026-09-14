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Jak je to možné? Haalandův gól v derby s United neměl platit, sudí ale chybovali

Autor: ,
  16:02
Sudí Michael Oliver uznává po kontrole u videa gól Erlinga Haaland proti...

Sudí Michael Oliver uznává po kontrole u videa gól Erlinga Haaland proti Manchesteru United. | foto: Reuters

Útočník Manchesteru City Erling Haaland slaví se spoluhráči po přezkoumání...
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Jediný gól v manchesterském derby, kterým Erling Haaland rozhodl o vítězství City na hřišti United, neměl podle organizace Pro Ref sdružující anglické fotbalové rozhodčí platit. Videoasistent se zmýlil, když branku uznal. Organizace to uvedla v prohlášení po utkání 4. kola anglické ligy.

Haalandův gól v 60. minutě nejprve neplatil kvůli ofsajdu, ale situaci přezkoumal videorozhodčí a potvrdil, že se norský útočník nenacházel v postavení mimo hru. Branku proto hlavní sudí Michael Oliver uznal.

Pro Ref však uvedla, že VAR opominul pravděpodobný vliv Haalandova spoluhráče Enza Fernándeze, který se pokusil hlavičkovat míč z ofsajdové pozice, byť ho nakonec těsně nezasáhl.

„Enzo Fernández se míče nedotkl, a proto je případné porušení pravidla o ofsajdu subjektivní. VAR však nevyhodnotil pravděpodobný vliv jeho pozice a měl doporučit přezkoumání na hřišti. Kontaktovali jsme Manchester United, abychom uznali chybu. Celá událost bude přezkoumána,“ oznámila organizace rozhodčích.

Ještě v průběhu utkání přitom oficiální účet Premier League Match Centre, jenž komentuje sporné okamžiky, verdikt posvětil.

„VAR zkontroloval rozhodnutí sudího, který gól kvůli ofsajdu neuznal. Zjistil, že Haaland nebyl v postavení mimo hru a doporučil uznání branky. Zároveň potvrdil, že Fernández sice stál v ofsajdu, ale míčem nehrál.“

Michaela Carricka, trenéra Manchesteru United, rozhodnutí sudích rozzlobilo.

„Já to prostě nechápu, opravdu to nechápu. Nechápu, jak je to možné. Snažíme se rozhodčím tolik pomáhat, mají takové zázemí, tolik lidí, komisí a obrazovek, a oni pak stejně rozhodnou špatně,“ řekl na tiskové konferenci po zápase.

Derby o Manchester ovládlo i s červenou kartou City. Haaland rekordmanem

„Podle mě to byl ofsajd. Opravdu už pravidlům nerozumím. Chci být klidný, opravdu chci, ale je to vážně těžké. Každou sezonu vám vysvětlují pravidla a pak se stejně dějí takové chyby,“ navázal stoper Lisandro Martínez.

V témže zápase se hojně řešilo také vyloučení křídelníka City Phila Fodena, jenž dostal červenou kartu poté, co nakopl záložníka Bruna Fernandese, který ho předtím zasáhl do zad.

„Phil správně dostal červenou, ale podle mě ji měl dostat i Bruno,“ tvrdil Enzo Maresca, kouč City. „Ale to je teď jedno, hlavně že jsme vyhráli.“

Podívejte se na souboj Fodena s Fernandesem:

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Leeds United vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
14.9. 21:00
  • 2.35
  • 3.51
  • 3.16

5. kolo

Brentford vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
18.9. 21:00
  • 2.92
  • 3.90
  • 2.24
Tottenham vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
19.9. 13:30
  • 1.99
  • 3.73
  • 3.68
Newcastle United vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:00
  • 1.50
  • 4.59
  • 5.57
Leeds United vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:00
  • 1.90
  • 3.56
  • 3.92
Everton vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:00
  • 1.77
  • 3.85
  • 4.19
Brighton vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:00
  • 4.52
  • 3.86
  • 1.71
Nottingham vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
19.9. 18:30
  • 1.70
  • 3.86
  • 4.59
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20.9. 15:00
  • 3.12
  • 3.85
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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 4 4 0 0 8:1 12
2. Manchester CityManchester City 4 4 0 0 8:2 12
3. Hull CityHull City 4 2 2 0 5:2 8
4. BrightonBrighton 4 2 1 1 13:5 7
5. ChelseaChelsea 4 2 1 1 10:9 7
6. BrentfordBrentford 4 1 3 0 7:4 6
7. LiverpoolLiverpool 4 1 3 0 6:4 6
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15. BournemouthBournemouth 4 0 3 1 6:7 3
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