ONLINE: Aston Villa hraje na Burnley, večer derby Arsenalu s West Hamem

Autor: ,
Sledujeme online   14:50
Vrcholem nedělního programu 36. kola fotbalové Premier League je londýnské derby mezi Arsenalem a West Hamem v 18.30. Ještě předtím nastoupí od 15 hodin Aston Villa na Burnley, Nottingham vyzve Newcastle a Crystal Palace přivítá Everton. Všechny zápasy sledujeme v podrobných online reportážích.

Útočník Ollie Watkins z Aston Villy oslavuje svůj gól proti Sunderlandu. | foto: Reuters

Arsenal chce proti West Hamu udělat další krok k titulu. Poté, co Manchester City v týdnu jen remizoval 3:3 na Evertonu, londýnskému celku stačí, aby do konce ročníku všechny své zápasy vyhrál a bude slavit bez ohledu na výsledky rivala.

Nedělní program 36. kola Premier League ONLINE

Všechny zápasy sledujeme minutu po minutě

West Ham ale také potřebuje body. V boji o záchranu se minulý týden propadl na sestupovou osmnáctou příčku za Tottenham, který svůj zápas 36. kola bude hrát v pondělí doma s Leedsem.

Kdo naopak jistě sestoupí, je Burnley. To čeká zápas s Aston Villou, která bojuje o udržení v nejlepší pětce, což jí zajistí účast v Lize mistrů. Tam se však může dostat i vítězstvím v Evropské lize, kde přes Nottingham prošla do finále a narazí na Freiburg.

Pokud by Aston Villa vyhrála Evropskou ligu a skončila pátá, do Champions League se podívá i šestý tým.

Crystal Palace pro změnu vyřadil Šachtar a postoupil do finále Konferenční ligy, kde vyzve Rayo Vallecano. V lize je naopak až patnáctý. Jak si povede proti Evertonu, který dokonce může pomýšlet na pohárové příčky?

Premier League
36. kolo 10. 5. 2026 17:30
West Ham West Ham : Arsenal Arsenal 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Chris Kavanagh – Dan Cook, Ian Hussin

Přejít na online reportáž
Premier League
36. kolo 10. 5. 2026 15:00
Burnley FC Burnley FC : Aston Villa Aston Villa 0:0 (-:-)
Sestavy:
Weiß – Walker (C), Tuanzebe, Estève, Pires – Florentino, Ugochukwu – Tchaouna, Medžbrí, Anthony – Flemming.
Sestavy:
E. Martínez – Cash, Konsa, Mings, Maatsen – Lindelöf, Barkley – McGinn (C), Tielemans, Rogers – Watkins.
Náhradníci:
Dúbravka – Hartman, Bruun Larsen, Foster, Humphreys, Ward-Prowse, Amdouni, Broja, Laurent.
Náhradníci:
Bizot – Buendía, Digne, Torres, Abraham, Sancho, Luiz, Bogarde, Bailey.

Rozhodčí: Anthony Taylor. Asistenti: Gary Beswick, Adam Nunn. Čtvrtý rozhodčí: Leigh Doughty. VAR: Jarred Gillett. AVAR: Adrian Holmes.

Přejít na online reportáž
Premier League
36. kolo 10. 5. 2026 15:00
Nottingham Nottingham : Newcastle United Newcastle United 0:0 (-:-)
Sestavy:
Sels – J. Cunha, Milenković, Morato – N. Williams, E. Anderson, Domínguez, Netz – Bakwa, I. Jesus – Awoniyi.
Sestavy:
Pope – Hall, Thiaw, Botman, Burn – Guimarães, Tonali, Joelinton – J. Murphy, Woltemade, Osula.
Náhradníci:
Ortega – da Silva Moreira, Hutchinson, Lucca, McAtee, Wood, Yates, Sinclair, Whitehall.
Náhradníci:
Ramsdale – H. Barnes, Elanga, A. Gordon, A. Murphy, J. Ramsey, Trippier, Willock, Wissa.
Přejít na online reportáž
Premier League
36. kolo 10. 5. 2026 15:00
Crystal Palace Crystal Palace : Everton Everton 0:0 (-:-)
Sestavy:
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – Johnson, I. Sarr – Strand Larsen.
Sestavy:
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Mykolenko – Iroegbunam, Garner – Röhl, Dewsbury-Hall, I. Ndiaye – Beto.
Náhradníci:
Benítez – Cardines, Clyne, Devenny, Hughes, Lerma, Mateta, Pino, Rijád.
Náhradníci:
Travers – Alcaráz, H. Armstrong, Barry, Coleman, Dibling, George, McNeil, N. Patterson.

Rozhodčí: Bramall – Long, Masseyová-Ellisová

Přejít na online reportáž
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 35 23 7 5 67:26 76
2. Manchester CityManchester City 35 22 8 5 72:32 74
3. Manchester UnitedManchester Utd. 36 18 11 7 63:48 65
4. LiverpoolLiverpool 36 17 8 11 60:48 59
5. Aston VillaAston Villa 35 17 7 11 48:44 58
6. BournemouthBournemouth 36 13 16 7 56:52 55
7. BrightonBrighton 36 14 11 11 52:42 53
8. BrentfordBrentford 36 14 9 13 52:49 51
9. ChelseaChelsea 36 13 10 13 55:49 49
10. EvertonEverton 35 13 9 13 44:44 48
11. FulhamFulham 36 14 6 16 44:50 48
12. Sunderland AFCSunderland 36 12 12 12 37:46 48
13. Newcastle UnitedNewcastle 35 13 6 16 49:51 45
14. Leeds UnitedLeeds 35 10 13 12 47:52 43
15. Crystal PalaceCrystal Palace 34 11 10 13 36:42 43
16. NottinghamNottingham 35 11 9 15 44:46 42
17. TottenhamTottenham 35 9 10 16 45:54 37
18. West HamWest Ham 35 9 9 17 42:61 36
19. Burnley FCBurnley 35 4 8 23 35:71 20
20. WolverhamptonWolves 36 3 9 24 25:66 18

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

10. května 2026  14:50

