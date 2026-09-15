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Navzdory výprasku chvála pro Horníčka. Prohra se kouše těžce, řekl kouč Newcastlu

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  13:18
Brankář Newcastlu Lukáš Horníček během zápasu s Leedsem.

Brankář Newcastlu Lukáš Horníček během zápasu s Leedsem. | foto: Reuters

Trenér Newcastlu Matthias Jaissle marně přemýšlí, proč jeho tým dostal v prvním...
Dominic Calvert-Lewin z Leedsu překonává hlavičkou Lukáš Horníčka v brance...
Dominic Calvert-Lewin slaví gól do sítě Newcastlu.
Zklamaný Lukáš Horníček po třetím gólu Leedsu.
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I britská BBC ve svém pozápasovém hodnocení hráčů zmínila, že nebýt Lukáše Horníčka v bráně, odjel by Newcastle s ještě větším výpraskem. Takhle s fotbalisty Leedsu prohrál „pouze“ 1:4 a přišel v anglické lize o neporazitelnost.

V úvodních třech kolech Newcastle inkasoval čtyřikrát, v pondělní dohrávce 4. kola dostal čtyři góly během necelé hodiny.

Nejdřív si Miley srazil střelu zpoza vápna do vlastní sítě a Horníček byl bez šance. Vzápětí se zblízka hlavou prosadil Calvert-Lewin a stejný hráč pak českého gólmana po povedené individuální akci bez problémů obstřelil.

A v 59. minutě to bylo o čtyři góly, když Okaforova rána po rohu prošla mezi obránci Newcastlu přesně k tyči. Těžko mohl Horníček některému z gólů zabránit.

Zklamaný Lukáš Horníček po třetím gólu Leedsu.

Naopak nebýt něj, mohl být rozdíl ještě propastnější.

„Newcastle by prožil mnohem horší večer, ale povedenými zákroky ho podržel Horníček,“ hodnotila BBC, která českému brankáři dala známku šest z deseti – nikdo z hostujícího týmu neměl víc.

V úvodu český gólman skvěle vychytal Bogla, jenž zblízka pálil z otočky, pak mu zlikvidoval i prudkou střelu z dálky. Už za stavu 2:0 pro Leeds vleže zneškodnil dorážku Calverta-Lewina, když jeho spoluhráči nedokázali včas odkopnout sražený centr.

„Taková je zkrátka Premier League. Už od začátku jsem říkal, že tahle sezona bude náročná a prožijeme lepší i horší chvíle. Tohle byla jedna z těch horších. Těžko se to kouše, ale máme šanci se z toho poučit a v příštím zápase zareagovat,“ hodnotil Matthias Jaissle, kouč Newcastlu.

Jeho svěřenci až v samotném závěru snížili na 1:4, ale víc nic.

„Proti takhle silnému týmu je potřeba předvést úplně jiný výkon. Leeds hraje intenzivně, zvlášť doma. V prvním poločase jsme se jim nedokázali vyrovnat, což bylo klíčové. Nemáme se na co vymlouvat,“ navázal Jaissle.

Newcastle před aktuální sezonou měnil trenéra po pěti letech – poté, co se umístil na dvanáctém místě, na lavičce skončil Eddie Howe.

Trenér Newcastlu Matthias Jaissle marně přemýšlí, proč jeho tým dostal v prvním poločase od Leedsu tři branky.

Pod Jaisslem nezačal vyloženě špatně a zdálo se, že německý trenér probral i hráče, kteří se v minulé sezoně příliš nepředvedli – třeba křídelník Elanga či útočník Wissa. Povedené výkony předvádí i Horníček, jedna z letních posil.

Teď ale Newcastle poprvé narazil.

„Leeds je v pomyslné tabulce, pokud bereme bodový zisk od loňského prosince, pátý. Takže se Newcastle nemusí cítit až tak špatně, porazil je totiž opravdu silný tým,“ připomněl nicméně pro Sky Sports někdejší zadák Liverpoolu Jamie Carragher.

Newcastle s Horníčkem v bráně dostal v Leedsu čtyři góly. Úřadoval Calvert-Lewin

Může to znít neuvěřitelně, ale zmíněná bilance je pravdivá.

Vždyť i v této sezoně je Leeds s osmi body třetí a dosud neprohrál. Právě loni v prosinci se po nepovedeném úvodu sezony začalo spekulovat o odvolání kouče Daniela Farkeho, ten ale situaci obdivuhodně zvrátil.

„Máme energii, kvalitu, dobrou strukturu při bránění i útočení a jsme na tom dobře fyzicky,“ pochvaloval si po výhře nad Newcastlem. „Sice mě mrzí, že jsme v závěru inkasovali, ale to nic nemění na tom, že jsme předvedli skvělý výkon a zasloužili jsme si vyhrát.“

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18.9. 21:00
  • 2.93
  • 3.94
  • 2.22
Tottenham vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
19.9. 13:30
  • 2.00
  • 3.65
  • 3.72
Newcastle United vs. Hull City //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:00
  • 1.60
  • 4.45
  • 5.12
Leeds United vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
19.9. 16:00
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  • 4.44
Everton vs. Ipswich Town //www.idnes.cz/sport
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4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 4 4 0 0 8:1 12
2. Manchester CityManchester City 4 4 0 0 8:2 12
3. Leeds UnitedLeeds 4 2 2 0 7:3 8
4. Hull CityHull City 4 2 2 0 5:2 8
5. BrightonBrighton 4 2 1 1 13:5 7
6. ChelseaChelsea 4 2 1 1 10:9 7
7. BrentfordBrentford 4 1 3 0 7:4 6
8. LiverpoolLiverpool 4 1 3 0 6:4 6
9. EvertonEverton 4 1 3 0 5:3 6
10. Ipswich TownIpswich 4 2 0 2 7:10 6
11. NottinghamNottingham 4 1 2 1 4:4 5
12. Newcastle UnitedNewcastle 4 1 2 1 7:8 5
13. Manchester UnitedManchester Utd. 4 1 1 2 7:7 4
14. Sunderland AFCSunderland 4 1 1 2 3:5 4
15. BournemouthBournemouth 4 0 3 1 6:7 3
16. Crystal PalaceCrystal Palace 4 1 0 3 6:11 3
17. TottenhamTottenham 4 0 2 2 0:5 2
18. FulhamFulham 4 0 1 3 4:7 1
19. Aston VillaAston Villa 4 0 1 3 1:7 1
20. Coventry CityCoventry 4 0 0 4 0:10 0

1. - 4. : Postup - Liga mistrů, 5. : Postup - Evropská liga, 18. - 20.: Sestup

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