Haalandův gól v 60. minutě nejprve neplatil kvůli ofsajdu, ale situaci přezkoumal videorozhodčí a potvrdil, že se norský útočník nenacházel v postavení mimo hru. Branku proto hlavní sudí Michael Oliver uznal.
Pro Ref však uvedla, že VAR opominul pravděpodobný vliv Haalandova spoluhráče Enza Fernándeze, který se pokusil hlavičkovat míč z ofsajdové pozice, byť ho nakonec těsně nezasáhl.
I V DESETI DOKÁZALI HRÁČI MAN CITY UDEŘIT! 🎯⚽— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) September 13, 2026
Na potvrzení gólu Erlinga Haalanda do sítě United jsme si ale museli dlouho počkat...⌛🤷♂️#MUNMCI – 0:1 pic.twitter.com/dRuPIIggzs
„Enzo Fernández se míče nedotkl, a proto je případné porušení pravidla o ofsajdu subjektivní. VAR však nevyhodnotil pravděpodobný vliv jeho pozice a měl doporučit přezkoumání na hřišti. Kontaktovali jsme Manchester United, abychom uznali chybu. Celá událost bude přezkoumána,“ oznámila organizace rozhodčích.
Ještě v průběhu utkání přitom oficiální účet Premier League Match Centre, jenž komentuje sporné okamžiky, verdikt posvětil.
„VAR zkontroloval rozhodnutí sudího, který gól kvůli ofsajdu neuznal. Zjistil, že Haaland nebyl v postavení mimo hru a doporučil uznání branky. Zároveň potvrdil, že Fernández sice stál v ofsajdu, ale míčem nehrál.“
Michaela Carricka, trenéra Manchesteru United, rozhodnutí sudích rozzlobilo.
„Já to prostě nechápu, opravdu to nechápu. Nechápu, jak je to možné. Snažíme se rozhodčím tolik pomáhat, mají takové zázemí, tolik lidí, komisí a obrazovek, a oni pak stejně rozhodnou špatně,“ řekl na tiskové konferenci po zápase.
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„Podle mě to byl ofsajd. Opravdu už pravidlům nerozumím. Chci být klidný, opravdu chci, ale je to vážně těžké. Každou sezonu vám vysvětlují pravidla a pak se stejně dějí takové chyby,“ navázal stoper Lisandro Martínez.
V témže zápase se hojně řešilo také vyloučení křídelníka City Phila Fodena, jenž dostal červenou kartu poté, co nakopl záložníka Bruna Fernandese, který ho předtím zasáhl do zad.
„Phil správně dostal červenou, ale podle mě ji měl dostat i Bruno,“ tvrdil Enzo Maresca, kouč City. „Ale to je teď jedno, hlavně že jsme vyhráli.“
Podívejte se na souboj Fodena s Fernandesem:
ČERVENÁ KARTA PRO FODENA! 🟥😱— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) September 13, 2026
Opora Man City oslabila svůj tým už ve 23. minutě. 🤷♂️#MUNMCI pic.twitter.com/3YLw3ATUg8