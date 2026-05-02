ONLINE: Wolves hostí Sunderland, o záchranu bojuje West Ham. Večer Arsenal

Už jistě sestupující Wolverhampton hostí ve 35. kole anglické Premier League dvanáctý Sunderland, zatímco West Ham, stále bojující o záchranu, zápolí na Brentfordu. Všechna utkání sledujte v podrobných online reportážích od 16 hodin.

Tomáš Souček překonává Jordana Pickforda v brance Evertonu. | foto: Andrew CouldridgeReuters

West Ham s českým záložníkem Tomášem Součkem na dálku bojuje s Tottenhamem, na který má dvoubodový náskok. Sestoupí jen jeden z nich.

Osmnáctý Tottenham hraje až v neděli na Aston Ville.

ONLINE: 35. kolo Premier League

Všechna utkání sledujeme minutu po minutě

To Wolverhampton s reprezentačním kapitánem Ladislavem Krejčím už ví, že ho v příští sezoně čeká druhá liga, čtyři kola před koncem je stále poslední.

O evropské poháry na druhé straně bojují na dálku Brighton, jenž hraje v Newcastlu, a Bournemouth, který hostí Crystal Palace.

Od 18:30 jde do akce vedoucí Arsenal proti Fulhamu, lídr soutěže má tříbodový náskok na druhý Manchester City, jenže má o zápas víc.

Premier League
35. kolo 2. 5. 2026 16:00
zápas probíhá
Brentford Brentford : West Ham West Ham 1:0 (-:-)
Góly:
15. Kayode
Góly:
21. Mavropanos
Sestavy:
Kelleher – Kayode, van den Berg, Collins (C), Lewis-Potter – Jarmoljuk, Jensen – Ouattara, Damsgaard, Schade – Thiago.
Sestavy:
Hermansen – Walker-Peters, Mavropanos, Disasi, Diouf – Bowen (C), Souček, M. Fernandes, Summerville – Felipe – Castellanos.
Náhradníci:
Valdimarsson – Ajer, Dasilva, Donovan, Furo, Hickey, Janelt, Nelson, Pinnock.
Náhradníci:
Aréola – Kanté, Lamadrid, Magassa, Scarles, Todibo, A. Traoré, C. Wilson, Wan-Bissaka.

Rozhodčí: Pawson – Betts, Wilkes

Premier League
35. kolo 2. 5. 2026 16:00
zápas probíhá
Wolverhampton Wolverhampton : Sunderland AFC Sunderland AFC 0:1 (-:-)
Góly:
Góly:
17. Mukiele
Sestavy:
Bentley – T. Gomes (C), S. Bueno, Y. Mosquera – H. Bueno, André, J. Gomes, Lima – A. Armstrong, Mané – Arokodare.
Sestavy:
Roefs (C) – Mandava, Alderete, Ballard, Mukiele – Sadiki, Xhaka – Le Fée, Talbi, Hume – Brobbey.
Náhradníci:
Gracey – Bellegarde, Doherty, Edozie, A. Gomes, R. Gomes, Hwang Hi-čchan, Tchatchoua, Wolfe.
Náhradníci:
Ellborg – Ta Bi, Cirkin, Diarra, Geertruida, Isidor, Mayenda, O'Nien, Rigg.
Červené karty:
Červené karty:
25. Ballard

Rozhodčí: Tierney – West, Ledger

Premier League
35. kolo 3. 5. 2026 15:00
Bournemouth Bournemouth : Crystal Palace Crystal Palace 0:0 (-:-)
Premier League
35. kolo 2. 5. 2026 16:00
zápas probíhá
Newcastle United Newcastle United : Brighton Brighton 2:0 (-:-)
Góly:
12. Osula
24. Burn
Góly:
Sestavy:
Pope – Miley, Thiaw, Botman, Burn – Guimarães (C), Tonali, Willock – J. Murphy, Osula, Joelinton.
Sestavy:
Verbruggen – Wieffer (18. Veltman), van Hecke, Boscagli, Kadıoğlu – Groß, Baleba – Minteh, Hinshelwood, Mitoma – Welbeck (C).
Náhradníci:
Ramsdale – H. Barnes, Elanga, Hall, A. Gordon, J. Ramsey, Woltemade, Wissa, Trippier.
Náhradníci:
Steele – De Cuyper, Ayari, Dunk, Julio, O'Riley, Kostoulas, Rutter.
Žluté karty:
Žluté karty:
22. Veltman
Premier League
35. kolo 2. 5. 2026 18:30
Arsenal Arsenal : Fulham Fulham 0:0 (-:-)
Tipsport - partner programu

35. kolo

Newcastle United vs. Brighton //www.idnes.cz/sport
2.5. 16:00
  • 2.75
  • 3.70
  • 2.55
Brentford vs. West Ham //www.idnes.cz/sport
2.5. 16:00
  • 1.89
  • 4.05
  • 3.93
Wolverhampton vs. Sunderland AFC //www.idnes.cz/sport
2.5. 16:00
  • 3.83
  • 3.60
  • 2.04
Arsenal vs. Fulham //www.idnes.cz/sport
2.5. 18:30
  • 1.47
  • 4.56
  • 7.47
Bournemouth vs. Crystal Palace //www.idnes.cz/sport
3.5. 15:00
  • 1.67
  • 4.18
  • 5.21
Manchester United vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
3.5. 16:30
  • 2.30
  • 3.72
  • 2.93
Aston Villa vs. Tottenham //www.idnes.cz/sport
3.5. 20:00
  • 2.18
  • 3.65
  • 3.19
Chelsea vs. Nottingham //www.idnes.cz/sport
4.5. 16:00
  • 1.67
  • 4.17
  • 4.87
Everton vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
4.5. 21:00
  • 6.30
  • 4.74
  • 1.48

36. kolo

Liverpool vs. Chelsea //www.idnes.cz/sport
9.5. 13:30
  • 1.88
  • 4.01
  • 3.54
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 34 22 7 5 64:26 73
2. Manchester CityManchester City 33 21 7 5 66:29 70
3. Manchester UnitedManchester Utd. 34 17 10 7 60:46 61
4. LiverpoolLiverpool 34 17 7 10 57:44 58
5. Aston VillaAston Villa 34 17 7 10 47:42 58
6. BrightonBrighton 34 13 11 10 48:39 50
7. BournemouthBournemouth 34 11 16 7 52:52 49
8. ChelseaChelsea 34 13 9 12 53:45 48
9. BrentfordBrentford 34 13 9 12 49:46 48
10. FulhamFulham 34 14 6 14 44:46 48
11. EvertonEverton 34 13 8 13 41:41 47
12. Sunderland AFCSunderland 34 12 10 12 36:45 46
13. Crystal PalaceCrystal Palace 33 11 10 12 36:39 43
14. Leeds UnitedLeeds 35 10 13 12 47:52 43
15. Newcastle UnitedNewcastle 34 12 6 16 46:50 42
16. NottinghamNottingham 34 10 9 15 41:45 39
17. West HamWest Ham 34 9 9 16 42:58 36
18. TottenhamTottenham 34 8 10 16 43:53 34
19. Burnley FCBurnley 35 4 8 23 35:71 20
20. WolverhamptonWolves 34 3 8 23 24:62 17

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

ONLINE: Wolves hostí Sunderland, o záchranu bojuje West Ham. Večer Arsenal

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Hradec vládne dubnu. Ligovou anketu vyhráli Darida a trenér Horejš

Královéhradecký záložník Vladimír Darida v utkání proti Slovácku

Zástupci Hradce Králové poprvé ovládli anketu o nejlepšího hráče a trenéra měsíce v první fotbalové lize. Za duben zvítězili záložník Vladimír Darida a jeho kouč David Horejš. Výsledky v tiskové...

1. května 2026  12:29

Nejtlustší fotbalista. Nahý naháněl sudího, snědl jedenáct snídaní a rozlomil břevno

Premium
William ‚Fatty’ Foulke na dobové fotografii z roku 1901 jako brankář Sheffieldu...

Doma v Anglii mu říkali všelijak. Třeba Fatty čili tlusťoch. Ale taky Kolos, což zní mnohem důstojněji. Na chlapíka jménem William Foulke vlastně sedělo obojí. Fanoušci se mu kvůli mohutnému břichu...

1. května 2026

