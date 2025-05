Kvůli vám nejsme v Lize mistrů! Aston Villa spílá sudímu, který zapískal moc brzo

„Napsali jsme na PGMOL (anglické sdružení rozhodčích) ohledně výběru arbitra. Klíčový zápas totiž pískal jeden z nejméně zkušených v celé lize. Víme, že se výsledek nedá změnit, ale nechceme, aby se něco podobného opakovalo,“ napsala Aston Villa v prohlášení na sociálních sítích.

Utkání dostal na starost pětatřicetiletý Thomas Bramall. V letošní sezoně odřídil 11 zápasů, což je méně než dalších 17 arbitrů. „Mluvil jsem s ním přímo na trávníku. Ví, že to byla chyba,“ pronesl Emery.

Jeho svěřenci šli do posledního kola ze šesté příčky a potřebovali získat víc bodů než Newcastle nebo Chelsea. Bodově na tom sice všechny tři týmy byly stejně, ale Aston Villa měla výrazně horší skóre.

Vzhledem k tomu, že Newcastle překvapivě podlehl doma s Evertonem (0:1), by jí nakonec stačil bod. Zápas jí nicméně zkomplikoval brankář Martínez, jenž v závěru první půle po nepřesné zpětné přihrávce jednoho ze spoluhráčů srazil unikajícího Höjlunda a viděl červenou kartu. Jelikož by před sebou dánský útočník měl prázdnou bránu, tohle rozhodnutí bylo nezpochybnitelné.

Aston Villu rozzlobil až okamžik, ke kterému došlo zhruba 20 minut před koncem.

Gólman Bayindir chtěl sebrat propadnutý balon, jenže ho nedokázal zkrotit, Rogers mu ho vypíchl a následně se bez problémů trefil do odkryté brány. Ale ještě než míč přešel čáru, už se ozval hvizd sudího Bramalla, jenž zapískal útočný faul.

TENHLE GÓL NEPLATÍ!? 😱



Aston Villa si v další sezoně Ligu mistrů nezahraje! Klíčový gól Morgana Rogerse totiž nebyl uznán kvůli faulu na brankáři. Jelikož sudí zapískal ještě před tím, než míč zamířil do brány, nemohl do situace vstoupit VAR...🙃

Opakované záběry však potvrdily, že Bayindir neměl balon pod kontrolou, takže se Rogers přestupku nedopustil. Jelikož však rozhodčí zapískal ještě před dosažením branky, VAR se k situaci vrátit nemohl, takže gól neplatil.

„Celá situace se odehrála přesně proti duchu veškerých doporučení pro rozhodčí. VAR existuje, aby se podobné situace mohly pořádně zkoumat. Bohužel, v tomto případě nemohl sloužit svému účelu,“ napsal klub.

Frustrovaní hráči Aston Villy o chvíli později neustrážili Dialla, který otevřel skóre po Fernandesově centru, v závěru pak z penalty pečetil výsledek Eriksen.

„Rozhodnutí neuznat Rogersovu branku, která by týmu zajistila 17 minut před koncem vedení, byla důležitým faktorem, proč se klub nekvalifikoval do Ligy mistrů,“ stojí dále v prohlášení.

Morgan Rogers s Aston Villy v souboji o míč s brankářem Manchesteru United Bayindirem.

„Nejde nám ani o to rozhodnutí. Chyba je naprosto jednoznačná, není o čem diskutovat. Naše výtka směřuje k výběru rozhodčích,“ řekl sportovní ředitel Damian Vidagany, který ještě v průběhu tiskové konference s koučem Emerym všem přítomným novinářům oznámil, že Aston Villa podá stížnost.

Jak ale samotný klub uznal, výsledek zápasu už se změnit nedá.

„Jdeme do Evropské ligy, ale byli jsme kousek od Ligy mistrů. Naším cílem nicméně bylo hrát evropské poháry, což se nám podařilo, jsme spokojení a můžeme na sebe být hrdí,“ pravil smířlivě Emery.

Sám si určitě uvědomuje, že Aston Villa bez ohledu na sporný okamžik klíčový zápas jednoduše nezvládla.

Hráči Aston Villy diskutují s rozhodčím po neuznané brance v utkání s Manchesterem United.

Proti trápícímu se Manchesteru United byla překvapivě horším týmem i v plném počtu, bez vyloučeného Martíneze soupeři nestačila už vůbec. Vedoucí gól byl spíš náhodný, byť ve výsledku mohl Aston Villu poslat podruhé v řadě do milionářské soutěže.

Anglické týmy v evropských pohárech Ročník 2025/2026 Liga mistrů

Liverpool – 1. místo v tabulce

Arsenal – 2. místo

Manchester City – 3. místo

Chelsea – 4. místo

Newcastle – 5. místo

Tottenham – vítězství v EL Evropská liga

Aston Villa – 6. místo

Crystal Palace – vítězství v FA Cupu Konferenční liga

Nottingham Forrest – 7. místo

„Nikdo v kabině si nemyslí, že jsme si zasloužili vyhrát, United byli zkrátka lepší. Ale to rozhodnutí bylo nepochopitelné,“ kroutil hlavou záložník McGinn.

„Byl to sice klíčový okamžik, ale celkově si to United zasloužili víc. Ale v deseti jsme odolávali, mohli jsme jít do vedení a byli bychom v dobré pozici,“ přidal Emery.

I bez účasti v Lize mistrů nicméně Aston Villa pod jeho vedením vzkvétá a během dvou a půl let se vyhoupla mezi špičku ligy.

Letos však doplatila zejména na obrovskou konkurenci na předních příčkách. Vždyť i sedmý Nottingham až do posledního kola živil naději na účast v Champions League.

Loni, kdy skončila čtvrtá, by Aston Ville stačilo i letošních 66 bodů, tentokrát se však musela spokojit s šestou příčkou.

Vrátí se do milionářské soutěže příští rok?