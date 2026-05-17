ONLINE: United hrají s Nottinghamem, poté v akci Wolverhampton i West Ham

Autor: ,
Sledujeme online   13:20
Šest zápasů nabízí nedělní program 37. kola fotbalové Premier League. Už od 13.30 hraje Manchester United s Nottinghamem, v 16 hodin nastoupí mimo jiné Wolverhampton proti Fulhamu a v 18.30 se představí o záchranu bojující West Ham na půdě Newcastlu. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích.

Fotbalisté Manchesteru United oslavují gól Benjamina Šeška. | foto: Reuters

United mají jistou Ligu mistrů, naproti tomu Nottingham už ví, že nesestoupí, takže se ve vzájemném utkání nemají kam hnát.

Zápasy 37. kola Premier League ONLINE

Každé utkání sledujeme minutu po minutě

O nic nehraje také Krejčího Wolverhampton, který je poslední a sestoupí. Naproti tomu Fulham by se teoreticky mohl ještě posunout na pohárové příčky, ale příliš pravděpodobné to není.

Boj o Evropu je totiž mimořádně vyrovnaný a pomýšlí na ni také další tři týmy, které hrají od 16 hodin.

Aston Villa - Liverpool 4:2. Domácí získali jistotu Ligy mistrů, dva góly vsítil Watkins

Sedmý Brighton vyzve Leeds, osmý Brighton se představí na půdě finalisty Konferenční ligy Crystal Palace a desátý Everton doma vyzve Sunderland.

Večer pak West Ham čeká důležitý zápas v souboji o záchranu. Na sedmnáctý Tottenham ztrácí aktuálně dva body, takže ho v případě vítězství může přeskočit. Naproti tomu jakákoliv ztráta ho v kombinaci s výhrou Tottenhamu v úterním derby s Chelsea pošle do druhé ligy.

Premier League
37. kolo 17. 5. 2026 13:30
zápas probíhá
Manchester United Manchester United : Nottingham Nottingham 1:0 (-:-)
Góly:
6. Shaw
Góly:
Sestavy:
Lammens – Dalot, Maguire, L. Martínez, Shaw – Casemiro, Mainoo – Diallo, B. Fernandes (C), M. Cunha – Mbeumo.
Sestavy:
Sels – N. Williams, Milenković, Morato, Netz – Hutchinson, E. Anderson, Gibbs-White (C), Domínguez – I. Jesus, Wood.
Náhradníci:
Bayındır – Zirkzee, Mazráwí, Yoro, Ugarte, Mount, Malacia, Heaven, Dorgu.
Náhradníci:
Victor, Ortega – Z. Abbott, Awoniyi, Bakwa, J. Cunha, McAtee, Yates, Sangaré.

Rozhodčí: Salisbury – Perry, Aspinall

Přejít na online reportáž
Premier League
37. kolo 17. 5. 2026 16:00
Wolverhampton Wolverhampton : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
37. kolo 17. 5. 2026 16:00
Leeds United Leeds United : Brighton Brighton 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
37. kolo 17. 5. 2026 16:00
Brentford Brentford : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
37. kolo 17. 5. 2026 16:00
Everton Everton : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Brooks – Bennett, Taylor.

Přejít na online reportáž
Premier League
37. kolo 17. 5. 2026 18:30
Newcastle United Newcastle United : West Ham West Ham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Jarred Gillett – Neil Davies, Scott Ledger

Přejít na online reportáž
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 36 24 7 5 68:26 79
2. Manchester CityManchester City 36 23 8 5 75:32 77
3. Manchester UnitedManchester Utd. 36 18 11 7 63:48 65
4. Aston VillaAston Villa 37 18 8 11 54:48 62
5. LiverpoolLiverpool 37 17 8 12 62:52 59
6. BournemouthBournemouth 36 13 16 7 56:52 55
7. BrightonBrighton 36 14 11 11 52:42 53
8. BrentfordBrentford 36 14 9 13 52:49 51
9. ChelseaChelsea 36 13 10 13 55:49 49
10. EvertonEverton 36 13 10 13 46:46 49
11. FulhamFulham 36 14 6 16 44:50 48
12. Sunderland AFCSunderland 36 12 12 12 37:46 48
13. Newcastle UnitedNewcastle 36 13 7 16 50:52 46
14. Leeds UnitedLeeds 36 10 14 12 48:53 44
15. Crystal PalaceCrystal Palace 36 11 11 14 38:47 44
16. NottinghamNottingham 36 11 10 15 45:47 43
17. TottenhamTottenham 36 9 11 16 46:55 38
18. West HamWest Ham 36 9 9 18 42:62 36
19. Burnley FCBurnley 36 4 9 23 37:73 21
20. WolverhamptonWolves 36 3 9 24 25:66 18

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

Vyhrocené derby sledovali politici, herci i sportovci. Kdo nechyběl v Edenu?

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných vyhrocených momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Budou hrát s béčkem, potopí nás, bál se Baník. Teplický Frťala: Konspirace

Teplice, 16. 5. 2026, FK Teplice - Dukla, 4. kolo nadstavbové skupiny o...

Jsme zachránění, v posledních dvou kolech dáme nasát ligovou atmosféru dorostencům a hráčům z béčka, řekli si ve fotbalových Teplicích. Jenže tahle zdánlivě nevinná věta asistenta trenéra Ondřeje...

17. května 2026  11:48

Hvězdné jméno na lavičce. Xabi Alonso povede Chelsea, podepsal na čtyři roky

Trenér Realu Madrid Xabi Alonso během utkání se Celtou Vigo.

Novým trenérem fotbalistů Chelsea bude Xabi Alonso. Příchod španělského kouče na Stamford Bridge, o němž už dříve spekulovala média, v neděli potvrdilo vedení klubu Premier League....

17. května 2026  11:27

Ronaldo stále čeká na velkou trofej s an-Nasrem, v sobotu mu nevyšly dvě šance

Útočník Cristiano Ronaldo

Hvězdný portugalský útočník Cristiano Ronaldo se stále nedočkal velké trofeje na angažmá v an-Nasru, v sobotu měl přitom saúdskoarabský fotbalový klub dokonce dvě šance na zisk některé z nich. V...

17. května 2026  11:08

V Teplicích to bylo nepřijatelné, čílí se majitel Dukly. Volá po regulérnosti ligy

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly

Matěj Turek, majitel fotbalové Dukly, má okolnosti porážky 0:2 v Teplicích v předposledním kole prvoligové nadstavby za nepřijatelné. Sudí v čele s Ondřejem Berkou ve většině sporných situací...

17. května 2026  9:41

OBRAZEM: Bujaré oslavy, na tribuně i Pešír. Jak vypadalo ženské derby o titul?

Mistryně české ligy. Sparťanské fotbalistky oslavují zisk 34. titulu v nejvyšší...

Na zisk mistrovského titulu čekaly dlouhých pět let. Teď ho stvrdily sparťanské fotbalistky přímo na hřišti největšího rivala. Slavii v ligovém pražském derby porazily 2:0 a jaly se oslavovat. Za...

17. května 2026

Celou sezonu jsme se chtěli baráži vyhnout a teď za ni budeme rádi, mudruje Frydrych

Ostravský trenér Josef Dvorník a kapitán Michal Frydrych

Až jeho gól hlavou po rohovém kopu Daniela Holzera v první minutě nastaveného času definitivně uklidnil fotbalisty Baníku Ostrava. Kapitán Michal Frydrych rozhodl o výhře 2:0, což i díky výhře Teplic...

17. května 2026  6:24

Sudí, katastrofa! Někdo se zbláznil a já to nejsem, zlobil se kouč Dukly Šustr

Pavel Šustr, trenér fotbalistů Dukly

Když nabroušený Pavel Šustr, trenér fotbalistů pražské Dukly, kráčel na tiskovku po sobotní kalamitě v Teplicích, zvesela hlásil do pléna: „Dneska bude legrace!“ A byla.

16. května 2026  22:20,  aktualizováno  23:32

Sportovní duch vítězí, děkuje Ostrava do Teplic. Bez nich by to nešlo, řekl kouč

Transparent ostravských fanoušků během utkání proti Zlínu

Zachmuřené obličeje. Ponurá atmosféra. Nálada ostravských fanoušků před utkáním fotbalistů Baníku se Zlínem nebyla nijak optimistická. Po něm se přece jen trochu usmívali. Šance Ostravanů na záchranu...

16. května 2026  21:05

Artis i Táborsko si zahrají baráž o ligu. Béčko Sparty kleslo na poslední příčku

Quadri Adediran z Artisu Brno slaví gól proti Opavě.

Fotbalisté Táborska a Artisu Brno si v 29. kole druhé ligy připsali domácí vítězství a zápas před koncem soutěže si zajistili účast v baráži o postup mezi elitu. Jihočeši udolali Opavu 1:0 a zůstali...

16. května 2026  19:27

Manchester City ovládl Anglický pohár, ve finále porazil Chelsea gólem Semenya

Fotbalisté Manchesteru City slaví zisk Anglického poháru po výhře nad Chelsea.

Fotbalisté Manchesteru City ve finále Anglického poháru porazili Chelsea 1:0. Trofej získali po třech letech a poosmé celkově, čímž se v historických tabulkách vyrovnali Tottenhamu, Liverpoolu a...

16. května 2026  19:22

Karviná - Olomouc 1:3, hosté úvodní finále otočili, po hodině rozhodl Lurvink

Karvinský stoper Sahmkou Camara s míčem před Matějem Mikulenkou z Olomouce

Olomoučtí fotbalisté vykročili ke konečné sedmé pozici, která s sebou nese prémii tři miliony korun a postup do 3. kola domácího poháru v příští sezoně. V úvodním finálovém utkání prostřední...

16. května 2026  16:44,  aktualizováno  19:04

