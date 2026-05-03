ONLINE: V akci Bournemouth, pak šlágr Liverpool-United. Večer hraje Tottenham

Autor: ,
Sledujeme online   14:50
Tři zápasy nabízí nedělní program 35. kola anglické fotbalové ligy. V 15 hodin nastoupí Bournemouth proti Crystal Palace, v 16.30 vyzve Manchester United ve šlágru Liverpool a ve 20 hodin se Tottenham představí na půdě Aston Villy. Všechna utkání sledujeme v podrobných online reportážích.
Fotogalerie3

Fotbalisté Bournemouthu slaví gól, který vstřelil Evanilson. | foto: Reuters

Bournemouth se v posledních týdnech rozehrál do výtečné formy a pohybuje se na pohárových příčkách. Proti Crystal Palace je favoritem. Jeho soupeř za sebou navíc má čtvrteční utkání semifinále Konferenční ligy, v němž porazil 3:1 Šachtar.

Zápasy 35. kola Premier League ONLINE

Každé utkání sledujeme minutu po minutě

Šlágr mezi United a Liverpoolem je důležitý v boji o přední příčky, byť aktuálně to vypadá, že do Ligy mistrů se podívají oba kluby.

United jsou třetí o tři body před čtvrtým Liverpoolem, do Champions League postoupí první pětice. Tu uzavírá Aston Villa, která má stejně bodů jako Liverpool a relativně pohodlný náskok na nejbližší pronásledovatele.

Další megapřesun pro Dioufa? O levého beka má zájem Manchester United

Tottenham naopak hraje o přežití. Patří mu sestupová osmnáctá příčka, v případě vítězství ale přeskočí West Ham, který v sobotu nestačil na Brentford (0:3).

Poslední dva zápasy 35. kola jsou na programu v pondělí – Chelsea vyzve Nottingham a Manchester City se představí na Evertonu.

Premier League
35. kolo 3. 5. 2026 15:00
zápas probíhá
Bournemouth Bournemouth : Crystal Palace Crystal Palace 2:0 (-:-)
Góly:
10. Lerma (vla.)
32. Kroupi
Góly:
Sestavy:
Petrović – Á. Jiménez, Hill, Senesi, Truffert – Scott, Adams – Rayan, Kroupi, Tavernier (C) – Evanilson.
Sestavy:
D. Henderson (C) – Canvot, Lacroix, Rijád – Muñoz, Lerma, Kamada, Devenny – Johnson, Strand Larsen, Pino.
Náhradníci:
Mandas – Adlí, Brooks, Christie, Diakité, Gannon-Doak, Smith, Tóth, Ünal.
Náhradníci:
Benítez, Matthews – Cardines, Clyne, Mateta, Mitchell, C. Richards, I. Sarr, Wharton.
Žluté karty:
Žluté karty:
6. Canvot, 39. Lacroix

Rozhodčí: Jones – Davies, Perry

Přejít na online reportáž
Premier League
35. kolo 3. 5. 2026 16:30
Manchester United Manchester United : Liverpool Liverpool 0:0 (-:-)
Přejít na online reportáž
Premier League
35. kolo 3. 5. 2026 20:00
Aston Villa Aston Villa : Tottenham Tottenham 0:0 (-:-)

Rozhodčí: Barrott – Mainwaring, Smith

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

35. kolo

Manchester United vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
3.5. 16:30
  • 2.41
  • 3.64
  • 2.96
Aston Villa vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
3.5. 20:00
  • 2.15
  • 3.76
  • 3.36
Chelsea vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
4.5. 16:00
  • 1.66
  • 4.17
  • 4.93
Everton vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
4.5. 21:00
  • 6.30
  • 4.74
  • 1.48

36. kolo

Liverpool vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
9.5. 13:30
  • 1.88
  • 4.01
  • 3.55
Sunderland AFC vs. Manchester United //www.idnes.cz/sport
9.5. 16:00
  • 3.88
  • 3.66
  • 1.88
Brighton vs. Wolverhampton //www.idnes.cz/sport
9.5. 16:00
  • 1.33
  • 5.36
  • 8.12
Fulham vs. Bournemouth //www.idnes.cz/sport
9.5. 16:00
  • 2.53
  • 3.67
  • 2.52
Manchester City vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
9.5. 18:30
  • 1.35
  • 5.23
  • 7.51
Burnley FC vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
10.5. 15:00
  • 4.88
  • 4.11
  • 1.62
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

35. kolo

34. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 35 23 7 5 67:26 76
2. Manchester CityManchester City 33 21 7 5 66:29 70
3. Manchester UnitedManchester Utd. 34 17 10 7 60:46 61
4. LiverpoolLiverpool 34 17 7 10 57:44 58
5. Aston VillaAston Villa 34 17 7 10 47:42 58
6. BrentfordBrentford 35 14 9 12 52:46 51
7. BrightonBrighton 35 13 11 11 49:42 50
8. BournemouthBournemouth 34 11 16 7 52:52 49
9. ChelseaChelsea 34 13 9 12 53:45 48
10. FulhamFulham 35 14 6 15 44:49 48
11. EvertonEverton 34 13 8 13 41:41 47
12. Sunderland AFCSunderland 35 12 11 12 37:46 47
13. Newcastle UnitedNewcastle 35 13 6 16 49:51 45
14. Crystal PalaceCrystal Palace 33 11 10 12 36:39 43
15. Leeds UnitedLeeds 35 10 13 12 47:52 43
16. NottinghamNottingham 34 10 9 15 41:45 39
17. West HamWest Ham 35 9 9 17 42:61 36
18. TottenhamTottenham 34 8 10 16 43:53 34
19. Burnley FCBurnley 35 4 8 23 35:71 20
20. WolverhamptonWolves 35 3 9 23 25:63 18

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Slavia otáčela s Olomoucí a zvýšila náskok, Sparta prohrála. Jaká bude nadstavba?

Lukáš Provod ze Slavie v hlavičkovém souboji s Janem Králem, kapitánem Sigmy...

Třicetikolová základní část fotbalové Chance Ligy je minulostí. Rozdíl mezi vedoucí Slavií a druhou Spartou narostl před nadstavbou na osm bodů. Zatímco lídr doma otáčel s Olomoucí a zvítězil 2:1,...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

ONLINE: Plzeň - Hradec Kr. 0:0, hosté se mohou svému soupeři přiblížit v tabulce

Sledujeme online
Adam Vlkanova z Hradce Králové bráněný Merchasem Doskim z Plzně.

Dělí je pouhé čtyři body. Fotbalisté Plzně hájí v 1. kole nadstavbové skupiny o titul postavení v utkání s Hradcem Králové. Zápas má výkop v 15.30 a sledovat ho můžete v podrobné online reportáži.

3. května 2026,  aktualizováno  15:30

Teplice - Slovácko 1:1, oba týmy nadále čekají na výhru, srovnával Koscelník

Brankář Alexandr Urbanov ze Slovácka inkasuje gól.

Udrželi odstup od Dukly a Baníku, oddechnout si ale nemohou. Fotbalisté Slovácka na úvod skupiny o udržení remizovali v Teplicích 1:1 a nevyhráli posedmé v řadě. Domácí čekají na plný bodový zisk...

3. května 2026  14:39,  aktualizováno  15:14

ONLINE: V akci Bournemouth, pak šlágr Liverpool-United. Večer hraje Tottenham

Sledujeme online
Fotbalisté Bournemouthu slaví gól, který vstřelil Evanilson.

Tři zápasy nabízí nedělní program 35. kola anglické fotbalové ligy. V 15 hodin nastoupí Bournemouth proti Crystal Palace, v 16.30 vyzve Manchester United ve šlágru Liverpool a ve 20 hodin se...

3. května 2026  14:50

Bojovné utkání, řekl Jurásek po Liberci. Čekání na gól? Zabiják do vápna nejsem

Slávista David Jurásek slaví svůj první gól po návratu do pražského klubu. V...

Úspěšný vstup do nadstavby fotbalové Chance ligy si zpříjemnil první soutěžní trefou od roku 2022. Gól slávistického obránce Davida Juráska z přímého kopu v samotném závěru prvního poločasu navíc...

3. května 2026  14:12

Ivánek by se bavil. Žižkov doma zdolal Táborsko, kopal tři penalty za poločas

Martin Pastornický, gólman Táborska, se snaží lapit střelu v utkání proti...

Fotbalisté Táborska prohráli ve 26. kole druhé ligy na Žižkově 1:3 a na druhém místě tabulky nevyužili zaváhání konkurentů v boji o účast v baráži. Za suverénní Zbrojovkou mají jen jednobodový náskok...

3. května 2026  13:06

S pálivou omáčkou od Sheerana na dresu. Jak Ipswich opět vybojoval Premier League

Fotbalisté Ipswiche slaví postup do Premier League.

Navzdory prosbám, ať fanoušci zůstanou na tribunách, se po závěrečném hvizdu vyvalila na hřiště modrá vlna. Třicet tisíc diváků jásalo, že Ipswich se po roční pauze opět vrací do fotbalové Premier...

3. května 2026  12:09

Poznar trefil záchranu a svůj 50. ligový gól. Splněný sen, říká zlínský kapitán

Zlínský útočník Tomáš Poznar s míčem před Zlatanem Šehovičem z Dukly

Za postranní čárou už bylo nachystané jeho střídání. Ale ještě než Tomáš Poznar odešel ze hřiště, stihl se prosmýknout obranou Dukly a mazácky podél gólmana zavěsil. Fotbalistům Zlína zajistil...

3. května 2026  11:05

Hořké jubileum. Messi ve stém utkání za Miami skóroval, jeho tým ztratil náskok 3:0

Lionel Messi z Interu Miami padá po zákroku Robina Janssona z Orlanda.

Argentinský fotbalista Lionel Messi musel v jubilejním zápase za Miami strávit hořkou porážku. Při 100. soutěžním startu v dresu Interu se světový šampion zapsal i mezi střelce, ale týmu z Floridy v...

3. května 2026  10:51

Jedlička: V Baníku je mi dobře, chci tady zůstat. Chápu, že na nás fanoušci bučeli

Ostravský gólman Martin Jedlička během zápasu se Zlínem.

Brankář Martin Jedlička přišel do Baníku Ostrava v zimní pauze na hostování z Plzně. A byť s týmem bojuje o záchranu v nejvyšší domácí soutěži, přeje si v klubu zůstat i příští sezonu. Neodradily ho...

3. května 2026

Zbrojovku hnal za rekordem dvougólový Vachoušek. Poprvé od trestu pálil Žitný

Patrik Žitný skóruje v zápase proti Ústí nad Labem (2. května 2026)

Postup mají jistý, teď brněnský trenér Martin Svědík míří na bodový rekord druhé fotbalové ligy. V cestě mu v domácím duelu stál rozjetý ústecký Viagem s jednou z nejlepších ofenziv v soutěži,...

3. května 2026  7:30

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Po lokti zlomená čelist. Jasná červená, řekl Kováč i experti. Sudí úder neviděl

Liberecký Hodouš zápas se Slavií nedohrál kvůli zranění.

Dlouho ležel na trávníku, nejspíš nějakou dobu v bezvědomí, než ho eskortovali lékaři na nosítkách. Po zásahu loktem do spánku musel liberecký záložník Petr Hodouš na vyšetření do nemocnice, přesto...

2. května 2026  21:09,  aktualizováno  3. 5. 7:26

Trpišovský si výhru v Liberci pochvaloval. Titul proti Spartě? Bonus, vážíme si toho

Trenér Slavie Jindřich Trpišovský není spokojený s výrokem rozhodčího v zápase...

Už za týden může být jasno. Navíc v utkání s největším rivalem. Když slávističtí fotbalisté v nadstavbovém derby porazí Spartu, obhájí ligový titul. „Je to příjemný bonus, ale samozřejmě i kdyby...

3. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.