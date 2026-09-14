ONLINE: Dohrávka anglické ligy. Newcastle s brankářem Horníčkem hraje na Leedsu

Oba týmy jsou zatím v tomto ročníku neporažené a mají shodně pět bodů.
Newcastle remizoval na Liverpoolu, porazil Tottenham a naposledy hrál opět nerozhodně s Bournemouthem.
Naproti tomu Leeds vstoupil do nového ročníku výhrou nad Nottinghamem, načež remizoval s Brentfordem a Brightonem.
První vzájemný zápas minulé sezony skončil bezbrankovou remízou, v lednu pak Newcastle svého soupeře přestřílel 4:3. Jak dopadne pondělní utkání?
Trafford – Justin, Elvedi, Muharemović – Bogle, Stach, Ampadu (C), Tanaka, Gudmundsson – Calvert-Lewin, Okafor.
Horníček – Dedić, Thiaw (C), Botman, Hall – González, Miley – Murphy, Fernandez-Pardo, Barnes – Wissa.
Zetterer – Bard, Bijol, Longstaff, Wilson, James, Aaronson, Bahoya, Nmecha.
Pope – Livramento, Schär, Bamba, Steur, Willock, Touré, Ramsey, Miley.
Rozhodčí: Salisbury – Nunn, HoptonPřejít na online reportáž