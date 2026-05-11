ONLINE: Tottenham s Kinským hraje na Leedsu, může se přiblížit záchraně

Sledujeme online   20:50
Pokud zvítězí, dvě kola před koncem budou mít čtyřbodový náskok na sestupové příčky. Fotbalisté Tottenhamu i s českým brankářem Antonínem Kinským hrají v pondělní dohrávce 36. kola Premier League doma s Leedsem. Zápas má výkop ve 21 hodin a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

Fotbalisté Tottenhamu se radují z gólu Conora Gallaghera. | foto: Reuters

Tottenham je aktuálně sedmnáctý o bod před West Hamem, který ale poslední dvě utkání prohrál – naposledy o víkendu v derby s Arsenalem (0:1), a tak se mu záchrana komplikuje.

Spurs pod novým koučem De Zerbim po porážce na Sunderlandu (0:1) získali sedm bodů z devíti možných, před týdnem si poradili s Aston Villou a teď chtějí rostoucí formu potvrdit.

Naproti tomu Leeds je se 43 body šestnáctý, ale záchranu už má díky nedělní prohře West Hamu jistou.

Souček: Tři minuty zničily pohled na český fotbal. Závěr derby se dostal i do kabiny

To není žádné velké překvapení, na jaře se totiž rozehrál do dobré formy a neprohrál od začátku března. Také postoupil do semifinále FA Cupu, tam ale nestačil na Chelsea.

Premier League
36. kolo 11. 5. 2026 21:00
zápas probíhá
Tottenham Tottenham : Leeds United Leeds United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Kinský – Porro, Danso, van de Ven (C), Udogie – Palhinha, Bentancur – Kolo Muani, Gallagher, Tel – Richarlison.
Sestavy:
Darlow – Justin, Rodon, Bijol, Struijk – Stach, Ampadu (C), Tanaka – James, Calvert-Lewin, Aaronson.
Náhradníci:
Austin – Bergvall, Bissouma, Drăgușin, Gray, Maddison, Sarr, Souza, Spence.
Náhradníci:
Perri – Bornauw, Byram, Gnonto, Longstaff, Nmecha, Piroe, Chadwick-Chaplin, Lienou.

Rozhodčí: Gillett – Davies, Meredith

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 36 24 7 5 68:26 79
2. Manchester CityManchester City 35 22 8 5 72:32 74
3. Manchester UnitedManchester Utd. 36 18 11 7 63:48 65
4. LiverpoolLiverpool 36 17 8 11 60:48 59
5. Aston VillaAston Villa 36 17 8 11 50:46 59
6. BournemouthBournemouth 36 13 16 7 56:52 55
7. BrightonBrighton 36 14 11 11 52:42 53
8. BrentfordBrentford 36 14 9 13 52:49 51
9. ChelseaChelsea 36 13 10 13 55:49 49
10. EvertonEverton 36 13 10 13 46:46 49
11. FulhamFulham 36 14 6 16 44:50 48
12. Sunderland AFCSunderland 36 12 12 12 37:46 48
13. Newcastle UnitedNewcastle 36 13 7 16 50:52 46
14. Crystal PalaceCrystal Palace 35 11 11 13 38:44 44
15. NottinghamNottingham 36 11 10 15 45:47 43
16. Leeds UnitedLeeds 35 10 13 12 47:52 43
17. TottenhamTottenham 35 9 10 16 45:54 37
18. West HamWest Ham 36 9 9 18 42:62 36
19. Burnley FCBurnley 36 4 9 23 37:73 21
20. WolverhamptonWolves 36 3 9 24 25:66 18

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

317. derby mezi Slavií a Spartou nabídlo pořádně vyhrocený závěr a utkání ve vršovickém Edenu bylo krátce před koncem přerušeno poté, co část domácích fanoušků vtrhla na hřiště. Sobotní zápas přitom...

Slavia - Sparta 3:2, nedohráno, domácí mířili k titulu, ale na hřiště vtrhli fanoušci

Slávističtí fanoušci vtrhli na hřiště před ukončením zápasu proti Spartě.

Slávističtí fotbalisté byli tři minuty od titulu, když jim oslavy překazili vlastní fanoušci. V závěru derby se Spartou vtrhli na hřiště, napadli brankáře Surovčíka, obránce Martince a útočníka...

Tvrdík po skandálu odsoudil fanoušky: Nepřijatelné, největší ostuda za 11 let

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva SK Slavia Praha, promlouvá k fanouškům.

Místo mistrovských oslav ostuda a skandál. Takový, jaký fotbalová liga v Česku nepamatuje. Horda slávistických fanoušků vtrhla na trávník v Edenu těsně před koncem sobotního derby, které pomalu spělo...

Padl první doživotní zákaz. Slavia trestá fanouška, co napadl sparťana Surovčíka

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům...

Ke sparťanskému brankáři se v závěrečných momentech pražského derby přiblížil zezadu a chrstnul mu kelímek s pivem přímo do obličeje. Teď už jeden z viníků předčasně ukončeného zápasu na...

Bývalý člen ultras o situaci z derby: Bylo to naplánované. Šlo jim o prestiž, ne o Slavii

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Býval členem ultras fotbalového Baníku, kteří patří k těm nejradikálnějším v české lize. I díky tomu má pan Jaroslav vhled do bezprecedentní situace, která se odehrála v sobotním pražském derby mezi...

Artis se přiblížil baráži. Výhru v Opavě zařídili Adediran s Čoudkem

Fotbalisté Artisu Brno slaví gól v zápase s Opavou.

Fotbalisté Artisu Brno v 28. kole druhé ligy vyhráli 2:0 v Opavě a přiblížili se účasti v baráži o postup do nejvyšší soutěže. Na třetím místě mají čtyřbodový náskok na čtvrté Ústí nad Labem, do...

11. května 2026  19:15

Jak může disciplinárka v derby trestat? Co všechno hrozí Slavii se Spartou

Premium
Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu. (9. května 2026)

Po světelném přechodu pro chodce u křížení ulic Voctářova a Koželužská v moderní čtvrti pražské Libně budou v úterý po poledni kráčet vrcholní zástupci fotbalové Slavie a Sparty. V administrativním...

11. května 2026  17:01

Unavení jsou havíři, ne ligoví hráči. Frťala vysvětlil, proč v kabině vybuchl

John Auta z Teplic střílí gól proti Baníku Ostrava.

Kauza únava. Po zápase se Slováckem teplického trenéra Zdenka Frťalu namíchlo, že si na ni hráči už o přestávce stěžovali, ale zpětně odmítl výtky ohledně nedostatečné fyzické kondice. „Že mi bouchly...

11. května 2026  15:38

Lítost ano, omluva ne. Tribuna Sever o derby: Byli jsme v šoku, uděláme změny

Choreo slávistických fanoušků v derby proti Spartě

Po necelých osmačtyřiceti hodinách první reakce i z Tribuny Sever. Skupina nejaktivnějších fanoušků po dění v sobotním derby odmítá, že chtěla cíleně poškodit klub. „Stejně jako vy jsme byli v šoku z...

11. května 2026  15:14

Souček: Tři minuty zničily pohled na český fotbal. Závěr derby se dostal i do kabiny

Záložník Tomáš Souček z West Hamu (vlevo) bojuje o míč s Mylesem...

Je jasné, že ta otázka musela padnout. Sám býval v pražských derby proti Spartě výraznou postavou. Na to sobotní by ale i Tomáš Souček, někdejší slávista a český reprezentant, nejraději zapomněl. „Je...

11. května 2026  15:02

Ty nejsi Vinícius, vole! Trenér Slovácka vyčinil Ouandovi, hned nato ho chválil

Slovácký útočník Adonija Ouanda v utkání proti Hradci Králové

Prozradil, že den před sobotním vítězným záchranářským soubojem na hřišti Dukly s ním měl až nepříjemnou rozpravu. „Říkám mu: Vole, ty nejsi Vinícius. Ty jsi hráč, který se musí dostat čelem k...

11. května 2026  14:30

Propadla se nám půda pod nohama, řekl vyřvaný Kozel po Hradci. Bod brát musíme

Jablonecký trenér Luboš Kozel

Jablonecký trenér Luboš Kozel motivoval tým v utkání s Hradcem Králové (1:1) tak, že na tiskovou konferenci dokonce přišel s vyřvanými hlasivkami. Hradec vedl až do 85. minuty, kdy se ale trefil...

11. května 2026  14:26

Sudí Rouček vyloučil v derby slávistu Chorého správně, řekla komise

Slávistický útočník Tomáš Chorý (vpravo) v souboji se sparťanským obráncem...

Srazili se přímo pod kotlem sparťanských příznivců, kteří oba ležící fotbalisty zasypali párem světlic. Za faul loktem slávistického útočníka Tomáše Chorého na soupeře Asgera Sörensena pak sudí Karel...

11. května 2026  13:50

Reprezentace se vrátí na Letnou. V přípravě na MS ji prozkouší Kosovo

Tomáš Souček utěšuje neúspěšného exekutora v penaltovém rozstřelu Mojmíra...

Česká fotbalová reprezentace odehraje před mistrovstvím světa v Americe 31. května přípravný zápas v Praze na Letné proti Kosovu. Na svém webu o tom informovala Fotbalová asociace ČR (FAČR). Soupeře...

11. května 2026  13:17

Přihlaste se, vyzývá policie fanoušky, kteří vtrhli na hřiště. Už zahájila trestní řízení

Fanoušci Slavie vtrhli na hřiště před koncem zápasu.

Policisté už vědí, kdo v závěru víkendového derby napadl brankáře sparťanských fotbalistů Jakuba Surovčíka. Znají i totožnost dalších fanoušků, kteří jsou podezřelí z protiprávního jednání....

11. května 2026  11:59

Vacek se po konci kariéry ptá: Jak funguje LinkedIn? Fotbal už jen v Dobrouči

Pardubičtí fotbalisté se radují z gólu Vojtěcha Patráka, u kterého asistoval...

Rozlučka s kariérou fotbalového záložníka Kamila Vacka v rámci domácí odvety Pardubic s Karvinou (1:3 po prodloužení) se plánovala dlouhé týdny do posledního detailu. Ten vůbec nejkrásnější z celého...

11. května 2026  11:30

