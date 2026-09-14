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ONLINE: Dohrávka anglické ligy. Newcastle s brankářem Horníčkem hraje na Leedsu

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Sledujeme online   20:50

Útočník Anthony Elanga z Newcastlu se raduje z gólu. | foto: Reuters

Pondělní dohrávka uzavírá program 4. kola anglické fotbalové ligy. Newcastle s českým brankářem Lukášem Horníčkem hraje na půdě Leedsu, zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Oba týmy jsou zatím v tomto ročníku neporažené a mají shodně pět bodů.

Newcastle remizoval na Liverpoolu, porazil Tottenham a naposledy hrál opět nerozhodně s Bournemouthem.

Naproti tomu Leeds vstoupil do nového ročníku výhrou nad Nottinghamem, načež remizoval s Brentfordem a Brightonem.

První vzájemný zápas minulé sezony skončil bezbrankovou remízou, v lednu pak Newcastle svého soupeře přestřílel 4:3. Jak dopadne pondělní utkání?

Premier League
4. kolo 14. 9. 2026 21:00
zápas probíhá
Leeds United Leeds United : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Trafford – Justin, Elvedi, Muharemović – Bogle, Stach, Ampadu (C), Tanaka, Gudmundsson – Calvert-Lewin, Okafor.
Sestavy:
Horníček – Dedić, Thiaw (C), Botman, Hall – González, Miley – Murphy, Fernandez-Pardo, Barnes – Wissa.
Náhradníci:
Zetterer – Bard, Bijol, Longstaff, Wilson, James, Aaronson, Bahoya, Nmecha.
Náhradníci:
Pope – Livramento, Schär, Bamba, Steur, Willock, Touré, Ramsey, Miley.

Rozhodčí: Salisbury – Nunn, Hopton

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4. kolo

Leeds United vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
14.9. 21:00
  • 2.39
  • 3.52
  • 3.08

5. kolo

Brentford vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
18.9. 21:00
  • 2.92
  • 3.89
  • 2.25
Tottenham vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
19.9. 13:30
  • 1.98
  • 3.73
  • 3.68
Newcastle United vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:00
  • 1.51
  • 4.70
  • 5.96
Leeds United vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:00
  • 1.90
  • 3.65
  • 4.12
Everton vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:00
  • 1.78
  • 3.92
  • 4.40
Brighton vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:00
  • 4.72
  • 3.97
  • 1.73
Nottingham vs. Coventry City //www.idnes.cz/sport
19.9. 18:30
  • 1.70
  • 3.84
  • 4.62
Bournemouth vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
20.9. 15:00
  • 3.13
  • 3.85
  • 2.06
Kompletní los
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4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 4 4 0 0 8:1 12
2. Manchester CityManchester City 4 4 0 0 8:2 12
3. Hull CityHull City 4 2 2 0 5:2 8
4. BrightonBrighton 4 2 1 1 13:5 7
5. ChelseaChelsea 4 2 1 1 10:9 7
6. BrentfordBrentford 4 1 3 0 7:4 6
7. LiverpoolLiverpool 4 1 3 0 6:4 6
8. EvertonEverton 4 1 3 0 5:3 6
9. Ipswich TownIpswich 4 2 0 2 7:10 6
10. Newcastle UnitedNewcastle 3 1 2 0 6:4 5
11. Leeds UnitedLeeds 3 1 2 0 3:2 5
12. NottinghamNottingham 4 1 2 1 4:4 5
13. Manchester UnitedManchester Utd. 4 1 1 2 7:7 4
14. Sunderland AFCSunderland 4 1 1 2 3:5 4
15. BournemouthBournemouth 4 0 3 1 6:7 3
16. Crystal PalaceCrystal Palace 4 1 0 3 6:11 3
17. TottenhamTottenham 4 0 2 2 0:5 2
18. FulhamFulham 4 0 1 3 4:7 1
19. Aston VillaAston Villa 4 0 1 3 1:7 1
20. Coventry CityCoventry 4 0 0 4 0:10 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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ONLINE: Dohrávka anglické ligy. Newcastle s brankářem Horníčkem hraje na Leedsu

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