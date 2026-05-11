ONLINE: Tottenham s Kinským hraje na Leedsu, může se přiblížit záchraně

Tottenham je aktuálně sedmnáctý o bod před West Hamem, který ale poslední dvě utkání prohrál – naposledy o víkendu v derby s Arsenalem (0:1), a tak se mu záchrana komplikuje.
Spurs pod novým koučem De Zerbim po porážce na Sunderlandu (0:1) získali sedm bodů z devíti možných, před týdnem si poradili s Aston Villou a teď chtějí rostoucí formu potvrdit.
Naproti tomu Leeds je se 43 body šestnáctý, ale záchranu už má díky nedělní prohře West Hamu jistou.
To není žádné velké překvapení, na jaře se totiž rozehrál do dobré formy a neprohrál od začátku března. Také postoupil do semifinále FA Cupu, tam ale nestačil na Chelsea.
Kinský – Porro, Danso, van de Ven (C), Udogie – Palhinha, Bentancur – Kolo Muani, Gallagher, Tel – Richarlison.
Darlow – Justin, Rodon, Bijol, Struijk – Stach, Ampadu (C), Tanaka – James, Calvert-Lewin, Aaronson.
Austin – Bergvall, Bissouma, Drăgușin, Gray, Maddison, Sarr, Souza, Spence.
Perri – Bornauw, Byram, Gnonto, Longstaff, Nmecha, Piroe, Chadwick-Chaplin, Lienou.
Rozhodčí: Gillett – Davies, Meredith