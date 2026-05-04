ONLINE: Nottingham vede nad Chelsea, Manchester City narazí na Everton

Dva pondělní zápasy uzavírají program 35. kola fotbalové Premier League. Od 16 hodin hraje Chelsea proti Nottinghamu, ve 21 hodin se pak představí Manchester City na půdě Evertonu. Obě utkání sledujeme v podrobných online reportážích.

Taiwo Awoniyi z Nottinghamu posílá míč do sítě Chelsea. | foto: Reuters

Chelsea prohrála pět ligových utkání v řadě a aktuálně jí patří až devátá příčka – v případě vítězství nad Nottinghamem se ale posune na sedmé místo.

Na lavičce bude dočasný kouč Calum McFarlane, jelikož Liam Rosenior byl před dvěma týdny po neuspokojivých výsledcích odvolán.

Pondělní zápasy 35. kola Premier League ONLINE

Nottingham měnil v této sezoně trenéra hned třikrát, pod Vítorem Pereirou se mu ale zatím daří asi nejvíc.

Vyhrál úvodní semifinále Evropské ligy s Aston Villou (1:0), v lize naposledy deklasoval Sunderland 5:0, je neporažený devět soutěžních zápasů a aktuálně je také na dobré cestě vyhnout se sestupu. Body z utkání s Chelsea by se mu však hodily.

Kdo také potřebuje body je Manchester City. Ten sice aktuálně zaostává za Arsenalem, ale má dva zápasy k dobru, které musí bezpodmínečně vyhrát. Ten pondělní je jedním z nich.

Everton stále může teoreticky útočit na pohárové příčky, na které ztrácí z 11. místa čtyři body. Už třikrát v řadě však nezvítězil a naposledy prohrál 1:2 s West Hamem.

Premier League
35. kolo 4. 5. 2026 16:00
Chelsea Chelsea : Nottingham Nottingham 0:2 (-:-)
Góly:
2. Awoniyi
15. I. Jesus
Sestavy:
Sánchez – Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella – Lavia, Caicedo – Palmer, Fernández (C), Derry – Pedro.
Sels – Z. Abbott, J. Cunha, Morato, Netz – McAtee, Domínguez, Yates (C), Bakwa – I. Jesus, Awoniyi.
Náhradníci:
Jörgensen – Colwill, Delap, Essugo, Santos, Hato, R. James, Fofana, Acheampong.
Ortega – N. Williams, E. Anderson, Gibbs-White, Wood, da Silva Moreira, Lucca, Hutchinson, Milenković.
Žluté karty:
14. Gusto
9. Morato

Rozhodčí: Taylor – Beswick, Nunn

Premier League
35. kolo 4. 5. 2026 21:00
Everton Everton : Manchester City Manchester City 0:0 (-:-)
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 35 23 7 5 67:26 76
2. Manchester CityManchester City 33 21 7 5 66:29 70
3. Manchester UnitedManchester Utd. 35 18 10 7 63:48 64
4. LiverpoolLiverpool 35 17 7 11 59:47 58
5. Aston VillaAston Villa 35 17 7 11 48:44 58
6. BournemouthBournemouth 35 12 16 7 55:52 52
7. BrentfordBrentford 35 14 9 12 52:46 51
8. BrightonBrighton 35 13 11 11 49:42 50
9. ChelseaChelsea 34 13 9 12 53:45 48
10. FulhamFulham 35 14 6 15 44:49 48
11. EvertonEverton 34 13 8 13 41:41 47
12. Sunderland AFCSunderland 35 12 11 12 37:46 47
13. Newcastle UnitedNewcastle 35 13 6 16 49:51 45
14. Leeds UnitedLeeds 35 10 13 12 47:52 43
15. Crystal PalaceCrystal Palace 34 11 10 13 36:42 43
16. NottinghamNottingham 34 10 9 15 41:45 39
17. TottenhamTottenham 35 9 10 16 45:54 37
18. West HamWest Ham 35 9 9 17 42:61 36
19. Burnley FCBurnley 35 4 8 23 35:71 20
20. WolverhamptonWolves 35 3 9 23 25:63 18

1. - 5. : Postup - Liga mistrů, 6. : Postup - Evropská liga, 7. : Postup - Konferenční liga (předkola), 18. - 20.: Sestup

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

Uplatní disciplinárka na Mosese výjimku? Hrozí mu tvrdý trest, i když vyloučení unikl

Slávista Moses se diví výroku rozhodčího.

Při zápase nebyl vyloučen, jeho zákrok rozhodčí na hřišti neposoudil ani jako faul. Přesto slávistovi Davidu Mosesovi za úder loktem do obličeje libereckého Petra Hodouše hrozí tvrdý trest....

4. května 2026  14:37

Mannsverk a Moses měli dostat červenou, řekla komise. Slavii sudí odepřeli penaltu

Sparťanský záložník Sivert Mannsverk po faulu na Filipa Zorvana z Jablonce

Ne jednu, ale dvě červené karty měli vidět fotbalisté Sparty v nedělním utkání s Jabloncem na úvod nadstavby. Kromě Lewise Azaky, jehož vyloučení komise rozhodčích potvrdila, neměl dohrát ani Sivert...

4. května 2026  14:15

Hrál rukou, nebo ne? Šeškův gól rozčílil Slota. Ke kontaktu dojít muselo, tvrdí

Útočník Manchesteru United Benjamin Šeško střílí gól do sítě Liverpoolu.

Opakované záběry zcela průkazné nebyly, takže ačkoliv se mohlo zdát, že se útočník Manchesteru United Benjamin Šeško dotkl míče rukou, videorozhodčí verdikt nezvrátil. „Když má míč nějakou rotaci a...

4. května 2026  13:40

O sestupu FC Vysočina nemluví, ten se ale blíží. Byl by to průšvih pro celý region

František a Lukáš Vaculíkovi se ocitli v nezáviděníhodné situaci. Do...

Nad druhou fotbalovou ligou v Jihlavě se skoro zavírá voda. Hrozba pádu je čím dál reálnější. Čas pomalu, ale jistě dochází a situace FC Vysočina se ani trochu nelepší. Ve hře je v rámci letošní...

4. května 2026  13:38

Dlouhý skauting talentu z Chorvatska se vyplácí. Hapal: Krivaka jsme svlékli donaha

Olomoucký Krivak se proti Bohemians trefil dvakrát.

Dobro došli, tak jsem tady! Když chorvatský fotbalista Fabijan Krivak přicházel v zimě do Olomouce, tehdejší trenér Sigmy Tomáš Janotka předpovídal: „Mladý hráč s obrovským potenciálem. Není to hned...

4. května 2026  13:26

Bránil Messiho, vyhrál tituly. Videoanalytik Zbrojovky má za sebou i exotické angažmá

František Ševinský (druhý zleva) rozšířil realizační tým Zbrojovky Brno v...

Stál u zrodu plzeňské fotbalové nadvlády, teď míří se Zbrojovkou zpět do ligy. František Ševinský působí v realizačním týmu Martina Svědíka jako videoanalytik, v jeho gesci je tak analýza zápasů,...

4. května 2026  13:01

Standardky nám hodně pomohly. Plzeňský kouč Hyský chválí svého asistenta Bakoše

Hradecký gólman Adam Zadražil zasahuje proti Denisu Višinskému z Plzně.

Rychle inkasovali, ale utkání po půli otočili a upevnili si třetí místo tabulky, kde mají pětibodový náskok před Jabloncem. V úvodním kole prvoligové nadstavby porazili plzeňští fotbalisté na domácím...

4. května 2026  11:32

Nadstavba fotbalové ligy 2026, skupina o titul: program, o jaké poháry se hraje

Fotbalisté Slavie se radují z gólu Erika Prekopa z pokutového kopu.

Třicet kol základní fáze Chance Ligy uplynulo a odstartovala nadstavba, která tabulku dělí do tří částí. Prvních šest týmů se utkává ve skupině o titul a kromě šampiona se v ní rozhodne o tom, kdo si...

4. května 2026  10:31

NEJ Z LIGY: Zmatky s čísly i chorvatský mág. A Spartě se zaplňuje marodka

Sparťanský wingbek Matěj Ryneš v hlavičkovém souboji s Davidem Puškáčem

První nadstavbové kolo fotbalové ligy je za námi. Slavia udržela osmibodový náskok v čele a už příští kolo může oslavit titul, pokud v derby porazí Spartu. Tu navíc po neděli trápí ještě rozsáhlejší...

4. května 2026

Oslavy slávistického titulu po derby? To nikdo nechce dopustit, říká sparťan Kuchta

Sparťanský útočník Albion Rrahmani slaví svůj gól s Janem Kuchtou.

Byla by to potupa pro všechny sparťany na hřišti i na tribunách, ale pro Jana Kuchtu zvlášť. „Nesmíme to dopustit, nikdo to nechce.“ Už příští sobotu na stadionu v Edenu mohou propuknout mistrovské...

4. května 2026  7:30

Inter slaví 21. titul v italské lize. Po výhře nad Parmou má nedostižný náskok

Fotbalisté Interu Milán slaví zisk mistrovského titulu.

Inter Milán získal 21. titul pro mistra italské fotbalové ligy. Po výhře 2:0 nad Parmou má tři kola před koncem nedostižný náskok 12 bodů. Pětačtyřicetiletý Cristian Chivu, jenž před sezonou zamířil...

3. května 2026  22:57,  aktualizováno  23:12

