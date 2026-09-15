V úvodních třech kolech Newcastle inkasoval čtyřikrát, v pondělní dohrávce 4. kola dostal čtyři góly během necelé hodiny.
Nejdřív si Miley srazil střelu zpoza vápna do vlastní sítě a Horníček byl bez šance. Vzápětí se zblízka hlavou prosadil Calvert-Lewin a stejný hráč pak českého gólmana po povedené individuální akci bez problémů obstřelil.
A v 59. minutě to bylo o čtyři góly, když Okaforova rána po rohu prošla mezi obránci Newcastlu přesně k tyči. Těžko mohl Horníček některému z gólů zabránit.
Naopak nebýt něj, mohl být rozdíl ještě propastnější.
„Newcastle by prožil mnohem horší večer, ale povedenými zákroky ho podržel Horníček,“ hodnotila BBC, která českému brankáři dala známku šest z deseti – nikdo z hostujícího týmu neměl víc.
V úvodu český gólman skvěle vychytal Bogla, jenž zblízka pálil z otočky, pak mu zlikvidoval i prudkou střelu z dálky. Už za stavu 2:0 pro Leeds vleže zneškodnil dorážku Calverta-Lewina, když jeho spoluhráči nedokázali včas odkopnout sražený centr.
Lukáš Horníček má v Leedsu zatím plné ruce práce! 🇨🇿 🧤— CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) September 14, 2026
Nebýt pohotového zákroku českého gólmana, vedou domácí už o tři branky. 👏#LEENEW - 2:0 pic.twitter.com/maD8j6hFrd
„Taková je zkrátka Premier League. Už od začátku jsem říkal, že tahle sezona bude náročná a prožijeme lepší i horší chvíle. Tohle byla jedna z těch horších. Těžko se to kouše, ale máme šanci se z toho poučit a v příštím zápase zareagovat,“ hodnotil Matthias Jaissle, kouč Newcastlu.
Jeho svěřenci až v samotném závěru snížili na 1:4, ale víc nic.
„Proti takhle silnému týmu je potřeba předvést úplně jiný výkon. Leeds hraje intenzivně, zvlášť doma. V prvním poločase jsme se jim nedokázali vyrovnat, což bylo klíčové. Nemáme se na co vymlouvat,“ navázal Jaissle.
Newcastle před aktuální sezonou měnil trenéra po pěti letech – poté, co se umístil na dvanáctém místě, na lavičce skončil Eddie Howe.
Pod Jaisslem nezačal vyloženě špatně a zdálo se, že německý trenér probral i hráče, kteří se v minulé sezoně příliš nepředvedli – třeba křídelník Elanga či útočník Wissa. Povedené výkony předvádí i Horníček, jedna z letních posil.
Teď ale Newcastle poprvé narazil.
„Leeds je v pomyslné tabulce, pokud bereme bodový zisk od loňského prosince, pátý. Takže se Newcastle nemusí cítit až tak špatně, porazil je totiž opravdu silný tým,“ připomněl nicméně pro Sky Sports někdejší zadák Liverpoolu Jamie Carragher.
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Newcastle s Horníčkem v bráně dostal v Leedsu čtyři góly. Úřadoval Calvert-Lewin
Může to znít neuvěřitelně, ale zmíněná bilance je pravdivá.
Vždyť i v této sezoně je Leeds s osmi body třetí a dosud neprohrál. Právě loni v prosinci se po nepovedeném úvodu sezony začalo spekulovat o odvolání kouče Daniela Farkeho, ten ale situaci obdivuhodně zvrátil.
„Máme energii, kvalitu, dobrou strukturu při bránění i útočení a jsme na tom dobře fyzicky,“ pochvaloval si po výhře nad Newcastlem. „Sice mě mrzí, že jsme v závěru inkasovali, ale to nic nemění na tom, že jsme předvedli skvělý výkon a zasloužili jsme si vyhrát.“