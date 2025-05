ONLINE: City hrají s posledním, v akci i Brentford. Večer zabojuje Aston Villa

Kromě obhájců titulu, kteří se z horších výsledků pomalu vzpamatovávají, současně hraje i devátý Brentford s jistě sestupujícím Ipswichem. Jedenáctý Fulham hostí čtrnáctý Everton a třináctý Wolverhampton zápolí s desátým Brightonem.

ONLINE: 36. kolo Premier League Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

Večer se v zápase proti Bournemouthu představí sedmá Aston Villa, která hraje o lepší nasazení do evropských pohárů. Aktuálně by prošla jen do kvalifikace o Konferenční ligu, ale ztrácí jen tři body na Chelsea, která drží páté místo zaručující vstup přímo do základní fáze Ligy mistrů.

Southampton Southampton : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-) Sestavy:

Ramsdale – Harwood-Bellis, Bednarek, Stephens (C) – Bree, Downes, Ugochukwu, Welington – M. Fernandes, Sulemana – Dibling. Sestavy:

Ederson – Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol – B. Silva, Kovačić – McAtee, De Bruyne (C), Foden – Haaland. Náhradníci:

McCarthy – Manning, Aribo, Smallbone, Stewart, N. Wood, Sugawara, Archer, Onuachu. Náhradníci:

Ortega – Marmúš, Grealish, Doku, N. González, Gündoğan, Savinho, M. Nunes, O'Reilly. Rozhodčí: Robinson – Wood, Meredith

Bournemouth Bournemouth : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-) Rozhodčí: Attwell – Nunn, Robathan

Ipswich Town Ipswich Town : Brentford Brentford 0:0 (-:-) Sestavy:

Palmer – Tuanzebe, O'Shea, Burgess, Greaves – Morsí (C), Taylor – Hutchinson, Chaplin, Enciso – Delap. Sestavy:

Flekken – Kayode, Collins, van den Berg, Lewis-Potter – Nørgaard (C), Jarmoljuk – Mbeumo, Damsgaard, Schade – Wissa. Náhradníci:

Walton – Godfrey, Woolfenden, Boniface, Johnson, Luongo, Cajuste, Clarke, Hirst. Náhradníci:

Valdimarsson – Henry, Pinnock, Mee, Jensen, Konak, Maghoma, Nunes, Thiago. Rozhodčí: Barrott – Smith, Scholes

Fulham Fulham : Everton Everton 0:0 (-:-) Sestavy:

Leno (C) – Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon – A. Pereira, Berge – H. Wilson, Smith Rowe, Iwobi – Jiménez. Sestavy:

Pickford (C) – A. Young, Keane, Branthwaite, Mykolenko – Gueye, Garner – J. Harrison, A. Doucouré, Alcaráz – Beto. Náhradníci:

Benda – Cairney, Vinícius, Cuenca, Diop, Godo, J. King, A. Traoré, Willian. Náhradníci:

Virginia – Broja, Calvert-Lewin, Chermiti, Coleman, Iroegbunam, McNeil, Ndiaye, Patterson. Rozhodčí: Salisbury – Ledger, Holmes