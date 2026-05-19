ONLINE: City hrají o titul. Nebo ho získá Arsenal? Tottenham se může zachránit

Jako první jde na řadu City, které hraje už od 20:30.
Arsenal v pondělí porazil Burnley 1:0 a navýšil náskok v čele. Titul po dlouhých dvaadvaceti letech získá večer ve chvíli, kdy Manchester City jakkoli ztratí body. Trenér Pep Guardiola má ještě šanci získat sedmý titul než po sezoně odejde, jak informovala anglická média.
ONLINE: 37. kolo Premier League
Tottenhamu s brankářem Antonínem Kinským zase stačí remíza na Chelsea (start 21:15), aby zůstal před posledním kolem jistě zachráněný díky lepšímu skóre. Do druhé ligy by tak spadl West Ham se záložníkem Tomášem Součkem.
Petrović – Smith (C), Hill, Senesi, Truffert – Adams, Scott – Rayan, Kroupi, Tavernier – Evanilson.
Donnarumma – M. Nunes, Chusanov, Guéhi, O'Reilly – Rodri – Semenyo, Kovačić, B. Silva (C), Doku – Haaland.
Mandas – Adlí, Brooks, Cook, Gannon-Doak, Kluivert, Diakité, Tóth, Ünal.
Trafford – Dias, Foden, Cherki, Reijnders, Gvardiol, Marmúš, Savinho, Stones.
Rozhodčí: Taylor – Beswick, NunnPřejít na online reportáž
Sánchez – Fofana, Acheampong, Hato, Cucurella – Santos, Caicedo – Palmer, Fernández (C), P. Neto – Delap.
Kinský – Porro, Danso, van de Ven (C), Udogie – Palhinha, Bentancur – Kolo Muani, Gallagher, Tel – Richarlison.
Jörgensen – Chalobah, Derry, Essugo, Garnacho, R. James, Kavuma–McQueen, Mheuka, M. Sarr.
Vicario – Bergvall, Bissouma, Drăgușin, A. Gray, Maddison, P. Sarr, Souza, Spence.
Rozhodčí: Stuart Attwell – Constantine Hatzidakis, Nick GreenhalghPřejít na online reportáž