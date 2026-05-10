ONLINE: Aston Villa hraje na Burnley, večer derby Arsenalu s West Hamem

Arsenal chce proti West Hamu udělat další krok k titulu. Poté, co Manchester City v týdnu jen remizoval 3:3 na Evertonu, londýnskému celku stačí, aby do konce ročníku všechny své zápasy vyhrál a bude slavit bez ohledu na výsledky rivala.
West Ham ale také potřebuje body. V boji o záchranu se minulý týden propadl na sestupovou osmnáctou příčku za Tottenham, který svůj zápas 36. kola bude hrát v pondělí doma s Leedsem.
Kdo naopak jistě sestoupí, je Burnley. To čeká zápas s Aston Villou, která bojuje o udržení v nejlepší pětce, což jí zajistí účast v Lize mistrů. Tam se však může dostat i vítězstvím v Evropské lize, kde přes Nottingham prošla do finále a narazí na Freiburg.
Pokud by Aston Villa vyhrála Evropskou ligu a skončila pátá, do Champions League se podívá i šestý tým.
Crystal Palace pro změnu vyřadil Šachtar a postoupil do finále Konferenční ligy, kde vyzve Rayo Vallecano. V lize je naopak až patnáctý. Jak si povede proti Evertonu, který dokonce může pomýšlet na pohárové příčky?
Rozhodčí: Chris Kavanagh – Dan Cook, Ian Hussin
Weiß – Walker (C), Tuanzebe, Estève, Pires – Florentino, Ugochukwu – Tchaouna, Medžbrí, Anthony – Flemming.
E. Martínez – Cash, Konsa, Mings, Maatsen – Lindelöf, Barkley – McGinn (C), Tielemans, Rogers – Watkins.
Dúbravka – Hartman, Bruun Larsen, Foster, Humphreys, Ward-Prowse, Amdouni, Broja, Laurent.
Bizot – Buendía, Digne, Torres, Abraham, Sancho, Luiz, Bogarde, Bailey.
Rozhodčí: Anthony Taylor. Asistenti: Gary Beswick, Adam Nunn. Čtvrtý rozhodčí: Leigh Doughty. VAR: Jarred Gillett. AVAR: Adrian Holmes.
Sels – J. Cunha, Milenković, Morato – N. Williams, E. Anderson, Domínguez, Netz – Bakwa, I. Jesus – Awoniyi.
Pope – Hall, Thiaw, Botman, Burn – Guimarães, Tonali, Joelinton – J. Murphy, Woltemade, Osula.
Ortega – da Silva Moreira, Hutchinson, Lucca, McAtee, Wood, Yates, Sinclair, Whitehall.
Ramsdale – H. Barnes, Elanga, A. Gordon, A. Murphy, J. Ramsey, Trippier, Willock, Wissa.
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell – Johnson, I. Sarr – Strand Larsen.
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Mykolenko – Iroegbunam, Garner – Röhl, Dewsbury-Hall, I. Ndiaye – Beto.
Benítez – Cardines, Clyne, Devenny, Hughes, Lerma, Mateta, Pino, Rijád.
Travers – Alcaráz, H. Armstrong, Barry, Coleman, Dibling, George, McNeil, N. Patterson.
Rozhodčí: Bramall – Long, Masseyová-Ellisová