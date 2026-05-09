ONLINE: Liverpool hraje s Chelsea, pak v akci United i Wolves. Večer City - Brentford

Autor: ,
Sledujeme online   13:30
Dostanou se ještě fotbalisté Chelsea na poslední chvíli do pohárů? Aktuálně jsou devátí a ve 36. kole Premier League hrají na čtvrtém Liverpoolu. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13:30.

Fotbalisté Liverpoolu se radují z gólu Codyho Gakpa. | foto: Reuters

Vysoko se drží také šestý Bournemouth, jenž hraje na Fulhamu. Třetí Manchester United zase čeká Sunderland.

Už jistě sestupující a stále poslední Wolverhampton pak hraje s osmým Brightonem, který také vyhlíží možný postup do evropských pohárů.

Od 18:30 jde do akce druhý Manchester City, který naposledy ztratil dva body v boji o titul za remízu 3:3 s Evertonem. Na vedoucí Arsenal mu chybí pět bodů, má ale zápas k dobru. Doma hostí Brentford.

Premier League
36. kolo 9. 5. 2026 13:30
zápas probíhá
Liverpool Liverpool : Chelsea Chelsea 1:0 (-:-)
Góly:
6. Gravenberch
Góly:
Sestavy:
Mamardašvili – Jones, Konaté, van Dijk (C), Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Frimpong, Szoboszlai, Ngumoha – Gakpo.
Sestavy:
Jörgensen – Colwill, Fofana, Hato – Gusto, Santos, Caicedo, Cucurella – Palmer, Fernández (C) – de Jesus.
Náhradníci:
Woodman – Gomez, Robertson, Ndiaye, Nyoni, Morrison, Isak, Chiesa, Wright.
Náhradníci:
Slonina – James, Acheampong, Adarabioyo, Chalobah, Lavia, Delap, McQueen, Eboue.

Rozhodčí: Pawson – Betts, Wilkes

Premier League
36. kolo 9. 5. 2026 16:00
Brighton Brighton : Wolverhampton Wolverhampton 0:0 (-:-)
Premier League
36. kolo 9. 5. 2026 16:00
Sunderland AFC Sunderland AFC : Manchester United Manchester United 0:0 (-:-)
Premier League
36. kolo 9. 5. 2026 16:00
Fulham Fulham : Bournemouth Bournemouth 0:0 (-:-)
Premier League
36. kolo 9. 5. 2026 18:30
Manchester City Manchester City : Brentford Brentford 0:0 (-:-)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 35 23 7 5 67:26 76
2. Manchester CityManchester City 34 21 8 5 69:32 71
3. Manchester UnitedManchester Utd. 35 18 10 7 63:48 64
4. LiverpoolLiverpool 35 17 7 11 59:47 58
5. Aston VillaAston Villa 35 17 7 11 48:44 58
6. BournemouthBournemouth 35 12 16 7 55:52 52
7. BrentfordBrentford 35 14 9 12 52:46 51
8. BrightonBrighton 35 13 11 11 49:42 50
9. ChelseaChelsea 35 13 9 13 54:48 48
10. EvertonEverton 35 13 9 13 44:44 48
11. FulhamFulham 35 14 6 15 44:49 48
12. Sunderland AFCSunderland 35 12 11 12 37:46 47
13. Newcastle UnitedNewcastle 35 13 6 16 49:51 45
14. Leeds UnitedLeeds 35 10 13 12 47:52 43
15. Crystal PalaceCrystal Palace 34 11 10 13 36:42 43
16. NottinghamNottingham 35 11 9 15 44:46 42
17. TottenhamTottenham 35 9 10 16 45:54 37
18. West HamWest Ham 35 9 9 17 42:61 36
19. Burnley FCBurnley 35 4 8 23 35:71 20
20. WolverhamptonWolves 35 3 9 23 25:63 18

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

Bayern - PSG 1:1, Pařížané si opět zahrají finále LM. Pomohl jim i sporný moment

Fotbalisté Paris St. Germain se stejně jako loni dostali do finále Ligy mistrů. V odvetném zápase semifinále na půdě mnichovského Bayernu uhráli ve středu večer remízu 1:1. V součtu z obou zápasů tak...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Sparta - Jablonec 2:0, výhra v režii Kuchty. Domácím pomohlo vyloučení Sobola

Sparťanští fotbalisté si upevnili druhou příčku v tabulce. V úvodním kole nadstavby porazili Jablonec 2:0 a příště v derby jim půjde o to, aby neprohráli a odložili slávistické oslavy titulu. Proti...

Udělám všechno, aby si ti dva pitomci už u nás nezapískali. Kania se obul do sudích

Nejdřív si ulevil na sítích, pak Ondřej Kania, majitel fotbalového Liberce, zkritizoval sobotní prohru 1:2 se Slavií ještě v pondělí před kamerami. „Udělám všechno pro to, aby ti dva pitomci u videa,...

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

ONLINE: Liverpool hraje s Chelsea, pak v akci United i Wolves. Večer City - Brentford

Sledujeme online
Dostanou se ještě fotbalisté Chelsea na poslední chvíli do pohárů? Aktuálně jsou devátí a ve 36. kole Premier League hrají na čtvrtém Liverpoolu. Utkání sledujte v podrobné online reportáži od 13:30.

9. května 2026  13:30

Slavia - Sparta živě v TV: kde sledovat derby, výsledky, historie, bilance

Nejslavnější zápas v Česku bude mít ještě o něco větší náboj než obvykle. Pokud Slavia ve 317. derby pražských S porazí v Edenu Spartu, získá ligový titul. Jaká je aktuální forma obou týmů, kdy a kde...

9. května 2026  12:48

Špílmachři jsou podpultové zboží. Panenka o minusech dnešní ligy, kníru i synovi

Premium
Přivítal mě v tiskovém středisku fotbalových Bohemians Praha, jejichž je čestným prezidentem. „V Anglii se tomu říká ambassador, u nás ksicht," popsal s úsměvem náplň své práce pro klub, kde strávil...

9. května 2026

Neřešil jsem, co hraju. Miluju fotbal, proto jsem až tady, říká Vacek před rozlučkou

Celý pardubický fotbalový klub čeká v neděli v podstatě vrchol sezony. V 15 hodin se na domácím stadionu sice rozehraje odvetné utkání s Karvinou v prostřední skupině, přičemž Pardubice z prvního...

9. května 2026

Titul v derby? Rychle pryč! Sparta ponížila Slavii před čtvrtstoletím. Blíží se odveta

Premium
Už je to dávno. Tak dávno, že tehdy zázračnému záložníkovi Tomáši Rosickému se ještě říkalo Miminko a sparťanský masér Poustka mu po zápase z legrace vrazil do pusy dudlík. Tak dávno, že fotbalovou...

9. května 2026

Bude to hit jako Waka Waka? Shakira nazpívala oficiální píseň pro MS ve fotbale

Kolumbijská zpěvačka Shakira představila oficiální píseň pro fotbalové mistrovství světa, které se v létě uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku i za účasti české reprezentace. Krátké video ze slavného...

8. května 2026  19:47

Obří pokuta pro kohouty z Realu. Valverde i Tchouaméni zaplatí půl milionu eur

Fotbalisté Federico Valverde a Aurélien Tchouaméni dostali od Realu Madrid za konflikt v šatně po čtvrtečním tréninku každý pokutu půl milionu eur (přes 12 milionů korun). Španělský klub to dnes...

8. května 2026  17:52

Chytal v JAR, šílel z vuvuzel, teď Ciupa tvrdí: Na MS jsme proti nim favorit

V éteru nesnesitelný skřek vuvuzel, na hřišti míčoví kouzelníci, na stadionech davy i prázdnota. Fotbalový brankář Jiří Ciupa z Opavy si zachytal v Jihoafrické republice, i proto má druhého českého...

8. května 2026  14:42

Švýcarský Asterix se Spartou v srdci. Na Letnou se jednou vrátím, slibuje Lustrinelli

Premium
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Píše se rok 2026 po Kristu. Celé Švýcarsko marně sahá po fotbalovém titulu. Celé? Ne! Nepoddajný klub z Bernské vysočiny odolává nájezdníkům a tři kola před koncem senzačně slaví. V čele se svým...

8. května 2026

Napětí v kabině Realu. Po hádce se spoluhráčem skončil Valverde v nemocnici

Jako by nestačilo, že sezonu takřka jistě zakončí bez trofeje. Teď musí fotbalový Real Madrid ještě řešit konflikt v kabině. V něm se ve čtvrtek ocitli záložníci Aurélien Tchouaméni a Federico...

8. května 2026  10:14

Fotbalisté Kroměříže vstali z mrtvých. Odpadlík má tři záchranářské mečboly

Po devíti kolech byli na nule. Po podzimu poslední se ztrátou pěti bodů a nálepkou odpadlíka Chance národní ligy. Tři kola před koncem jara si fotbalisté Hanácké Slavie Kroměříž hýčkají osmibodový...

8. května 2026

Rayo znovu vyzrálo na Štrasburk, ve finále Konferenční ligy vyzve Crystal Palace

Ve finále Konferenční ligy se 27. května v Lipsku utkají fotbalisté Crystal Palace a Rayo Vallecano. Anglický nováček v soutěži zdolal Šachtar Doněck i podruhé, tentokrát doma 2:1. Španělský zástupce...

7. května 2026  23:18

